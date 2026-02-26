หนุ่มถูกสุนัขรุมขย้ำ เคราะห์ดี โทรศัพท์บึ้มคากางเกง ทำฝูงหมากระเจิง รอดตายปาฏิหาริย์!
ช่างหนุ่มดวงแข็ง ถูกสุนัขคลั่งรุมขย้ำปางตาย เคราะห์ดีโทรศัพท์ระเบิดคากระเป๋ากางเกง ทำฝูงหมาตกใจหนีกระเจิง รอดตายปาฏิหาริย์
กำลังเป็นเรื่องราวที่ถูกพูดถึงอย่างมาก เมื่อ เรนัลโด ช่างยนต์หนุ่มดวงแข็งที่สุดในนาทีนี้ ออกมาเล่าประสบการณ์เฉียดตายว่า ในขณะที่เขากำลังเดินไปทำงานตามปกติ ก่อนจะถูกสุนัขตัวใหญ่ 2 ตัวเข้าจู่โจมอย่างรุนแรงแบบไม่ทันตั้งตัว หนึ่งตัวพยายามพุ่งเข้ามาหวังขย้ำที่ลำคอ เขาพยายามต่อสู้สุดกำลังจนสุนัขเปลี่ยนเป้าหมายมากัดเข้าที่ขาแทน โดยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่เมืองกัสกาเวล รัฐปารานา ประเทศบราซิล
ทว่าในความโชคร้ายยังมีโชคดีเหลืออยู่ เมื่อคมเขี้ยวของสุนัขกลับงับไปโดนโทรศัพท์มือถือของ เรนัลโด ที่เขาใส่เอาไว้ในกระเป๋ากางเกงเข้าอย่างจัง จนเกิดระเบิดขึ้นทันที แรงระเบิดส่งผลให้กางเกงของเรนัลโดไหม้และขาด ส่วนต้นขาของเขาก็ได้รับบาดเจ็บจากไฟไหม แต่เสียงและแรงระเบิดทำให้สุนัขทั้งหมดตกใจวิ่งหนีไปทันที ทำให้ เรนัลโด สามารถหนีและโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ในที่สุด
แม้จะเป็นเหตุการณ์ที่เฉียดตายแต่เรนัลโดตัดสินใจที่จะไม่ดำเนินคดีกับเจ้าของสุนัขทั้ง 2 ตัว เนื่องจากเขาได้รับคำขอโทษอย่างจริงใจจากเจ้าของหมาแล้ว ทั้งยังตกลงรับผิดชอบด้วยการจ่ายค่ารักษาพยาบาลทั้งหมด รวมถึงซื้อโทรศัพท์มือถือเครื่องใหม่เพื่อเป็นการชดใช้ให้อีกด้วย
odditycentral
