วิจัยเผย “ขนาดอัณฑะ” บ่งบอกนิสัยได้ โทนเสียง ช่วยเดาพวงเล็กหรือใหญ่
เปิดตำราดูโหงวเฮ้ง ขนาดอัณฑะ บอกอะไรเกี่ยวกับตัวคุณได้บ้าง? วิทยาศาสตร์มีคำตอบ
เมื่อพูดถึงเรื่องของ “น้องชาย” ผู้ชายส่วนใหญ่มักจะโฟกัสไปที่ขนาดความยาว แต่รู้หรือไม่ครับว่า “ขนาดของลูกอัณฑะ” ก็มีความสำคัญและสามารถบ่งบอกอะไรบางอย่างเกี่ยวกับตัวคุณได้เหมือนกัน ยูทูบเบอร์สายวิทยาศาสตร์จากช่อง AsapSCIENCE ได้รวบรวมงานวิจัยมาไขข้อข้องใจเรื่องนี้ให้เราฟังกัน
ตามหลักชีววิทยา ผู้ชายทั่วไปจะมีขนาดอัณฑะอยู่ที่ประมาณ 4 x 3 x 2 เซนติเมตร หรือปริมาตรราวๆ 24 ลูกบาศก์เซนติเมตร ใครที่กังวลว่าทำไมไข่สองข้างเล็กใหญ่ไม่เท่ากัน สบายใจได้เลยครับ! ตามธรรมชาติแล้ว ข้างขวามักจะใหญ่กว่า ส่วนข้างซ้ายมักจะห้อยต่ำกว่า
ลักษณะที่สุขภาพดี ต้องจับแล้วรู้สึกถึงพื้นผิวที่เรียบเนียน ยืดหยุ่น ไม่แข็งเป็นหินครับ
เสียงยิ่งหล่อ ดุดัน… อสุจิอาจยิ่งน้อย?
เรื่องนี้น่าสนใจมาก นักวิทยาศาสตร์ได้เปรียบเทียบมนุษย์กับญาติห่างๆ อย่างลิงฮาวเลอร์ และพบทฤษฎีการแลกเปลี่ยนทางวิวัฒนาการ ลิงตัวที่ส่งเสียงคำรามได้ดังและทุ้มต่ำที่สุด กลับมีขนาดอัณฑะที่เล็กกว่าเพื่อน
พอมาดูในฝั่งมนุษย์ งานวิจัยก็พบแนวโน้มที่คล้ายกันครับ คือ ผู้ชายที่มีเนื้อเสียงทุ้มต่ำและมีเสน่ห์ดึงดูดใจมากๆ มักจะมีปริมาณอสุจิที่น้อยกว่า พูดง่ายๆ คือธรรมชาติอาจจะให้จุดเด่นมาแค่ทางใดทางหนึ่งเพื่อใช้ดึงดูดเพศตรงข้ามนั่นเอง
ขนาดกับบทบาทความเป็นพ่อ
โดยปกติแล้ว อัณฑะที่ใหญ่กว่ามักจะผลิตอสุจิได้มากกว่า แต่งานวิจัยชิ้นหนึ่งกลับพบความเชื่อมโยงเชิงจิตวิทยาและพฤติกรรมครอบครัวที่คาดไม่ถึง
อัณฑะใหญ่ มีแนวโน้มที่จะใช้เวลาดูแลเอาใจใส่ลูกๆ และครอบครัวน้อยกว่า
อัณฑะเล็ก มีแนวโน้มที่จะเป็น “คุณพ่อที่อ่อนโยน” และมีสไตล์การเลี้ยงดูทารกที่เอาใจใส่มากกว่า (อย่างไรก็ตาม เรื่องนี้ยังเป็นเพียงทฤษฎีเชิงสถิติเบื้องต้น ไม่ได้การันตีว่าจะเป็นแบบนี้ทุกคนนะครับ!)
สัญญาณเตือนสุขภาพที่ต้องระวัง
แม้ขนาดจะไม่ได้ส่งผลต่อสุขภาพโดยตรง แต่ความเปลี่ยนแปลงของขนาดคือสิ่งที่ต้องจับตาดูให้ดี
งานวิจัยในปี 2022 พบว่าเด็กและวัยรุ่นที่มีภาวะน้ำหนักเกินหรือดื้อต่ออินซูลิน มักจะมีอัณฑะที่เล็กกว่าปกติ การคุมน้ำหนักตั้งแต่เด็กจึงช่วยรักษาสมรรถภาพในอนาคตได้
ภาวะอัณฑะฝ่อ : อาจเกิดจากอายุที่มากขึ้น การอักเสบ หรือการใช้ยาสเตียรอยด์ ซึ่งส่งผลให้ความต้องการทางเพศลดลงและอาจทำให้มีบุตรยาก
สัญญาณอันตรายมะเร็ง หากจู่ๆ มีข้างใดข้างหนึ่ง “ใหญ่ขึ้นผิดปกติอย่างเห็นได้ชัด” มีอาการบวม หรือคลำเจอ “ก้อนแข็ง” ห้ามชะล่าใจเด็ดขาด ควรรีบไปพบแพทย์ทันทีครับ
