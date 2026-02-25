จับตาสัมพันธ์ เปโดร ปัสกัล-ราฟาเอล โอลาร์รา หลังหลุดภาพโอบเอวซบไหล่ กลางแอลเอ
เปิดตัว? หลุดภาพโมเมนต์ เปโดร ปัสกัล-ราฟาเอล โอลาร์รา โอบเอวซบไหล่ กลางแอลเอ ชาวเน็ตจับตาความสัมพันธ์เกินเพื่อน
วงการฮอลลีวูดก็มีเรื่องว้าว ๆ มาให้แฟนคลับฝั่งไทยได้เสพกันอีกแล้ว เมื่อหลุดภาพ-คลิปของซุปตาร์หนุ่มมาแรง Pedro Pascal (เปโดร ปาสคาล) ถูกปาปารัสซี่แอบถ่ายระหว่างที่เขาใช้เวลาพักผ่อนสุดพิเศษกับ Rafael Olarra (ราฟาเอล โอลาร์รา) ในย่านหรูเบเวอร์ลีฮิลส์ แอลเอ เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา ด้วยความเรียบง่ายแต่พิเศษมันเลยยิ่งทำให้ถูกจับตามองว่าทั้งสองจะมีอะไรเกินคำว่าเพื่อนหรือไม่
ความสัมพันธ์ครั้งนี้ถูกจับตามองอย่างหนัก เมื่อ เปโดร ปาสคาล และ ราฟาเอล โอลาร์รา ไม่ได้เพียงแค่เดินเล่นกันเฉย ๆ แต่กลับโชว์โมเมนต์แนบชิดด้วยการโอบเอวกันตลอดทาง ยิ่งไปกว่านั้นยังมีช็อตที่ทำเอาแฟนคลับกรี๊ดสลบ เมื่อเปโดรเอนตัวเข้าไปซบไหล่กว้าง ๆ ของราฟาเอล พร้อมแอบเอาปากจูบเบา ๆ ที่หัวไหล่ราวกับคนรักที่กำลังออดอ้อนกัน
อีกทั้งยังมีรายงานว่า ในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมา มีคนเห็นทั้งสองใช้เวลาร่วมกันหลายครั้ง ไม่ว่าจะเป็นการเดินเล่นในนิวยอร์กซิตี้ หรือไปชมการแสดงเรื่อง Wuthering Heights ที่โรงละครท้องถิ่นด้วย
สำหรับความสัมพันธ์ครั้งล่าสุดของ ราฟาเอล เขาเปิดตัวคบกับ ลูค อีวานส์ (Luke Evans) ก่อนจะแยกทางกันในปี 2021 ส่วนชีวิตรักของ เปโดร กลับถูกเก็บไว้เป็นเรื่องส่วนตัว ไม่มีใครรู้อะไรเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของเขามาก่อน แม้ว่าชื่อเสียงของเปโดรจะพุ่งทยานขึ้นเรื่อย ๆ ก็ตาม
แม้กระทั่งในครั้งนี้ ถึง เปโดร และ ราฟาเอล จะถูกช่างภาพยิงคำถามถึงสถานะความสัมพันธ์ระหว่าวทั้งคู่ แต่กลับไม่ได้รับคำชี้แจงใด ๆ มีเพียงรอยยิ้มที่ทิ้งไว้ พร้อมคลิปและภาพถ่ายที่ปาปารัสซี่ถ่ายเอาไว้ได้ ให้เป็นตัวเล่าเรื่องราวความสัมพันธ์ด้วยตัวมันเอง แฟน ๆ คงต้องรอติดตามกันต่อไปว่าทั้งคู่จะออกมาประกาศข่าวดีอย่างเป็นทางการกันเมื่อไหร่ หากมีความคืบหน้าทางทีมข่าว เดอะไทยเกอร์ จะอัปเดตให้ทราบอีกครั้ง
อ้างอิงจาก : tmz, FB Cinema Pictures That Go Hard
ติดตาม The Thaiger บน Google News: