โบกมือลา “เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กัมพูชา” ประกาศยุติกิจการ หลังให้บริการกว่า 12 ปี
“เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กัมพูชา” ประกาศยุติกิจการอย่างเป็นทางการ ปิดฉาก 12 ปี ขอบคุณแฟนหนัง ที่ให้การสนับสนุนมาโดยตลอด
เมื่อวันที่ 26 ก.พ.ที่ผ่านมา เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กัมพูชา (Major Cineplex Cambodia) บริษัทโรงภาพยนตร์ในเครือ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ๊ป ประเทศไทย โพสต์ข้อความประกาศยุติกิจการอย่างเป็นทางการในประเทศกัมพูชา โดยระบุว่า
“แทนคำขอบคุณจากใจ ถึงลูกค้าของเรา ตลอดกว่า 12 ปีที่ผ่านมา เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ได้เป็นส่วนหนึ่งในโมเมนต์การดูหนังนับไม่ถ้วน ตั้งแต่หนังเรื่องแรกไปจนถึงความทรงจำแสนประทับใจร่วมกับครอบครัวและเพื่อนๆ
เรารู้สึกซาบซึ้งและขอขอบคุณทุกท่านที่สนับสนุนเราตลอดเส้นทางที่ผ่านมา ความไว้วางใจและความผูกพันจากทุกท่านคือสิ่งที่มีค่าที่สุดสำหรับเรา วันนี้ เราขอส่งมอบคำขอบคุณจากใจจริง สำหรับทุกความทรงจำดีๆ ที่เรามีร่วมกัน จากก้นบึ้งของหัวใจ ขอขอบคุณที่เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในเรื่องราวของเรา”
สำหรับโรงภาพยนตร์ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ มีสาขาในกัมพูชาทั้งสิ้น 6 สาขา ได้แก่
- สาขาอิออน มอลล์ จำนวน 7 โรง 1,581 ที่นั่ง
- สาขาโซย่า พนมเปญ จำนวน 6 โรง 807 ที่นั่ง
- สาขาแพลตตินั่ม เสียมเรียบ จำนวน 3 โรง 457 ที่นั่ง
- สาขาอิออน มอลล์ 2 จำนวน 8 โรง 1,953 ที่นั่ง
- สาขาบิ๊กซี ปอยเปต จำนวน 2 โรง 419 ที่นั่ง
- สาขาอิออน มอลล์ 3 จำนวน 7 โรง 1,841 ที่นั่ง
