“อนุทิน” ยืนยันระเบิดคลังแสงไม่ใช่วินาศกรรม ไม่เกี่ยวข้องไทย-เขมร
อนุทิน ยืนยันระเบิดคลังแสง ที่ จ.สุรินทร์ ไม่ใช่เหตุวินาศกรรม และไม่มีความเกี่ยวข้องกับเหตุไทย-กัมพูชา แต่อย่างใด เพิ่มมาตรการป้องกันซ้ำรอย
จากกรณีเหตุระเบิดที่คลังสรรพาวุธ กก.ตชด.21 ต.เฉนียง อ.เมือง จ.สุรินทร์ เมื่อช่วงค่ำของวันที่ 24 ก.พ. 68 ที่ผ่านมา ก่อนที่เจ้าหน้าที่จะควบคุมเพลิงได้ในเวลาต่อมา โดยเบื้องต้นมีผู้ได้รับบาดเจ็บ 1 นาย ทราบชื่อ คือ ร.ต.ท.วิศาล เย็นเพรช เจ้าหน้าที่ตำรวจชายแดนที่ 21 โดยถูกสะเก็ดระเบิดเข้าที่ข้อขาขวา ตามที่มีรายงานไปก่อนหน้านี้นั้น
ล่าสุด นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรมว.มหาดไทย กล่าวถึงเหตุดังกล่าวว่า ยืนยันว่า ได้รับรายงานว่าไม่ใช่เหตุวินาศกรรม แต่เป็นอุบัติเหตุทางเทคนิค โดยจะให้ ผบ.ตร. เป็นผู้แถลงรายละเอียด เมื่อมีเหตุแบบนี้เกิดขึ้น เรื่องการเก็บยุทธภัณฑ์ทั้งหลายจะต้องเพิ่มมาตรการควบคุมดูแล ไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้อีก ยืนยันว่าไม่มีการเชื่อมโยงกับสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา
เมื่อถามถึงความกังวลของประชาชนในพื้นที่เกี่ยวกับการอพยพ นายกฯ กล่าวว่า เมื่อวาน (24 ก.พ.) ที่มีการเตรียมการให้อพยพ เพราะเป็นเรื่องของความปลอดภัย เนื่องจากอยู่ใกล้คลังอาวุธ และกังวลว่าจะได้รับอันตราย จึงต้องอพยพไปในพื้นที่ปลอดภัย ซึ่งเป็นแผนเผชิญเหตุที่ผู้ว่าฯทุกจังหวัดเตรียมการไว้อยู่แล้ว
ส่วนสถานการณ์ในพื้นที่ปลอดภัยแล้วหรือไม่นั้น นายกฯ กล่าวว่า ขณะนี้สถานการณ์อยู่ภายใต้การควบคุม
