แถลงด่วน! ม.ราชภัฏยะลา แจงปมจ้างงาน 6,500 บาท ยันเป็นจ้างเหมา 20 วัน
คณะครุศาสตร์ ม.ราชภัฏยะลา แจงดราม่ารับสมัครพนักงานเงินเดือน 6,500 บาท ยันเป็นการจ้างเหมาระยะสั้น 20 วัน ตกวันละ 300-325 บาท ซัดเพจหางานลงข้อมูลไม่ครบทำสถาบันเสียหาย
จากกรณีโลกออนไลน์วิพากษ์วิจารณ์อย่างหนัก หลังพบประกาศรับสมัครงานของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่เปิดรับเจ้าหน้าที่จ้างเหมา 5 อัตรา ด้วยเงินเดือน 6,500 บาท โดยไม่จำกัดวุฒิการศึกษา และหมดเขตรับสมัครในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569 ล่าสุด ทางหน่วยงานได้ออกมาชี้แจงข้อเท็จจริงทั้งหมดแล้ว
เฟซบุ๊ก เพจ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โพสต์ข้อความชี้แจงประเด็นค่าตอบแทนดังกล่าว เพื่อลดความเข้าใจผิดของสาธารณชน โดยระบุรายละเอียดสำคัญ ดังนี้
- รูปแบบการจ้าง : การจ้างงานครั้งนี้เป็นการจ้างเหมาระยะสั้นตามโครงการ ไม่ใช่การจ้างงานประจำ
- ระยะเวลาทำงาน : ผู้ผ่านการคัดเลือกจะปฏิบัติงานรวม 20 วันทำการ ภายในช่วงเวลาที่กำหนด
- อัตราค่าตอบแทน : ค่าตอบแทนเหมาจ่ายรวม 6,500 บาท เมื่อคำนวณแล้วจะเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 300 – 325 บาทต่อวัน
- ลักษณะงาน : เจ้าหน้าที่จะปฏิบัติงานสนับสนุนด้านการจัดเก็บและรวบรวมข้อมูล
- คุณสมบัติ : มหาวิทยาลัยเปิดรับสมัครผู้สนใจทั่วไป โดยไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
- ที่มาของรายได้ : คณะกรรมการกำหนดอัตราค่าตอบแทนตามกรอบงบประมาณของโครงการและระยะเวลาที่กำหนดไว้อย่างชัดเจน
คณะครุศาสตร์ระบุถึงต้นเหตุของความเข้าใจผิดในครั้งนี้ว่า มาจากแฟนเพจเฟซบุ๊ก “Jobsth หางานราชการ” เพจดังกล่าวนำข้อมูลไปเผยแพร่อย่างไม่ครบถ้วน และไม่สอบถามรายละเอียดให้ชัดเจนก่อน ส่งผลให้คณะและมหาวิทยาลัยได้รับความเสียหายอย่างหนัก อย่างไรก็ตาม ขณะนี้เพจต้นเรื่องได้ลบโพสต์ดังกล่าวออกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ในตอนท้าย คณะครุศาสตร์เน้นย้ำถึงความสำคัญของความโปร่งใสในการสื่อสารข้อมูล พร้อมขอบคุณทุกความคิดเห็นจากสังคม โดยหน่วยงานจะนำข้อเสนอแนะไปพัฒนาการนำเสนอข้อมูลให้ครบถ้วน ชัดเจน และลดความคลาดเคลื่อนในการรับรู้ของสาธารณชนต่อไป
อย่างไรก็ตาม สำหรับผู้ที่สนใจสมัครทำงานในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จ้างเหมา 5 อัตรา ไม่กำหนดวุฒิการศึกษา เงินเดือน 6,500 บาท สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันศุกร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569 โดยให้เข้าไปกรอกแบบฟอร์มผ่านทางเว็บไซต์ https://qr-edu.yru.ac.th/zrbs
