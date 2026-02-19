ข่าว

คนดูอึ้ง! เต้ มงคลกิตติ์ วัดขนาดน้องชายกลางไลฟ์ ลั่น เทียบเท่าผู้ชายเนเธอร์แลนด์

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 19 ก.พ. 2569 09:40 น.| อัปเดต: 19 ก.พ. 2569 09:42 น.
126
คนดูอึ้ง! เต้ มงคลกิตติ์ วัดขนาดน้องชายกลางไลฟ์ ลั่น เทียบเท่าผู้ชายเนเธอร์แลนด์

ฮือฮา! เต้ มงคลกิตติ์ งัดไม้บรรทัด วัดขนาดน้องชายกลางไลฟ์ ลั่น โตเต็มที่เทียบเท่าชาวเนเธอร์แลนด์ ชาวเน็ตอึ้งพี่จริงใจกันเกิน

บอกเลยว่าสีสันวงการการเมืองคงจะขาดเขาคนนี้ไปไม่ได้ สำหรับ เต้ มงคลกิตติ์ หรือ เต้ พระราม 7 หรือ เต้ 007 เจ้าของนโยบายชายไทยเพิ่มขนาด+ฝังมุก เสริมความมั่นใจบรรจุในหลักประกันสุขภาพ สปสช. ส่งเสริมการมีบุตร, นโยบายชายไทยมีเมียได้ 4 คน รวมถึงนโยบายเพาะพันธ์ุไดโนเสาร์ และเซ็นทรัลดาวอังคาร สร้างกระแสให้เป็นที่พูดถึงอยากมากในโลกออนไลน์ในช่วงการเลือกตั้ง 2569 ที่ผ่านมา

ล่าสุด 18 ก.พ. 69 เต้ มงคลกิตติ์ ได้ขึ้นไลฟ์พูดคุยกับแฟนคลับ โดยช่วงหนึ่งพี่เต้พูดถึงรื่องขนาดของผู้ชายแต่ละประเทศ ก่อนจะพูดขึ้นมาว่า “ของพี่เต้เท่าไหร่วะอยากรู้จริง ๆ” แล้วงัดไม้บรรทัดขึ้นมา ก้ม ๆ ลงไปท่าทางเหมือนกำลังวัดอยู่จริง ๆ พร้อมแซวตัวเองว่า “ใครจะเป็นนายกประเทศไทยแล้วมานั่งวัด..ู๋..ให้ประชาชนดูบ้างเนี่ย มีพี่เต้คนเดียว เดี๋ยววัดก่อน ตอนนี้หดอยู่ แสดงว่าพี่เต้อ่ะไม่ใช่คนไทย เพราะ 3.71 ไม่ใช่แน่นอน ถ้าเป็นแบบช่วงที่เกิดอารมณ์ไม่มากประมาณ 70% ประมาณ 5.75 นิ้ว แต่ถ้าอารมณ์สุด ๆ เนี่ยประมาณ 6.25 เทียบได้กับประเทศเนเธอร์แลนด์ เคยวัดมาแล้ว อย่างน้อยก็สมศักดิ์ศรี”

ไลฟ์ดังกล่าวมีคนเข้าไปดูกว่า 1.3 แสนคน และมีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์แซวกันแบบสนุกสนาน เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งสีสันและเสียงหัวเราะยามค่ำคืน

คนดูอึ้ง! เต้ มงคลกิตติ์ วัดขนาดน้องชายกลางไลฟ์ ลั่น โตเต็มที่เทียบเท่าชาวเนเธอร์แลนด์-2

คนดูอึ้ง! เต้ มงคลกิตติ์ วัดขนาดน้องชายกลางไลฟ์ ลั่น โตเต็มที่เทียบเท่าชาวเนเธอร์แลนด์-3

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

อ้างอิงจาก : FB มงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าว

ประวัติ จรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ถึงแก่อนิจกรรมวัย 76 ปี

18 นาที ที่แล้ว
เด็กนักเรียนเขมร โชว์มือถือสุดหรูยกห้อง ชาวเน็ตแซวสนั่น สภาพห้องเรียนสวนทางสุดๆ ข่าว

เด็กเขมร โชว์มือถือสุดหรูยกห้อง ชาวเน็ตแซวสนั่น สภาพห้องเรียนสวนทางสุดๆ

27 นาที ที่แล้ว
ข่าวประชาสัมพันธ์

แกร็บฟู้ด เปิด 5 เทรนด์อาหารสุดปังที่ได้ไปต่อในปี 2026

38 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

เปิดทรัพย์สิน วิษณุ เครืองาม อดีตรองนายกฯ รวย 118 ล้าน ไร้หนี้สิน

48 นาที ที่แล้ว
ด่วน! เด๋อ ดอกสะเดา ตัวเกร็ง-ตาค้าง ลูกสาวนำตัวส่งรพ. บันเทิง

ด่วน! เด๋อ ดอกสะเดา มีอาการตัวเกร็ง-ตาค้าง ลูกสาวเร่งนำตัวส่งรพ.

52 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ไอติม” ขอโทษปม “ผู้สมัคร สส.พรรคส้ม” เข้าคุกคดีข่มขืน ทบทวนกระบวนการสรรหา

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

สมาคมฟุตบอลฯ อนุมัติเป่าหยุดเกมชั่วคราว ให้นักเตะมุสลิมพัก ละศีลอด ช่วงรอมฎอน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
อัปเดตอาการ จา พนม หลังผ่าตัดรักษาโรคมะเร็ง ระยะ 3 ล่าสุดหน้าตาสดใส-แข็งแรงขึ้น บันเทิง

อัปเดตอาการ จา พนม หลังผ่าตัดรักษาโรคมะเร็ง ระยะ 3 ล่าสุดหน้าตาสดใส-แข็งแรงขึ้น

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทัวร์ลงยับ! สาวทำคอนเทนต์สุดพิเรนทร์ ยัดแมวใส่ช่องฟรีซ-ถ่มน้ำลายใส่ ล่าสุดลบคลิปหนี ข่าว

รับไม่ได้! สาวทำคอนเทนต์ สุดพิเรนทร์ ยัดแมวใส่ช่องฟรีซ แถมบีบคอ-ถ่มน้ำลายใส่

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ด่วน! “ยุนซอกยอล” อดีต ปธน. ถูกพิพากษาจำคุกตลอดชีวิต ผิดข้อหากบฏ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

เผยพฤติการณ์ “ธีระวัฒน์” ผู้สมัคร สส.พรรคส้ม เจอคุก 2 ปี คดีข่มขืน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เพจ ซ้อเปา เรื่องนี้ต้องใส่ใจ อธิบายสาเหตุสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์จ่ายเงินชดเชยกรณีเสียชีวิต ข่าว

เพจดัง เผยสาเหตุ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ จ่ายเงินไม่ครบตามเป้า จากยอด 3 แสน ได้มาแค่ 5 หมื่น

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวดารา

ซูซี่ สภาภรณ์ สละตำแหน่ง มิสแกรนด์ตาก 2026 MGI ดัน แพรว วราภรณ์ รอง 1 รับตำแหน่งแทน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
คนขับไล่ผู้โดยสารลงรถกลางทาง เพราะขอยืมสายชาร์จ ข่าว

เสียงแตก คนขับไล่ลูกค้าลงรถ ปมยืมสายชาร์จ ปะทะเดือด ลามกระชากแมสก์

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
สาวช็อก! เจอซองปริศนา ในกางเกงแฟนหนุ่ม ชาวเน็ตแห่สืบ ก่อนฝ่ายชายงัดคำแก้ตัวสุดอึ้ง ข่าว

สาวช็อก! วอนชาวเน็ตช่วยสืบ หลังพบซองปริศนา ซุกกางเกงแฟน ก่อนงัดข้ออ้างสุดอึ้ง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ชาวเน็ตแห่แซว Amazing Thailand นึกว่ายักษ์ โปสเตอร์ “ลิซ่า” แขนพาดภูเขา

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
คุณอาร์ต เชียงราย นักเล่าเรื่องหลอนชื่อดังออกมารับผิดชอบความรู้สึกคนฟัง ข่าว

อาร์ต เชียงราย ชี้แจงดราม่า ห้องคลอด ประกาศเลิกเล่าผี เดอะ โกสท์เรดิโอ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“ไทยสร้างไทย-ทางเลือกใหม่” ซบรัฐบาล รวมแล้วตอนนี้ 286 เสียง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

กอ.รมน. ย้ำ Laser ID ห้ามไม่ให้ใครรู้ แนะไม่ควรส่งให้ผู้อื่นหากไม่มีเหตุจำเป็น

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
โบวี่ อัฐมา เผยแม่คือเจ้ากรรมนายเวร เคยทำให้เป็นทุกข์ แก้กรรมด้วยวิปัสสนาแบ่งบุญให้ บันเทิง

โบวี่ อัฐมา เผยแม่คือเจ้ากรรมนายเวร เคยทำให้เป็นทุกข์ แก้กรรมด้วยวิปัสสนาแบ่งบุญให้

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ที่มา “บักเซียงมันตายแล้ว” วลีฮิต จากหนังดัง จน “ต้องเต สัปเหร่อ” ต้องกระโดดร่วมวง ข่าว

ที่มา “บักเซียงมันตายแล้ว” วลีฮิต จากหนังดัง จน “ต้องเต สัปเหร่อ” ต้องกระโดดร่วมวง

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดข้อหา บอสแซม-บอสมิน หลังอัยการสูงสุดชี้ขาด สั่งฟ้องคดีดิไอคอน ข่าว

เปิดข้อหา บอสแซม-บอสมิน หลังอัยการสูงสุดชี้ขาด สั่งฟ้องคดีดิไอคอน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
หนิง ปณิตา ถูกคนอ้างว่าสนิท วอนอย่างหลงเชื่อ บันเทิง

หนิง ปณิตา เตือนคนอ้างชื่อ อวดว่าสนิทกัน ด่าคนอื่น ลั่น รู้ความจริงหมดแค่ไม่พูด

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

เสธ.ทหารบก ไม่กังวล “ฮุน มาเนต” กล่าวหาไทย ให้ กต. ตอบโต้ตามกระบวนการ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทรงพระสิริโฉม พระราชินี ฉลองพระองค์เซ็ตสูทผ้าไหมไทยสีดำเรียบหรู เสด็จฯ เยือนอิตาลี แฟชั่นและความงาม

ทรงพระสิริโฉม พระราชินี ฉลองพระองค์เซ็ตสูทผ้าไหมไทยสีดำเรียบหรู เสด็จฯ เยือนอิตาลี

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 19 ก.พ. 2569 09:40 น.| อัปเดต: 19 ก.พ. 2569 09:42 น.
126
Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

แกร็บฟู้ด เปิด 5 เทรนด์อาหารสุดปังที่ได้ไปต่อในปี 2026

เผยแพร่: 19 กุมภาพันธ์ 2569

เปิดทรัพย์สิน วิษณุ เครืองาม อดีตรองนายกฯ รวย 118 ล้าน ไร้หนี้สิน

เผยแพร่: 19 กุมภาพันธ์ 2569
ด่วน! เด๋อ ดอกสะเดา ตัวเกร็ง-ตาค้าง ลูกสาวนำตัวส่งรพ.

ด่วน! เด๋อ ดอกสะเดา มีอาการตัวเกร็ง-ตาค้าง ลูกสาวเร่งนำตัวส่งรพ.

เผยแพร่: 19 กุมภาพันธ์ 2569

“ไอติม” ขอโทษปม “ผู้สมัคร สส.พรรคส้ม” เข้าคุกคดีข่มขืน ทบทวนกระบวนการสรรหา

เผยแพร่: 19 กุมภาพันธ์ 2569
Back to top button