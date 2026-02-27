ออล โคโค ออกแถลงยืนยันเป็นกลางทางการเมือง ชี้เป็นความเห็นส่วนบุคคล
ออล โคโค ออกแถลงยืนยันเป็นกลางทางการเมือง ชี้เป็นความเห็นส่วนบุคคล มิได้สะท้อนนโยบาย หลังมีคนขุดภาพเจ้าของถ่ายรูปคู่กับอนุทิน
บริษัท ออล โคโค กรุ๊ป จำกัด หรือ All Coco โพสต์แถลงการณ์เฟซบุ๊ก หลังจากที่มีการขุดโพสต์นาย ณัฐศักดิ์ มนัสรังสี เจ้าของแบรนด์ถ่ายภาพกับนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี พร้อมเขียนในทำนองชื่นชม เขียนว่า “สุดท้ายผมเชื่อว่ายุคทองของเรากำลังจะมา” จนกลายเป็นกระแสในสื่อสังคมออนไลน์นั้น
โดยทางบริษัทระบุว่า “ขอเรียนชี้แจงว่าความคิดเห็นทางการเมืองดังกล่าวเป็นเพียงมุมมองส่วนบุคคล ซึ่งมิได้สะท้อนถึงจุดยืนหรือนโยบายหลักของบริษัทแต่ประการใด
โดย ออล โคโค ยังคงยึดถือหลักการดำเนินธุรกิจด้วยความมุ่งมั่น ความรับผิดชอบต่อสังคม และการเคารพในความหลากหลายของมุมมองในทุกมิติ โดยเราพร้อมเดินหน้าสร้างสรรค์คุณค่าเพื่อผู้บริโภคและสังคม และขอใช้โอกาสนี้ ยืนยันความมุ่งมั่นของเราต่อการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน พร้อมเดินเคียงข้างเกษตรกรไทย
สำหรับออล โคโค มะพร้าวไม่ใช่เพียงวัตถุดิบ แต่คือ “หัวใจ” ของธุรกิจ และคือ “รากฐาน” ของเกษตรกรไทย ท่ามกลางสถานการณ์ความผันผวนของราคามะพร้าวในปัจจุบัน ซึ่งส่งผลต่อระบบนิเวศทางการค้าและผู้บริโภคโดยรวม ออล โคโค ยังคงยืนหยัดเคียงข้างเกษตรกรไทย โดยยึดมั่นในโมเดลธุรกิจที่ให้ความสำคัญกับความยั่งยืน (Sustainablity) ผ่านการดูแลเกษตรกรผู้เพาะปลูกอย่างเป็นธรรม เพราะเราเชื่อว่า “ผลผลิตที่ดี ย่อมเกิดจากคุณภาพชีวิตที่วิตที่ดีของผู้ปลูก” อันจะช่วยรักษามาตรฐานมะพร้าวน้ำหอมไทยให้คงความเป็นผู้นำในเวทีโลกต่อไป
ออล โคโค ขอขอบพระคุณทุกความไว้วางใจ และการสนับสนุนจากลูกค้า พาร์ทเนอร์ และเกษตรกรไทยเสมอมา ความเชื่อมั่นของทุกท่าน เป็นแรงผลักดันสำคัญให้เรามุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งมอบสิ่งที่ดีที่สุดจากสวนมะพร้าวไทยสู่ระดับสากล และเดินหน้าดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมต่อไป”
