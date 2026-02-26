กรมการศาสนามาเลฯ รวบหญิงวัย 27 ปี ไลฟ์สดทานอาหารช่วงถือศีลอดรอมฎอน
กรมการศาสนาภายในรัฐเนกรีเซมบีลัน จับกุม หญิงวัย 27 ปี ฐานความผิดดูหมิ่นศาสนา หลังไลฟ์สดทานอาหารช่วงรอมฎอน
เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ สำนักข่าว มาเธอร์ชิป รายงานว่า กรมการศาสนาภายในรัฐเนกรีเซมบีลัน ของประเทศมาเลเซีย ได้เข้าจับกุมหญิงชาวมุสลิมวัย 27 ปี หลังจากที่เธอไลฟ์สดผ่าน TikTok วินาทีที่เธอรับประทานอาหารและดื่มน้ำในเวลา 18.45 น. ซึ่งเป็นช่วงถือศีลอด เดือนรอมฎอน
โดยผู้กำกับกรมการศาสนาของรัฐ กล่าวว่า จากการตรวจสอบคลิปพบว่าเธอพูดคุยกับผู้ติดตามและทานอาหารพร้อมดื่มเครื่องดื่มอย่างชัดเจน ซึ่งจากการตรวจสอบคลิปยังพบว่าช่วงหนึ่งมีคนดูตั้งคำถามเรื่องการทานอาหารของเธอ โดยหญิงคนดังกล่าวตอบกลับไปว่าถ้าไม่ชอบก็กดออกไลฟ์ไปก็ได้
เบื้องต้นเธอกำลังถูกสอบสวนภายใต้กฎหมายชารีอะห์ โดยเฉพาะมาตรา 50 ของรัฐเนกรีเซมบีลัน ซึ่งเกี่ยวข้องกับความผิดฐานดูหมิ่นหรือกระทำการอันเป็นการเสื่อมเสียต่อศาสนาอิสลาม
ขณะที่ทางหญิงคนดังกล่าวให้การกับทางเจ้าหน้าที่ว่า เธอเพิ่งให้กำเนิดบุตรและอยู่ในช่วงพักฟื้นหลังคลอด
ทางผู้กำกับกรมการศาสนา กล่าวด้วยว่า ขอให้สังคมโดยเฉพาะชาวมุสลิมคอยระมัดระวังประเด็นอ่อนไหวทางศาสนาและยึดถือหลักปฏิบัติในช่วงเดือนรอมฎอน และทางกรมการศาสนาจะดำเนินการอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับชาวมุสลิมในรัฐเนกรีเซมบีลัน
