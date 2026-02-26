ข่าวต่างประเทศ

เปิดวาร์ป Miss Planet กัมพูชา อวดชุดประจำชาติ ย้ำต้นกำเนิด ไม่มีใครเลียนแบบได้

เผยแพร่: 26 ก.พ. 2569 11:00 น.
81
เปิดวาร์ป Miss Planet กัมพูชา

เปิดวาร์ป Sydney Marith มิสแพลนเน็ตกัมพูชา อวดโฉมในชุดประจำชาติสีทองสง่า ชี้โดดเด่น ไม่มีใครเลียนแบบได้ ย้ำต้นกำเนิดแค่ที่เดียว ชูเอกลักษณ์วัฒนธรรมสู่เวทีนานาชาติ

นับถอยหลังอีกเพียง 1 สัปดาห์เท่านั้นกับการประกวดเวทีระดับโลกอย่าง Miss Planet International ที่กำลังจะเริ่มต้นขึ้นในช่วงเดือนมีนาคมนี้ หนึ่งในผู้เข้าประกวดที่ถูกจับตามองอย่างมากจากทั้งแฟนคลับในประเทศและต่างประเทศ คือ Sydney Marith มิสแพลนเน็ตแคมโบเดีย ด้วยใบหน้าที่สวยคมเป็นเอกลักษณ์และรูปร่างที่สมส่วนสุด ๆ

ล่าสุดเจ้าตัวโพสต์ภาพผ่านอินสตาแกรมพร้อมที่จะเป็นตัวแทนประเทศ นำเสนอเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมอย่างภาคภูมิใจ เธอปรากฏกายในชุดประจำชาติที่ตกแต่งด้วยสีทองอร่ามและงานปักสุดประณีต พร้อมพรีเซนต์การไหว้ที่อ่อนช้อย พร้อมระบุข้อความเน้นย้ำถึงที่มาของความสง่างามว่า ชุดประจำชาติกัมพูชามีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นจนไม่อาจลอกเลียนแบบได้ และมีต้นกำเนิดเพียงหนึ่งเดียวที่เป็นเครื่องหมายยืนยันทางวัฒนธรรมของกัมพูชาอย่างชัดเจน

ก่อนจะเข้าสู่ช่วงการเก็บตัวในอีก 8 วันข้างหน้า เธอพร้อมที่จะแบกรับความหวังของชาวกัมพูชาเพื่อนำความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมไปเผยแพร่สู่สายตาชาวโลกในระดับสากล

สำหรับแฟน ๆ ที่ชื่นชอบในความสวยสง่าและต้องการส่งกำลังใจให้กับสาวงามคนนี้ สามารถเข้าไปติดตามไลฟ์สไตล์และความเคลื่อนไหวในการประกวดได้ผ่านไอจี sydmarith

Miss Planet Cambodia 2025-7
ภาพจาก Instagram : sydmarith
Miss Planet Cambodia 2025-6
ภาพจาก Instagram : sydmarith
Miss Planet Cambodia 2025-5
ภาพจาก Instagram : sydmarith
Miss Planet Cambodia 2025-4
ภาพจาก Instagram : sydmarith
Miss Planet Cambodia 2025-3
ภาพจาก Instagram : sydmarith
Miss Planet Cambodia 2025-2
ภาพจาก Instagram : sydmarith
Miss Planet Cambodia 2025
ภาพจาก Instagram : sydmarith
ภาพจาก Instagram : sydmarith
ภาพจาก Instagram : sydmarith
ภาพจาก Instagram : sydmarith
ภาพจาก Instagram : sydmarith

