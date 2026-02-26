ข่าว

รวบชายจีนกลางสนามบิน โกง VAT ก่อนหนีซุกประเทศไทย ใช้ชีวิตหรู

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 26 ก.พ. 2569 13:59 น.| อัปเดต: 26 ก.พ. 2569 13:59 น.
76

รวบชายจีนกลางสนามบินดอนเมือง หลังก่อเหตุปลอมแปลงใบกำกับภาษีมูลค่าเพิ่ม ก่อนหนีมาซุกตัวที่ประเทศไทย ใช้ชีวิตหรู กินอยู่สบาย

พ.ต.อ.นพรัตน์ คำมาก ผกก.สายตรวจ บก.ปพ., พ.ต.ต.พงษ์ปิติ ตรีนิคม สว.กก.สายตรวจ บก.ปพ. ร่วมกับตำรวจ บก.สส. สตม. จับกุม นายอู๋ เวยเฉียง (MR. WU WEIQIANG) อายุ 41 ปี ชายสัญชาติจีน ได้ที่บริเวณประตูทางออกผู้โดยสารขาเข้าภายในประเทศ ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ

การจับกุมครั้งนี้ สืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่ไทยได้รับการประสานจากตำรวจสาธารณะแห่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน ว่า ผู้ต้องหารายดังกล่าวได้ก่อเหตุฉ้อโกงรัฐบาลจีน ด้วยการปลอมแปลงใบกำกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) สร้างความเสียหายเป็นวงกว้าง โดยเชื่อว่าหลบหนีเข้ามากบดานในประเทศไทย ทางการจีนจึงประสานขอความร่วมมือ และมีการออกหมายจับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2567 แต่ยังไม่สามารถติดตามตัวได้

จากการสืบสวนพบว่า นายอู๋ได้สร้างตัวตนใหม่ในประเทศไทย ใช้ชีวิตอย่างหรูหรา พักอาศัยในโรงแรมระดับหรูใจกลางกรุงเทพฯ และเปลี่ยนที่พักอยู่เป็นประจำเพื่อหลบเลี่ยงการติดตาม ล่าสุดมีรายงานว่า เพิ่งเดินทางไปร่วมงานฉลองวันเกิดกับแฟนสาวที่จังหวัดภูเก็ต ก่อนบินกลับเข้ากรุงเทพฯ เจ้าหน้าที่จึงวางแผนเข้าจับกุมได้ที่สนามบินดอนเมืองดังกล่าว

จากการสอบปากคำนายอู๋ให้การปฏิเสธข้อกล่าวหา แต่ยอมรับว่าเป็นเพียงผู้มีรายชื่อเป็นกรรมการบริษัทแห่งหนึ่งในประเทศจีน และไม่ทราบถึงกรณีการถูกออกหมายจับ เจ้าหน้าที่จึงควบคุมตัวส่ง กก.3 บก.สส.สตม. ดำเนินการตามกฎหมาย และประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

