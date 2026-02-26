ข่าวต่างประเทศ

เตือนภัยนักท่องเที่ยว! ระวังหญิงปริศนา แยกชิบูย่า จงใจเดินพุ่งชน

เผยแพร่: 26 ก.พ. 2569 22:00 น.| อัปเดต: 26 ก.พ. 2569 14:10 น.
ภาพจาก : @FreeAll_protest

คลิปดราม่าเดือดที่ญี่ปุ่น เตือนนักท่องเที่ยว ข้ามแยกชิบูย่า ระวังหญิงปริศนา จงใจเดินสุ่มพุ่งชน คลิปไวรัลเผยภาพเด็กหญิงไต้หวันถูกกระแทกอย่างแรงจนล้ม ล่าสุด พุ่งชนเด็กหญิงไต้หวันล้มแรง

นักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างชาติที่กำลังวางแผนไปเยือนประเทศญี่ปุ่น ต้องเพิ่มความระมัดระวังตัวให้มากขึ้น โดยเฉพาะเมื่อเดินทางไปยังแลนด์มาร์กยอดฮิตอย่างบริเวณ แยกชิบูย่า (Shibuya Crossing) ในกรุงโตเกียว ล่าสุด เมื่อวันที่ 25 ก.พ. ที่ผ่านมา โลกออนไลน์กำลังวิพากษ์วิจารณ์คลิปวิดีโอเตือนภัย หลังเกิดเหตุการณ์หญิงปริศนาจงใจเดินพุ่งชนนักท่องเที่ยวเด็กอย่างรุนแรงท่ามกลางฝูงชน

เหตุการณ์ดราม่านี้เกิดขึ้นกับแม่ลูกนักท่องเที่ยวชาวไต้หวัน ในคืนสุดท้ายก่อนที่พวกเขาจะเดินทางกลับบ้าน ผู้เป็นแม่กำลังถ่ายวิดีโอเก็บบรรยากาศขณะพาลูกสาวเดินข้ามทางม้าลายที่แยกชิบูย่า ท่ามกลางผู้คนที่เดินขวักไขว่ จู่ๆ มีผู้หญิงผมยาวสวมชุดเดรสสีฟ้ายาว เดินจ้ำอ้าวอย่างรวดเร็วแทรกตัวผ่านฝูงชน ก่อนจะพุ่งเข้ามากระแทกเด็กหญิงอย่างแรงจนตัวปลิวและล้มลงไปกองกับพื้น

ผู้ใช้แอปพลิเคชัน X (ทวิตเตอร์) ชื่อบัญชี @FreeAll_protest เป็นผู้นำคลิปวิดีโอดังกล่าวมาเผยแพร่ พร้อมระบุข้อความอธิบายเหตุการณ์ว่า

“เหตุการณ์ที่ห้าแยกชิบูย่า (Shibuya’s Scramble Crossing) แม่และลูกชาวไต้หวันกำลังเดินอยู่ปกติ มีผู้หญิงคนหนึ่งเดินสวนมา เธอสวมเสื้อโค้ทเชย ๆ และถือกระเป๋าที่ดูเหมือนมาจากร้าน 100 เยน ผู้หญิงคนนี้ตั้งใจเดินชนเด็กจนล้มลง และยังพยายามเหยียบเท้าแม่ของเด็กด้วย ดูจากรสนิยมการแต่งตัวแล้ว เธอเหมือนคนจากแผ่นดินใหญ่ (จีน) แต่ถ้าเธอเป็นคนญี่ปุ่น ฉันก็อยากจะขอโทษพวกเขา (แม่และเด็ก) ด้วย”

คลิปดราม่าเดือดที่ญี่ปุ่น เตือนนักท่องเที่ยว ข้ามแยกชิบูย่า ระวังหญิงปริศนา
ภาพจาก : @FreeAll_protest

เจ้าของโพสต์ยังได้ตั้งข้อสังเกตถึงลักษณะการแต่งกายของผู้ก่อเหตุ พร้อมกล่าวแสดงความเสียใจแทนหากผู้ก่อเหตุเป็นคนญี่ปุ่นจริง ๆ

ตามปกติแล้ว ประเทศญี่ปุ่นในสายตาของนักท่องเที่ยวทั่วโลกมักมีภาพลักษณ์ที่โดดเด่นเรื่องความเป็นระเบียบวินัย ความปลอดภัย และมารยาทที่งดงาม แต่การกระทำของบุคคลกลุ่มนี้ได้สร้างความเสื่อมเสียต่อภาพลักษณ์อันดีงามของแดนอาทิตย์อุทัย

ทั้งนี้ นักท่องเที่ยวทุกคนควรเดินอย่างระมัดระวัง สังเกตบุคคลรอบข้าง และดูแลบุตรหลานอย่างใกล้ชิดเสมอ แม้จะอยู่ในประเทศที่ได้รับการยกย่องว่าปลอดภัยที่สุดแห่งหนึ่งของโลกก็ตาม

