ตำรวจเยอรมนียิงเสือดับ หลังขย้ำคนเลี้ยงเจ็บสาหัส-หลุดออกมากลางถนน
ตำรวจเยอรมนียิงเสือดับ หลังขย้ำคนเลี้ยงเจ็บสาหัส หลุดออกมากลางถนน โดยเสือตัวดังกล่าวเป็นของราชินีเสือ นักแสดงละครสัตว์คนดัง
เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม สำนักข่าว BBC รายงานว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจในประเทศเยอรมนีจำเป็นต้องยิงเสือตาย หลังจากที่ทำร้ายคนเลี้ยงได้รับบาดเจ็บก่อนหลุดออกมาจากถนน
โดยเสือตัวดังกล่าวเป็นของนางคาร์เมน แซนเดอร์ นักแสดงละครสัตว์เจ้าของฉายา “ราชินีเสือ” และเสือตัวดังกล่าวได้ทำร้ายคนเลี้ยงวัย 72 ปี ภายในชานเมืองไลป์ซิก เบื้องต้นผู้ดูแลคนดังกล่าวได้รับบาดเจ็บสาหัส
โดยตำรวจได้รับรายงานเมื่อเวลาประมาณ 12.50 น. ของวันอาทิตย์ตามเวลาท้องถิ่น และสามารถระบุตำแหน่งของเสือได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งตำรวจเลือกจะยิงเสือเพื่อป้องกันไม่ให้เป็นอันตรายกับประชาชนเพิ่มเติม
เจ้าหน้าที่ตำรวจเปิดเผยว่าเสือตัวดังกล่าวเป็นหนึ่งในแปดตัวที่ถูกเลี้ยงเอาไว้ อย่างไรก็ตามทางเจ้าหน้าที่ตำรวจยืนยันว่าไม่มีสัตว์ตัวอื่นหลุดออกมาเพิ่มเติม แต่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังสอบสวนเพิ่มเติมว่าเสือตัวดังกล่าวหลุดออกมาได้อย่างไร
