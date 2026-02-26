ข่าวต่างประเทศ

ชาวญี่ปุ่นเตือนอาหารไทย อย่าดูแค่หน้าตา เจอรสชาติแบบนี้ ต่างชาติส่ายหน้าหนี

นักท่องเที่ยวญี่ปุ่นแชร์อุทาหรณ์อาหารไทยเผ็ด

ไวรัลชาวญี่ปุ่นทึ่ง เสน่ห์ข้าวแกงไทย สั่งง่าย-ตักไว แถมเห็นหน้าตาอาหารก่อนซื้อ สะดวกจนต้องบอกต่อ เตือนสายกินอย่าดูแค่หน้าตา บางเมนูเผ็ดร้อนระดับพ่นไฟ เตือนชาวต่างชาติต้องระวัง

อาหารไทยไม่ได้มีดีแค่ ต้มยำกุ้ง หรือ ผัดไทย ที่โด่งดังระดับโลกเท่านั้น แต่ล่าสุด ข้าวแกงไทย กลายเป็นประสบการณ์ใหม่ที่ทำให้นักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นต้องออกมาแชร์ผ่านโซเชียลมีเดีย เพราะทึ่งในระบบการจัดการที่เรียบง่าย โดยเฉพาะการซื้อกับข้าวแบบใส่ถุงที่พูนไปด้วยคุณภาพ

นักท่องเที่ยวญี่ปุ่นรายหนึ่งเผยความประทับใจหลังพบว่า ร้านข้าวแกงในไทยเป็นอะไรที่อำนวยความสะดวกให้คนซื้อสุด ๆ โดยระบุจุดเด่นที่ทำให้เขาชอบเพราะสามารถเดินดูได้เลยว่าแต่ละเมนูเป็นอย่างไร หลังจากเลือกเมนูที่ชอบแล้วแม่ค้าจะตักใส่ถุงให้ทันที แทบไม่มีเวลารอคิว เพียงแค่ใช้การจิ้มสั่งก็สามารถลิ้มรสอาหารไทยได้แล้ว

เมื่อมีคนชื่นชมเสน่ห์อาหารไทย มีชาวเน็ตญี่ปุ่นอีกรายออกมาโพสต์คำเตือนในเรื่องรสชาติที่อาจหลอกตาคนต่างชาติได้ โดยเขาได้แชร์ภาพ คั่วกลิ้ง พร้อมระบุว่า อย่าชะล่าใจคิดว่ากับข้าวที่มีสีแดงเท่านั้นถึงจะเผ็ด เพราะเมนูสีเหลืองทองแบบนี้แหละคือความเผ็ดระดับพ่นไฟที่เป็นเอกลักษณ์ของอาหารไทยปักษ์ใต้

นักท่องเที่ยวญี่ปุ่นเตือนอาหารไทยเผ็ด-2
ภาพจาก : X

นอกจากเมนูคั่วกลิ้งแล้ว เขายังโชว์ภาพหม้อซุปที่มีพริกขี้หนูสีเขียวลอยอยู่เต็ม ซึ่งก็คือ ต้มยำ พร้อมย้ำว่าพวกเมนูที่มีพริกเขียวลอยเยอะ ๆ แบบนี้ก็เผ็ดร้อนไม่แพ้กัน ใครที่กำลังจะลองจิ้มสั่งตามใจชอบต้องสังเกตปริมาณพริกในหม้อให้ดีก่อนตัดสินใจ

นักท่องเที่ยวญี่ปุ่นเตือนอาหารไทยเผ็ด
ภาพจาก : X
ชาวญี่ปุ่นรีวิวข้าวถุงไทย
ภาพจาก : X

