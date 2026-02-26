ข่าวต่างประเทศ

5 คนกลุ่มเสี่ยง “หัวใจหยุดเต้น” ขณะร่วมรัก เจอแบบนี้ ต้องหยุดทันที

เผยแพร่: 27 ก.พ. 2569 01:00 น.| อัปเดต: 26 ก.พ. 2569 17:21 น.
54
5 คนกลุ่มเสี่ยง "หัวใจหยุดเต้น" ขณะร่วมรัก เจอแบบนี้ ต้องหยุดทันที

การเสียชีวิตขณะประกอบกิจกรรมทางเพศไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่เกิดขึ้นแบบสุ่ม แต่ผลการศึกษาทางคลินิกพบว่ามักเกิดกับกลุ่มคนที่มี “5 ลักษณะร่วม” ดังต่อไปนี้

1. มีโรคประจำตัวด้านหัวใจและหลอดเลือด

นี่คือปัจจัยที่อันตรายที่สุดครับ พบสูงถึง 70% กลุ่มผู้ที่มีภาวะความดันโลหิตสูง โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ หรือหัวใจเต้นผิดจังหวะอยู่เดิม เมื่อประกอบกิจกรรมทางเพศ อัตราการเต้นของหัวใจและความดันจะพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว หากกล้ามเนื้อหัวใจไม่แข็งแรงพอจะรับภาระนี้ได้ ก็อาจเกิดภาวะหัวใจวายกะทันหัน นอกจากนี้ ภาวะไขมันในเลือดและน้ำตาลในเลือดสูงยังทำให้หลอดเลือดเปราะและแตกง่ายอีกด้วย

2. สภาวะทางอารมณ์และจิตใจที่ถูกกระตุ้นรุนแรง

อดีนารีนที่พุ่งสูงขึ้นระหว่างการมีเพศสัมพันธ์จะยิ่งอันตรายมากขึ้นหากผู้นั้นมีความเครียด ความกังวล หรือความตื่นเต้นสุดขีดอยู่ก่อนแล้ว สถิติระบุว่า 30% ของผู้เสียชีวิต อยู่ในสภาวะจิตใจที่ถูกกระตุ้นอย่างรุนแรง หรือมีความกดดันทางจิตใจร่วมด้วย ซึ่งทำให้หัวใจต้องทำงานหนักเป็นสองเท่า

3. ร่างกายเหนื่อยล้าสะสม หรือโหมงานหนักเกินไป

กลุ่มคนที่ทำงานเกิน 50 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ หรือพักผ่อนน้อย แล้วมาฝืนประกอบกิจกรรมทางเพศทันที จะทำให้หัวใจแบกรับ “ภาระซ้อน” (Double Load) ผลการศึกษาพบว่าคนกลุ่มนี้มีอัตราเสี่ยงสูงกว่าคนทั่วไปถึง 1.5 เท่า เนื่องจากระบบความดันและชีพจรยังไม่คงที่จากการเหนื่อยล้าสะสม

4. ใช้ยาโด๊ปหรืออาหารเสริมสมรรถภาพโดยไม่ปรึกษาแพทย์

ยาช่วยแข็งตัวบางชนิดมีผลโดยตรงต่อความดันและหัวใจ หากใช้ร่วมกับยาโรคประจำตัว (เช่น ยาในกลุ่มไนโตรกลีเซอรีน) อาจทำให้ความดันตกวูบหรือหัวใจหยุดเต้นได้ทันที ข้อมูลระบุว่า 20-25% ของเคสเสียชีวิต มีความเกี่ยวข้องกับการใช้ยาหรืออาหารเสริมที่ไม่ได้มาตรฐาน ซึ่งมักผสมสารกระตุ้นหัวใจโดยที่ผู้ใช้ไม่รู้ตัว

5. กิจกรรมทางเพศที่ไม่สม่ำเสมอ หรือรุนแรงกะทันหัน

มักพบในผู้ชายวัย 50 ปีขึ้นไปที่ห่างหายจากเรื่องบนเตียงไปนาน แล้วกลับมามีกิจกรรมอย่างรุนแรงกะทันหัน เนื่องจากความยืดหยุ่นของหลอดเลือดลดลงตามวัย การที่ความดันและชีพจรพุ่งสูงขึ้นแบบ “กระชาก” ในเวลาสั้นๆ จึงเป็นชนวนเหตุสำคัญที่ทำให้หลอดเลือดรับไม่ไหว

Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

