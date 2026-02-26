ยุโรปเดือด โปแลนด์ รีบส่งบินรบประกบ หลังรัสเซียเปิดฉาก ถล่มยูเครนระลอกใหญ่
โปแลนด์ รีบสั่งเครื่องบินรบ และกองกำลังนาโต ขึ้นบินลาดตระเวน หลังรัสเซียเปิดฉากถล่มยูเครนครั้งใหญ่ ยันระบบป้องกันภัยพร้อมรบ
สื่อต่างประเทศรายงานว่า กองบัญชาการยุทธการกองทัพโปแลนด์ ส่งเครื่องบินขับไล่และเครื่องบินเตือนภัยล่วงหน้าขึ้นบินลาดตระเวนเหนือน่านฟ้าโปแลนด์ หลังกองกำลังสหพันธรัฐรัสเซียเปิดฉากโจมตีทางอากาศครั้งใหญ่ใส่ดินแดนยูเครนเมื่อเวลา 04.00 น. ตามเวลาสากล พร้อมสั่งการให้ระบบป้องกันภัยทางอากาศและเรดาร์ภาคพื้นดินเตรียมพร้อมรบขั้นสูงสุด
กองทัพโปแลนด์ระบุผ่านโซเชียลมีเดียว่า ปฏิบัติการครั้งนี้เป็นมาตรการเชิงป้องกันเพื่อรักษาความปลอดภัยของน่านฟ้าประเทศ โดยเฉพาะบริเวณพรมแดนที่ติดกับพื้นที่สู้รบ กองบัญชาการยุทธการกำลังเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และเตรียมพร้อมยุทโธปกรณ์เพื่อตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินได้ทันท่วงที
รัสเซียปูพรมถล่มแคว้นปอลตาวา
ทางด้านหน่วยบริการฉุกเฉินแห่งรัฐของยูเครน รายงานสถานการณ์ในช่วงคืนวันที่ 26 กุมภาพันธ์ ว่า กองกำลังรัสเซียพุ่งเป้าโจมตีแคว้นปอลตาวา ส่งผลให้โรงงานอุตสาหกรรม บ้านเรือนประชาชน และโครงสร้างพื้นฐานด้านการส่งกระแสไฟฟ้าทั่วทั้งเมืองและพื้นที่โดยรอบได้รับความเสียหายอย่างหนัก
เจ้าหน้าที่หน่วยบริการฉุกเฉินยูเครนระดมกำลังเข้าควบคุมเพลิงและเร่งซ่อมแซมฟื้นฟูพื้นที่อย่างเร่งด่วน ล่าสุดเจ้าหน้าที่สามารถดับไฟที่ลุกไหม้ได้ทั้งหมดแล้ว จากการตรวจสอบพื้นที่เบื้องต้นยังไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตหรือผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์โจมตีทางอากาศในครั้งนี้
โปแลนด์ยันไร้การลุกล้ำน่านฟ้า
หลังจากผ่านไปประมาณ 2 ชั่วโมง กองบัญชาการยุทธการกองทัพโปแลนด์ แจ้งความคืบหน้าว่า ปฏิบัติการของเครื่องบินรบทหารในน่านฟ้าโปแลนด์เสร็จสิ้นลงแล้ว ระบบป้องกันภัยทางอากาศและเรดาร์ลาดตระเวนได้กลับมาปฏิบัติหน้าที่ตามปกติ และยืนยันว่าไม่พบการลุกล้ำน่านฟ้าของสาธารณรัฐโปแลนด์แต่อย่างใด
กองทัพโปแลนด์แสดงความขอบคุณองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือ (นาโต) รวมทั้งกองทัพอากาศเยอรมนีที่ส่งเครื่องบินรบมาช่วยลาดตระเวน และกองทัพเนเธอร์แลนด์ที่สนับสนุนระบบป้องกันภัยทางอากาศ เพื่อร่วมกันรักษาความมั่นคงปลอดภัยในน่านฟ้าโปแลนด์ตลอดภารกิจ
