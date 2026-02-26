5 คนกลุ่มเสี่ยง “หัวใจหยุดเต้น” ขณะร่วมรัก เจอแบบนี้ ต้องหยุดทันที
การเสียชีวิตขณะประกอบกิจกรรมทางเพศไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่เกิดขึ้นแบบสุ่ม แต่ผลการศึกษาทางคลินิกพบว่ามักเกิดกับกลุ่มคนที่มี “5 ลักษณะร่วม” ดังต่อไปนี้
1. มีโรคประจำตัวด้านหัวใจและหลอดเลือด
นี่คือปัจจัยที่อันตรายที่สุดครับ พบสูงถึง 70% กลุ่มผู้ที่มีภาวะความดันโลหิตสูง โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ หรือหัวใจเต้นผิดจังหวะอยู่เดิม เมื่อประกอบกิจกรรมทางเพศ อัตราการเต้นของหัวใจและความดันจะพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว หากกล้ามเนื้อหัวใจไม่แข็งแรงพอจะรับภาระนี้ได้ ก็อาจเกิดภาวะหัวใจวายกะทันหัน นอกจากนี้ ภาวะไขมันในเลือดและน้ำตาลในเลือดสูงยังทำให้หลอดเลือดเปราะและแตกง่ายอีกด้วย
2. สภาวะทางอารมณ์และจิตใจที่ถูกกระตุ้นรุนแรง
อดีนารีนที่พุ่งสูงขึ้นระหว่างการมีเพศสัมพันธ์จะยิ่งอันตรายมากขึ้นหากผู้นั้นมีความเครียด ความกังวล หรือความตื่นเต้นสุดขีดอยู่ก่อนแล้ว สถิติระบุว่า 30% ของผู้เสียชีวิต อยู่ในสภาวะจิตใจที่ถูกกระตุ้นอย่างรุนแรง หรือมีความกดดันทางจิตใจร่วมด้วย ซึ่งทำให้หัวใจต้องทำงานหนักเป็นสองเท่า
3. ร่างกายเหนื่อยล้าสะสม หรือโหมงานหนักเกินไป
กลุ่มคนที่ทำงานเกิน 50 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ หรือพักผ่อนน้อย แล้วมาฝืนประกอบกิจกรรมทางเพศทันที จะทำให้หัวใจแบกรับ “ภาระซ้อน” (Double Load) ผลการศึกษาพบว่าคนกลุ่มนี้มีอัตราเสี่ยงสูงกว่าคนทั่วไปถึง 1.5 เท่า เนื่องจากระบบความดันและชีพจรยังไม่คงที่จากการเหนื่อยล้าสะสม
4. ใช้ยาโด๊ปหรืออาหารเสริมสมรรถภาพโดยไม่ปรึกษาแพทย์
ยาช่วยแข็งตัวบางชนิดมีผลโดยตรงต่อความดันและหัวใจ หากใช้ร่วมกับยาโรคประจำตัว (เช่น ยาในกลุ่มไนโตรกลีเซอรีน) อาจทำให้ความดันตกวูบหรือหัวใจหยุดเต้นได้ทันที ข้อมูลระบุว่า 20-25% ของเคสเสียชีวิต มีความเกี่ยวข้องกับการใช้ยาหรืออาหารเสริมที่ไม่ได้มาตรฐาน ซึ่งมักผสมสารกระตุ้นหัวใจโดยที่ผู้ใช้ไม่รู้ตัว
5. กิจกรรมทางเพศที่ไม่สม่ำเสมอ หรือรุนแรงกะทันหัน
มักพบในผู้ชายวัย 50 ปีขึ้นไปที่ห่างหายจากเรื่องบนเตียงไปนาน แล้วกลับมามีกิจกรรมอย่างรุนแรงกะทันหัน เนื่องจากความยืดหยุ่นของหลอดเลือดลดลงตามวัย การที่ความดันและชีพจรพุ่งสูงขึ้นแบบ “กระชาก” ในเวลาสั้นๆ จึงเป็นชนวนเหตุสำคัญที่ทำให้หลอดเลือดรับไม่ไหว
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ยิ่งหัวใหญ่ ผู้หญิงยิ่งฟินจริงเหรอ? ฟังคำตอบจากผู้เชี่ยวชาญเรื่องเพศ
- คนดูอึ้ง! เต้ มงคลกิตติ์ วัดขนาดน้องชายกลางไลฟ์ ลั่น เทียบเท่าผู้ชายเนเธอร์แลนด์
- สลด ดาราซีรีย์ดัง นัดผ่านแอปหาคู่ โดนเซ็กซ์วิตถารจนตาย
ติดตาม The Thaiger บน Google News: