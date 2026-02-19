คลิป หมอสาวกัมพูชา ผุดไอเดีย เลี้ยงชาไทย ให้ทหารเขมรป่วยเบาหวาน
คลิป แพทย์หญิงเนียต วรรณี ขออาสายาใจกองทัพเขมร นำเครื่องดื่มชาไทย แจกจ่ายให้กำลังพลที่เข้ารับการรักษาโรคเบาหวาน ณ โรงพยาบาลทหารผ่านศึกมิตรภาพกัมพูชา-จีน เพื่อฉลองวันเกิดคุณลุง
เฟซบุ๊ก เพจ Army Military Force โพสต์คลิปวิดีโอเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2569 พร้อมระบุข้อความว่า “หมอเขมร จัดหนัก เลี้ยงชาไทยทหารป่วยเบาหวาน” เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันพุธที่ 18 กุมภาพันธ์ 2569 ที่โรงพยาบาลทหารผ่านศึกมิตรภาพกัมพูชา-จีน เขต 9 จังหวัดอุดรมีชัย แพทย์หญิงเนียต วรรณี นำเครื่องดื่มชาไทยไปมอบให้ทหารที่พักรักษาตัวอยู่ในแผนกผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง
นายแพทย์สัก พันสี ลุงของ แพทย์หญิงเนียต วรรณี เป็นเจ้าภาพหลักในการสนับสนุนงบประมาณจัดเลี้ยงครั้งนี้ เขาจัดกิจกรรมขึ้นเพื่อฉลองเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดของตนเอง ครอบครัวแพทย์ต้องการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่
ชาวเน็ตหลายคนตั้งข้อสังเกตและเข้ามาแสดงความคิดเห็นจำนวนมาก เนื่องจากเครื่องดื่มชาไทยปกติมีส่วนผสมของน้ำตาลสูง แต่แพทย์กลับนำมาแจกจ่ายให้ผู้ป่วยโรคเบาหวานดื่มโดยตรง
