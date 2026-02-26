อดีตนักบินกองทัพสหรัฐฯ โดนจับฐานทรยศประเทศ ฝึกสอนนักบินกองทัพจีน
อดีตนักบินกองทัพสหรัฐฯ โดนจับฐานทรยศต่อประเทศ ฝึกสอนนักบินกองทัพจีน เผยข้อมูลละเอียดอ่อน หวั่นเป็นอันตรายต่อความมั่นคง
เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ สำนักข่าว CNN รายงานว่า ทางการสหรัฐฯ ได้จับกุม นายเจราร์ด เอ็ดดี้ บราวน์ จูเนียร์ วัย 65 ปี ฐานความผิดสมคบคิดเพื่อช่วยเหลือกองทัพจีน หลังจากที่เขาฝึกสอนนักบินเครื่องบินรบของจีน
โดยนายบราวน์นั้น เกษียณอายุราชการในตำแหน่งพันตรีเมื่อปี 2539 นายบราวน์รับราชการในกองทัพอากาศสหรัฐฯ เป็นเวลา 24 ปี และมีประสบการณ์มีความรู้ความเข้าใจในระบบนำส่งนิวเคลียร์และอากาศยาน รวมถึงเครื่องบินขับไล่ล่องหน F-35 ขั้นสูง ซึ่งหลังจากที่เขาเกษียณอายุราชการ ก็ได้ไปขับเครื่องบินขนส่งพัสดุ ก่อนหวนกลับมาเป็นครูสอนขับเครื่องบินให้กองทัพสหรัฐฯ ก่อนจะย้ายไปอยู่จีน
จากข้อกล่าวหานั้นระบุว่านายบราวน์ อาศัยอยู่ที่จีนเป็นเวลามากกว่าสองปี ตั้งแต่ช่วงธันวาคม 2566 จนไปถึงต้นเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา เพื่อฝึกสอนนักบินกองทัพจีน และเปิดเผยข้อมูลละเอียดอ่อนของกองทัพสหรัฐฯ และถือเป็นการทรยศต่อประเทศชาติ กองทัพ และพันธมิตร ซึ่งเป็นอันตรายต่อความมั่นคงของประเทศสหรัฐอเมริกา
ทางรัฐบาลสหรัฐฯ กล่าวปิดท้ายอีกด้วยว่า รัฐบาลจีนยังคงใช้ประโยชน์จากความเชี่ยวชาญของสมาชิกปัจจุบันและอดีตสมาชิกของกองทัพสหรัฐฯ เพื่อพัฒนาขีดความสามารถทางทหารของจีนให้ทันสมัย การจับกุมครั้งนี้ถือเป็นการส่งสัญญาณเตือนไม่ให้เกิดเหตุซ้ำรอยแบบนี้ขึ้นอีก
