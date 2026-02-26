ข่าวต่างประเทศสุขภาพและการแพทย์

วิจัยเผย “ขนาดอัณฑะ” บ่งบอกนิสัยได้ โทนเสียง ช่วยเดาพวงเล็กหรือใหญ่

เผยแพร่: 26 ก.พ. 2569 23:16 น.| อัปเดต: 26 ก.พ. 2569 18:08 น.
50
วิจัยเผย "ขนาดอัณฑะ" บ่งบอกนิสัยได้ โทนเสียง ช่วยเดาพวงเล็กหรือใหญ่

เปิดตำราดูโหงวเฮ้ง ขนาดอัณฑะ บอกอะไรเกี่ยวกับตัวคุณได้บ้าง? วิทยาศาสตร์มีคำตอบ

เมื่อพูดถึงเรื่องของ “น้องชาย” ผู้ชายส่วนใหญ่มักจะโฟกัสไปที่ขนาดความยาว แต่รู้หรือไม่ครับว่า “ขนาดของลูกอัณฑะ” ก็มีความสำคัญและสามารถบ่งบอกอะไรบางอย่างเกี่ยวกับตัวคุณได้เหมือนกัน ยูทูบเบอร์สายวิทยาศาสตร์จากช่อง AsapSCIENCE ได้รวบรวมงานวิจัยมาไขข้อข้องใจเรื่องนี้ให้เราฟังกัน

ตามหลักชีววิทยา ผู้ชายทั่วไปจะมีขนาดอัณฑะอยู่ที่ประมาณ 4 x 3 x 2 เซนติเมตร หรือปริมาตรราวๆ 24 ลูกบาศก์เซนติเมตร ใครที่กังวลว่าทำไมไข่สองข้างเล็กใหญ่ไม่เท่ากัน สบายใจได้เลยครับ! ตามธรรมชาติแล้ว ข้างขวามักจะใหญ่กว่า ส่วนข้างซ้ายมักจะห้อยต่ำกว่า

ลักษณะที่สุขภาพดี ต้องจับแล้วรู้สึกถึงพื้นผิวที่เรียบเนียน ยืดหยุ่น ไม่แข็งเป็นหินครับ

เสียงยิ่งหล่อ ดุดัน… อสุจิอาจยิ่งน้อย?

เรื่องนี้น่าสนใจมาก นักวิทยาศาสตร์ได้เปรียบเทียบมนุษย์กับญาติห่างๆ อย่างลิงฮาวเลอร์ และพบทฤษฎีการแลกเปลี่ยนทางวิวัฒนาการ ลิงตัวที่ส่งเสียงคำรามได้ดังและทุ้มต่ำที่สุด กลับมีขนาดอัณฑะที่เล็กกว่าเพื่อน

พอมาดูในฝั่งมนุษย์ งานวิจัยก็พบแนวโน้มที่คล้ายกันครับ คือ ผู้ชายที่มีเนื้อเสียงทุ้มต่ำและมีเสน่ห์ดึงดูดใจมากๆ มักจะมีปริมาณอสุจิที่น้อยกว่า พูดง่ายๆ คือธรรมชาติอาจจะให้จุดเด่นมาแค่ทางใดทางหนึ่งเพื่อใช้ดึงดูดเพศตรงข้ามนั่นเอง

ขนาดกับบทบาทความเป็นพ่อ

โดยปกติแล้ว อัณฑะที่ใหญ่กว่ามักจะผลิตอสุจิได้มากกว่า แต่งานวิจัยชิ้นหนึ่งกลับพบความเชื่อมโยงเชิงจิตวิทยาและพฤติกรรมครอบครัวที่คาดไม่ถึง

อัณฑะใหญ่ มีแนวโน้มที่จะใช้เวลาดูแลเอาใจใส่ลูกๆ และครอบครัวน้อยกว่า

อัณฑะเล็ก มีแนวโน้มที่จะเป็น “คุณพ่อที่อ่อนโยน” และมีสไตล์การเลี้ยงดูทารกที่เอาใจใส่มากกว่า (อย่างไรก็ตาม เรื่องนี้ยังเป็นเพียงทฤษฎีเชิงสถิติเบื้องต้น ไม่ได้การันตีว่าจะเป็นแบบนี้ทุกคนนะครับ!)

สัญญาณเตือนสุขภาพที่ต้องระวัง

แม้ขนาดจะไม่ได้ส่งผลต่อสุขภาพโดยตรง แต่ความเปลี่ยนแปลงของขนาดคือสิ่งที่ต้องจับตาดูให้ดี

งานวิจัยในปี 2022 พบว่าเด็กและวัยรุ่นที่มีภาวะน้ำหนักเกินหรือดื้อต่ออินซูลิน มักจะมีอัณฑะที่เล็กกว่าปกติ การคุมน้ำหนักตั้งแต่เด็กจึงช่วยรักษาสมรรถภาพในอนาคตได้

ภาวะอัณฑะฝ่อ : อาจเกิดจากอายุที่มากขึ้น การอักเสบ หรือการใช้ยาสเตียรอยด์ ซึ่งส่งผลให้ความต้องการทางเพศลดลงและอาจทำให้มีบุตรยาก

สัญญาณอันตรายมะเร็ง หากจู่ๆ มีข้างใดข้างหนึ่ง “ใหญ่ขึ้นผิดปกติอย่างเห็นได้ชัด” มีอาการบวม หรือคลำเจอ “ก้อนแข็ง” ห้ามชะล่าใจเด็ดขาด ควรรีบไปพบแพทย์ทันทีครับ

Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

