ประทับใจ ฝรั่งไปนั่งกินข้าวงานศพ เข้าใจผิด คิดว่าร้านบุฟเฟต์ เจ้าภาพต้อนรับอย่างดี

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 03 ก.พ. 2569 15:22 น.| อัปเดต: 03 ก.พ. 2569 15:46 น.
94
ฝรั่งหลงงานศพคือร้านบุฟเฟต์
ภาพ @Facebook

เมื่อความเข้าใจผิดกลายเป็นเรื่องราวสุดประทับใจ เจ้าภาพจัดเต็มเสิร์ฟทั้งข้าว-ขนม ไม่เชิญออกแต่บอกให้กินให้อิ่ม

เรื่องราวสุดน่ารักที่สร้างรอยยิ้มไปทั่วโลกโซเชียล เมื่อเพจเฟซบุ๊ก เจ๊ม้อย v+ เผยแพร่คลิปวิดีโอเหตุการณ์ขณะที่ชาวต่างชาติ 2 คน เดินเข้าไปนั่งร่วมโต๊ะในงานสวดอภิธรรมศพแห่งหนึ่งด้วยท่าทีปกติ โดยที่เจ้าตัวเข้าใจผิดคิดว่าสถานที่ที่มีคนพลุกพล่านและมีอาหารวางอยู่นั้นคือ “ร้านอาหารแบบบุฟเฟต์”

ในคลิปปรากฏภาพนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ดูเหมือนจะหิวจัด เห็นคนเยอะและมีการตั้งโต๊ะอาหารจึงเดินเข้าไปนั่งร่วมกับแขกในงาน ซึ่งสิ่งที่ได้รับกลับไม่ใช่การเชิญออกหรือการตำหนิ แต่เจ้าภาพและแขกในงานกลับแสดงน้ำใจในแบบคนไทย

เจ้าภาพรีบนำอาหารคาว หวาน และน้ำดื่มมาบริการแขกที่ไม่ได้รับเชิญกลุ่มนี้อย่างเต็มที่ การต้อนรับอบอุ่นเริ่มขึ้นทันที โดยแขกคนอื่นๆ ในงานต่างมองด้วยความเอ็นดูและยินดีที่เห็นชาวต่างชาติได้ลิ้มรสอาหารไทยในบรรยากาศที่เป็นกันเอง

หลังจากคลิปนี้ถูกแชร์ออกไป ชาวเน็ตไทยต่างเข้ามาคอมเมนต์ด้วยความตลกขบขันและชื่นชมน้ำใจเจ้าภาพ บางรายแซวว่า “ถ้าเดินไปหลังศาลาจะเจอกับคาสิโนเคลื่อนที่เร็ว” (เปรียบเปรยถึงวงไฮโลในงานศพสมัยก่อน)

คลิปไวรัลฝรั่งนึกว่างานศพคือร้านบุฟเฟต์
แฟ้มภาพ

ขณะที่บางส่วนมองว่า นี่คือเสน่ห์ของคนไทยที่มักจะมีน้ำใจแบ่งปันอาหารให้ผู้ที่ผ่านไปมาเสมอ โดยไม่เกี่ยงว่าเป็นใคร

หลายคนแอบเสียดายแทนฝรั่งกลุ่มนี้ที่น่าจะได้มีโอกาสร่วมแสดงความอาลัยแก่ผู้เสียชีวิตด้วย จะได้เข้าใจถึงวัฒนธรรมการดูแลแขกเหรื่อในงานขาวดำของไทยอย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้น

อย่างไรก็ดี มีรายงานว่าไม่ได้มีเพียงคู่แรกเท่านั้น แต่ยังมีนักท่องเที่ยวกลุ่มอื่นที่เห็นภาพความคึกคักแล้วเดินตามเข้ามานั่งเพิ่มอีกด้วย (ดูคลิป).

ไวรัลฝรั่งหลงนึกว่างานศพคือร้านบุฟเฟต์ เดินเข้าแถวนั่งกินหน้าตาเฉย
แฟ้มภาพ
คนในงานศพขณะเดินถือถาดอาหารมาให้แขกฝรั่ง 2 ราย
แฟ้มภาพ
เจ้าภาพสุดน่ารักไม่ไล่แต่จัดหนักเสิร์ฟทั้งข้าวทั้งขนม โชว์ซอฟต์พาวเวอร์น้ำใจคนไทย
แฟ้มภาพ

