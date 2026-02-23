ข่าวต่างประเทศ

วัน มรณา อินฟลูเขมร ท้องในเรือนจำ ยืนยันเด็กปลอดภัย แต่ไร้วี่แววประกันตัว

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 23 ก.พ. 2569 17:47 น.| อัปเดต: 23 ก.พ. 2569 17:58 น.
50
วัน มรณา อินฟลูฯ กัมพูชา ท้องขณะอยู่ในเรือนจำ

ภาพล่าสุด วัน มรณา อินฟลูฯ กัมพูชา อุ้มท้องขณะอยู่ในเรือนจำ หลังถูกคุมขังปมแฉฮุนเซน ปกปิดยอดทหารเสียชีวิต ราชทัณฑ์พนมเปญพาตัวตรวจครรภ์ด่วน ไร้วี่แววให้ประกันตัว

วันนี้ (23 กุมภาพันธ์ 2569) เพจเฟซบุ๊ก มังกร ซ่อนตัว เผยภาพล่าสุดของ วัน มรณา หรือ เช็ง เสร็ยรวต วัย 40 ปี อินฟลูเอนเซอร์ชาวกัมพูชา เจ้าของแบรนด์ดัง Love Riya ขณะอยู่ในเรือนจำกรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา โดยเจ้าตัวสวมชุดของเรือนจำยืนและประคองหน้าครรภ์อยู่

เพจมังกร ซ่อนตัว ระบุว่า “เจ้าหน้าที่กรมราชทัณฑ์กรุงพนมเปญได้นำตัว เลิฟ ริยา (วัน มรณา) ออกจากเรือนจำ เพื่อตรวจร่างกายอย่างละเอียด ภายหลังมีการยืนยันว่าเธอกำลังตั้งครรภ์

การตรวจสุขภาพครั้งนี้มีขึ้นหลังถูกควบคุมตัวได้ราวหนึ่งสัปดาห์ โดยทีมแพทย์ได้ประเมินทั้งสภาพร่างกายทั่วไปและภาวะครรภ์ เพื่อให้แน่ใจว่าแม่และทารกในครรภ์ปลอดภัย ขณะที่กระบวนการทางกฎหมายยังคงดำเนินต่อไปตามขั้นตอนของทางการกัมพูชา”

อย่างไรก็ดี ยังไม่มีรายงานว่าจะปล่อยตัว วัน มรณา ออกจากเรือนจำ แต่เจ้าหน้าที่จะดูแลและติดตามอาการของเธออย่างใกล้ชิดตลอดช่วงตั้งครรภ์

วัน มรณา อินฟลูฯ กัมพูชา

สำหรับ วัน มรณา เคยตกเป็นประเด็นหลังถูกจับกุมและคุมขังในข้อหายุยงให้ก่ออาชญากรรมร้ายแรงและบ่อนทำลายขวัญกำลังใจของกองทัพ เนื่องจากไลฟ์สดแฉฮุนเซน อดีตนายกฯ กัมพูชา กรณีปกปิดจำนวนผู้เสียชีวิตในประเทศระหว่างที่เกิดข้อพิพาทเรื่องดินแดนไทยและกัมพูชา

ภายหลังการจับกุมเลิฟ ริยา ศาลอาญากัมพูชาคัดค้านการประกันตัว เพราะกลับว่าเธอจะหลบหนีออกนอกประเทศ โดยมีการส่งตัวเข้าเรือนจำประจำจังหวัดกันดาลวันที่ 14 สิงหาคม 2568 แม้สามีของเธอจะโพสต์คลิปวิดีโอขอโทษฮุนเซนแทนภรรยา อธิบายว่าเธอทำไปเพราะรู้เท่าไม่ถึงการณ์ และให้สัญญาว่าจะสนับสนุนกองทัพตลอดไป แต่ทางการก็ไม่ได้ปล่อยตัวหรือลดโทษแต่อย่างใด

คดีข้อหายุยงให้ก่ออาชญากรรมยังไม่สิ้นสุด ฝั่งเจ้าหน้าที่เผยผลการตรวจสอบผลิตภัณฑ์เสริมความงามของเลิฟ ริยา จำนวน 4 รายการ พบว่า มีสารเคมีต้องห้ามเจือปนเกินกว่าระดับที่กฎหมายอนุญาต ในผลิตภัณฑ์เสริมความงามที่วางจำหน่ายทางออนไลน์ ซึ่งส่งผลต่อลูกค้าที่ซื้อผลิตภัณฑ์ของเธอไปใช้

เลิฟ ริยา ถูกนำตัวไปเรือนจำ

เลิฟ ริยาวัน มรณาวัน มรณา-3

เผยแพร่: 23 ก.พ. 2569 17:47 น.| อัปเดต: 23 ก.พ. 2569 17:58 น.
50
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

