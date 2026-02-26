เปิดวาร์ป Miss Planet กัมพูชา อวดชุดประจำชาติ ย้ำต้นกำเนิด ไม่มีใครเลียนแบบได้
เปิดวาร์ป Sydney Marith มิสแพลนเน็ตกัมพูชา อวดโฉมในชุดประจำชาติสีทองสง่า ชี้โดดเด่น ไม่มีใครเลียนแบบได้ ย้ำต้นกำเนิดแค่ที่เดียว ชูเอกลักษณ์วัฒนธรรมสู่เวทีนานาชาติ
นับถอยหลังอีกเพียง 1 สัปดาห์เท่านั้นกับการประกวดเวทีระดับโลกอย่าง Miss Planet International ที่กำลังจะเริ่มต้นขึ้นในช่วงเดือนมีนาคมนี้ หนึ่งในผู้เข้าประกวดที่ถูกจับตามองอย่างมากจากทั้งแฟนคลับในประเทศและต่างประเทศ คือ Sydney Marith มิสแพลนเน็ตแคมโบเดีย ด้วยใบหน้าที่สวยคมเป็นเอกลักษณ์และรูปร่างที่สมส่วนสุด ๆ
ล่าสุดเจ้าตัวโพสต์ภาพผ่านอินสตาแกรมพร้อมที่จะเป็นตัวแทนประเทศ นำเสนอเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมอย่างภาคภูมิใจ เธอปรากฏกายในชุดประจำชาติที่ตกแต่งด้วยสีทองอร่ามและงานปักสุดประณีต พร้อมพรีเซนต์การไหว้ที่อ่อนช้อย พร้อมระบุข้อความเน้นย้ำถึงที่มาของความสง่างามว่า ชุดประจำชาติกัมพูชามีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นจนไม่อาจลอกเลียนแบบได้ และมีต้นกำเนิดเพียงหนึ่งเดียวที่เป็นเครื่องหมายยืนยันทางวัฒนธรรมของกัมพูชาอย่างชัดเจน
ก่อนจะเข้าสู่ช่วงการเก็บตัวในอีก 8 วันข้างหน้า เธอพร้อมที่จะแบกรับความหวังของชาวกัมพูชาเพื่อนำความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมไปเผยแพร่สู่สายตาชาวโลกในระดับสากล
สำหรับแฟน ๆ ที่ชื่นชอบในความสวยสง่าและต้องการส่งกำลังใจให้กับสาวงามคนนี้ สามารถเข้าไปติดตามไลฟ์สไตล์และความเคลื่อนไหวในการประกวดได้ผ่านไอจี sydmarith
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- อินฟลูฯ เขมร แขวะไทย ห่มสไบใส่ยีนส์ อ้างขโมยชุด-ทำลายคุณค่า สั่งห้ามทำตาม
- นางงามเขมร อวดชุดประจำชาติ ยันมีมาแต่ราชวงศ์โบราณ คนเอ๊ะ ทำไมเหมือนชุดไทย?
- นางงามกัมพูชา โชว์รอยยิ้มไร้เดียงสาคนเขมร ย้อนถาม ไหนความเกลียดชัง-กระหายสงคราม?
ติดตาม The Thaiger บน Google News: