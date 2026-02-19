คนดูอึ้ง! เต้ มงคลกิตติ์ วัดขนาดน้องชายกลางไลฟ์ ลั่น เทียบเท่าผู้ชายเนเธอร์แลนด์
ฮือฮา! เต้ มงคลกิตติ์ งัดไม้บรรทัด วัดขนาดน้องชายกลางไลฟ์ ลั่น โตเต็มที่เทียบเท่าชาวเนเธอร์แลนด์ ชาวเน็ตอึ้งพี่จริงใจกันเกิน
บอกเลยว่าสีสันวงการการเมืองคงจะขาดเขาคนนี้ไปไม่ได้ สำหรับ เต้ มงคลกิตติ์ หรือ เต้ พระราม 7 หรือ เต้ 007 เจ้าของนโยบายชายไทยเพิ่มขนาด+ฝังมุก เสริมความมั่นใจบรรจุในหลักประกันสุขภาพ สปสช. ส่งเสริมการมีบุตร, นโยบายชายไทยมีเมียได้ 4 คน รวมถึงนโยบายเพาะพันธ์ุไดโนเสาร์ และเซ็นทรัลดาวอังคาร สร้างกระแสให้เป็นที่พูดถึงอยากมากในโลกออนไลน์ในช่วงการเลือกตั้ง 2569 ที่ผ่านมา
ล่าสุด 18 ก.พ. 69 เต้ มงคลกิตติ์ ได้ขึ้นไลฟ์พูดคุยกับแฟนคลับ โดยช่วงหนึ่งพี่เต้พูดถึงรื่องขนาดของผู้ชายแต่ละประเทศ ก่อนจะพูดขึ้นมาว่า “ของพี่เต้เท่าไหร่วะอยากรู้จริง ๆ” แล้วงัดไม้บรรทัดขึ้นมา ก้ม ๆ ลงไปท่าทางเหมือนกำลังวัดอยู่จริง ๆ พร้อมแซวตัวเองว่า “ใครจะเป็นนายกประเทศไทยแล้วมานั่งวัด..ู๋..ให้ประชาชนดูบ้างเนี่ย มีพี่เต้คนเดียว เดี๋ยววัดก่อน ตอนนี้หดอยู่ แสดงว่าพี่เต้อ่ะไม่ใช่คนไทย เพราะ 3.71 ไม่ใช่แน่นอน ถ้าเป็นแบบช่วงที่เกิดอารมณ์ไม่มากประมาณ 70% ประมาณ 5.75 นิ้ว แต่ถ้าอารมณ์สุด ๆ เนี่ยประมาณ 6.25 เทียบได้กับประเทศเนเธอร์แลนด์ เคยวัดมาแล้ว อย่างน้อยก็สมศักดิ์ศรี”
ไลฟ์ดังกล่าวมีคนเข้าไปดูกว่า 1.3 แสนคน และมีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์แซวกันแบบสนุกสนาน เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งสีสันและเสียงหัวเราะยามค่ำคืน
อ้างอิงจาก : FB มงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์
