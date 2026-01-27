สี จิ้นผิง กวาดล้าง “บิ๊กทหาร” สัญญาณเตือน กองทัพจีนระส่ำ อำนาจแตกแยก
สำนักข่าวต่างประเทศ รายงาน ทางการจีนประกาศข่าวใหญ่เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาว่ากำลังดำเนินการสอบสวน พลเอก จาง โหย่วเสีย รองประธานคณะกรรมาธิการการทหารส่วนกลาง (CMC) ซึ่งถือเป็นนายทหารเบอร์ 1 ที่มีอำนาจรองจากประธานาธิบดี สี จิ้นผิง เพียงคนเดียว กับ พลเอก หลิว เจินหลี่ สมาชิกคณะกรรมาธิการฯ ซึ่งดูแลกรมเสนาธิการร่วม
มาตรการนี้ถูกมองว่า รุนแรง ต้องการถอนรากถอนโคน เพราะส่งผลให้คณะกรรมาธิการการทหารส่วนกลาง (CMC) ซึ่งเป็นองค์กรที่มีอำนาจสูงสุดในการควบคุมกองทัพ แทบจะไม่เหลือสมาชิกเดิม จากสมาชิกทั้งหมด 6 คน ปัจจุบันเหลือเพียง พลเอก จาง เซิงหมิน เพียงคนเดียวที่ยังอยู่ในตำแหน่ง (ไม่นับรวมสี จิ้นผิง ที่เป็นประธาน)
เบื้องลึก ปราบคอร์รัปชัน หรือ กระชับอำนาจ?
แม้กระทรวงกลาโหมจีนจะระบุสาเหตุว่าเป็นเรื่องของ การฝ่าฝืนวินัยและกฎหมายอย่างร้ายแรง ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายปราบปรามคอร์รัปชันของสี จิ้นผิง แต่นักวิเคราะห์มองว่า นี่คือการกวาดล้างผู้นำทหารครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์สาธารณรัฐประชาชนจีน
หลักฐานความผิดอาจไม่ใช่ประเด็นหลัก แต่ประเด็นสำคัญคือ สี จิ้นผิง ตัดสินใจที่จะจัดการกับจาง โหย่วเสีย ซึ่งเป้าหมายที่แท้จริงคือการปฏิรูปกองทัพและรับประกันความจงรักภักดีที่มีต่อตัวผู้นำสูงสุด
ผลกระทบต่อ ไต้หวัน อ่อนแอระยะสั้น เข้มแข็งระยะยาว
การเปลี่ยนแปลงแม่ทัพกลางศึกเช่นนี้ ส่งผลต่อนโยบายไต้หวันใน 2 มิติ ระยะสั้น ภัยคุกคามต่อไต้หวันอาจอ่อนกำลังลง การใช้กำลังทหารในช่วงนี้จะมีความเสี่ยงสูงขึ้นเนื่องจากกองบัญชาการระดับสูงกำลังระส่ำระสาย
ส่วนระยะยาว กองทัพจีนอาจกลับมากน่ากลัวยิ่งขึ้น เพราะจะได้ผู้นำชุดใหม่ที่มีความจงรักภักดีสูงกว่า ปราศจากคอร์รัปชัน และมีประสิทธิภาพในการรบมากกว่าเดิม
อย่างไรก็ตาม นักวิเคราะห์มองว่า แม้ความพร้อมรบของกองทัพปลดแอกประชาชนจีน (PLA) จะไม่ได้ถูกทำลายอย่างรุนแรง แต่สถานการณ์นี้สะท้อนว่าจีนอาจยัง “ไม่พร้อมเต็มร้อย” สำหรับการทำสงครามในขณะนี้
ขณะนี้ยังไม่มีความชัดเจนว่า สี จิ้นผิง จะแต่งตั้งใครมาแทนที่ตำแหน่งที่ว่างลงทั้ง 5 ตำแหน่งในเร็วๆ นี้ หรือจะรอจนถึงการคัดเลือกคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์ชุดใหม่ในปี 2027
