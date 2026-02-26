ข่าวต่างประเทศ

หนุ่มงดช่วยตัวเอง 365 วัน แชร์ผลลัพธ์สุดทึ่ง ไขปริศนา อสุจิไม่ได้ใช้ หายไปไหน?

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 27 ก.พ. 2569 02:25 น.| อัปเดต: 26 ก.พ. 2569 17:31 น.
50

เปิดบันทึก “1 ปีที่ไม่ได้ปลดปล่อย!” หนุ่มงดช่วยตัวเอง 365 วัน แชร์ผลลัพธ์สุดทึ่ง พร้อมไขปริศนา… อสุจิที่ไม่ได้ใช้ หายไปไหน?

ชาเลนจ์งดช่วยตัวเองอย่าง ‘No Nut November’ กลายเป็นเทรนด์ฮิตที่ผู้ชายหลายคนอยากลองประลองความอดทน แต่จะเกิดอะไรขึ้นถ้ามีคนใจเด็ด ยกระดับชาเลนจ์นี้ไปเป็น “งดช่วยตัวเองนาน 1 ปีเต็ม!”

ปิแอร์ ดาลาติ ยูทูบเบอร์หนุ่ม ผู้พิชิตภารกิจนี้ เขาได้ออกมาแชร์ประสบการณ์ตรงว่า การหยุดสไลด์หนอนนาน 365 วัน ส่งผลอย่างไรต่อสภาพจิตใจ พร้อมกันนี้ผู้เชี่ยวชาญยังได้มาร่วมไขข้อข้องใจทางวิทยาศาสตร์ด้วยว่า อสุจิที่ไม่ได้ถูกปลดปล่อยออกมา สุดท้ายแล้วมันหายไปไหน?

เอฟเฟกต์ต่อสมองเมื่อหยุดตามล่า “โดปามีน”

ปิแอร์เล่าว่า ตัวการทำลายล้างที่แท้จริงไม่ใช่การช่วยตัวเอง แต่คือการเสพติดสื่อลามก ที่สูบพลังงานชีวิตไปอย่างมหาศาล แม้ช่วง 2-3 สัปดาห์แรกของการงดเว้นจะทรมานสุดๆ แต่พอก้าวข้ามมาได้ เขาพบกับความเปลี่ยนแปลงที่น่าทึ่ง

เมื่อสมองไม่ต้องวอกแวกคิดถึงเรื่องบนเตียง เขาก็สามารถโฟกัสกับงานและการออกกำลังกายได้แบบ 100% สมาธิพุ่งปรี๊ด เขารู้สึกเป็นตัวเองมากขึ้น เลิกโหยหาความสุขชั่ววูบ (Dopamine Rush) แบบรายวัน สมองปลอดโปร่ง พลังงานเหลือเฟือ ทำงานโปรดักทีฟขึ้นอย่างเห็นได้ชัด จนรู้สึกเหมือนได้มุมมองชีวิตใหม่ๆ

เตือน! หยุดช่วยตัวเอง 1 เดือน “No Nut November” เสี่ยงนกเขาไม่ขัน

เอฟเฟกต์ต่อร่างกาย โรงงานรีไซเคิล นามว่าร่างกายมนุษย์

ในมุมมองทางวิทยาศาสตร์ หลายคนคงสงสัยว่าถ้าไม่ปล่อยออกมาเลย “น้องอสุจิ” จะล้นถังไหม? ข้อมูลจาก Cleveland Clinic และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอธิบายกระบวนการนี้ไว้อย่างน่าทึ่ง

อสุจิจะถูกเก็บไว้ที่ “หลอดเก็บอสุจิ (Epididymis)” ซึ่งเชื่อมต่อกับอัณฑะ ร่างกายมนุษย์ฉลาดมาก!เมื่ออสุจิหมดอายุขัย ร่างกายจะทำการสลายอสุจิที่ตายแล้ว และดูดซึม โปรตีน สังกะสี ฟรุกโตส และเอนไซม์ต่างๆ กลับคืนสู่ร่างกาย เพื่อนำสารอาหารเหล่านี้ไปสร้างเซลล์ใหม่ๆ ต่อไป

แต่ถ้าบางคนร่างกายดูดซึมไม่ทัน น้องอสุจิก็จะหาทางออกตามธรรมชาติผ่านการ “ฝันเปียก” นั่นเอง

มุมมองสุขภาพ ตกลงเก็บไว้ดี หรือปล่อยไปดีกว่า?

แม้เว็บไซต์สุขภาพ Healthline จะระบุว่า การไม่อสุจิเป็นเวลานานๆ “ไม่ได้ก่อให้เกิดอันตรายร้ายแรงใดๆ” ต่อสุขภาพ แต่เดี๋ยวก่อน! ถ้ามองในมุมของการป้องกันโรค… การปล่อยบ้างอาจจะดีกว่า

งานวิจัยจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ที่เก็บข้อมูลจากผู้ชายกว่า 30,000 คน พบสถิติที่น่าสนใจว่า ผู้ชายที่หลั่งอสุจิ 21 ครั้งขึ้นไปต่อเดือน มีความเสี่ยงในการเป็น โรคมะเร็งต่อมลูกหมาก ลดลงถึง 31% เมื่อเทียบกับคนที่หลั่งแค่ 4-7 ครั้งต่อเดือน

การงดช่วยตัวเองอาจเป็นวิธี “ดีท็อกซ์สมอง” ที่ยอดเยี่ยม ช่วยคืนสมาธิและพลังงานชีวิตแบบที่หนุ่มปิแอร์เจอ แต่ในแง่ของสรีรวิทยา การปลดปล่อยอย่างพอดีและเป็นธรรมชาติ ก็เปรียบเสมือนการบำรุงสุขภาพต่อมลูกหมากไปในตัวครับ

งานวิจัยเผย ผู้ชายช่วยตัวเองบ่อยๆ ลดเสี่ยงมะเร็งต่อมลูกหมาก จำนวนหลั่งเยอะกว่าที่คิด

