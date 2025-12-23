ข่าวต่างประเทศ

น่ากลัว! คลิปสตอล์กเกอร์คลั่งรัก “ดาราสาวบราซิล” จ้างนักสืบสะกดรอยนาน 20 ปี

เผยแพร่: 23 ธ.ค. 2568 15:49 น.| อัปเดต: 23 ธ.ค. 2568 15:51 น.
ดาราสาวบราซิล 20 ปี
สิ้นท่าสตอล์กเกอร์จอมเนียน! อ้างเป็นญาติบุกหา ดาราสาวชื่อดังบราซิลถึงคฤหาสน์หรู ตำรวจเผยผู้ต้องหาหมกมุ่นหนักถึงขั้นจ้างนักสืบเอกชน ตามรอยพิกัดบ้านนานถึง 20 ปี

รายงานจากสื่อต่างประเทศระบุ เจ้าหน้าที่ตำรวจบราซิลเข้าจับกุม นายคริสเตียโน โรดริเกส เคลเลอร์มันน์ ภายในคอมเพล็กซ์ที่พักสุดหรูในกรุงริโอเดจาเนโร ซึ่งเป็นที่พักอาศัยของ อีซิส วัลแวร์ดี (Isis Valverde) นักแสดงหญิงระดับซูเปอร์สตาร์ของบราซิล หลังจากเขาพยายามบุกเข้าถึงตัวเธอเป็นครั้งที่ 3

ตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดที่เพิ่งได้รับการเปิดเผยผ่านสื่อยักษ์ใหญ่อย่าง “Globo” และ “CNN Brazil” พบว่า นายเคลเลอร์มันน์สามารถเล็ดลอดระบบรักษาความปลอดภัยที่เข้มงวดและเข้าไปภายในพื้นที่ส่วนตัวได้หลายครั้ง โดยเมื่อเดือน ม.ค.2025 ที่ผ่านมา กล้องวงจรปิดบันทึกภาพขณะเขายืนอยู่หน้าประตูบ้านของดาราสาว โดยใช้อุบายแจ้งกับรปภ.ว่า เป็น “ลูกพี่ลูกน้อง” ของอีซิส ทำให้พนักงานหลงเชื่อและปล่อยให้เขาผ่านเข้าไปจนถึงหน้าประตูห้องพัก

ขณะเกิดเหตุ อีซิสและสามีไม่ได้อยู่ที่บ้านในเวลานั้น แต่เมื่อเจ้าหน้าที่ทราบเรื่องจึงรีบแจ้งตำรวจทันที โดยต่อมาตำรวจแกะรอยจนพบตัว นายเคลเลอร์มันน์ พักอยู่ในโรงแรมแห่งหนึ่งย่านบาร์รา ดา ติจูคา ก่อนจะบุกเข้าจับกุมตัวได้ในที่สุด

จากการสอบสวน นายเคลเลอร์มันน์ สารภาพในประเด็นที่น่าตกใจว่า เขาพบกับดาราสาวครั้งแรกที่กรุงบราซิเลียเมื่อหลายปีก่อน และตกหลุมรักเธอตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา ความคลั่งไคล้ทำให้ตัดสินใจ “จ้างนักสืบเอกชน” เพื่อสืบหาที่อยู่ปัจจุบันของเธอ และยอมรับว่าตนเองเฝ้าติดตามความเคลื่อนไหว (Stalking) ของดาราสาวรายนี้มานานต่อเนื่องถึง 20 ปีแล้ว

จากการสืบสวนพบว่า นายเคลเลอร์มันน์พยายามเข้าหาดาราสาวอย่างต่อเนื่องถึง 3 ครั้งใหญ่ ดังนี้

  • มกราคม 2025 ภาพวิดีโอบันทึกวินาทีที่เขาเดินทางมาถึงคอนโดมิเนียมหรู แม้จะมีระบบรักษาความปลอดภัยหลายชั้น แต่เขาสามารถเนียนเข้าไปจนถึงหน้าประตูบ้านของอีซิส โดยการแอบอ้างกับพนักงานว่าเขาเป็น “ลูกพี่ลูกน้อง” ของเธอ ซึ่งในขณะนั้นดาราสาวและสามีไม่ได้อยู่ที่บ้าน ตำรวจจึงตามไปรวบตัวเขาได้ที่โรงแรมแห่งหนึ่งในย่านบาร์รา ดา ติจูคา

  • มิถุนายน 2025 หลังถูกแจ้งความในครั้งแรก เขายังไม่เลิกพยายาม โดยมีภาพถ่ายยืนยันว่าเขามายืนรอที่หน้าบ้านของอีซิสอีกครั้งพร้อมกับถือของขวัญมามอบให้ แต่เขาสามารถหลบหนีไปได้ก่อนที่ตำรวจจะเดินทางมาถึง

  • 16 ธันวาคม 2025 การจับกุมเกิดขึ้นเป็นครั้งที่ 3 เมื่อเขาพยายามเข้าหาดาราสาวอีกครั้ง เจ้าหน้าที่จึงเข้าจับกุมในข้อหาซึ่งหน้าทันที

ล่าสุด ศาลได้พิจารณาเปลี่ยนสถานะจากการจับกุมเป็นการ “ฝากขังระหว่างพิจารณาคดี” เนื่องจากเห็นว่าเป็นพฤติกรรมที่อันตรายและคุกคามความเป็นส่วนตัวอย่างรุนแรง ขณะที่ทีมข่าวซีเอ็นเอ็นของบราซิล (CNN Brasil) กำลังพยายามติดต่อทนายความของผู้ต้องหาเพื่อขอคำชี้แจงในมุมของฝ่ายจำเลย.

