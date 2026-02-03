ประทับใจ ฝรั่งไปนั่งกินข้าวงานศพ เข้าใจผิด คิดว่าร้านบุฟเฟต์ เจ้าภาพต้อนรับอย่างดี
เมื่อความเข้าใจผิดกลายเป็นเรื่องราวสุดประทับใจ เจ้าภาพจัดเต็มเสิร์ฟทั้งข้าว-ขนม ไม่เชิญออกแต่บอกให้กินให้อิ่ม
เรื่องราวสุดน่ารักที่สร้างรอยยิ้มไปทั่วโลกโซเชียล เมื่อเพจเฟซบุ๊ก เจ๊ม้อย v+ เผยแพร่คลิปวิดีโอเหตุการณ์ขณะที่ชาวต่างชาติ 2 คน เดินเข้าไปนั่งร่วมโต๊ะในงานสวดอภิธรรมศพแห่งหนึ่งด้วยท่าทีปกติ โดยที่เจ้าตัวเข้าใจผิดคิดว่าสถานที่ที่มีคนพลุกพล่านและมีอาหารวางอยู่นั้นคือ “ร้านอาหารแบบบุฟเฟต์”
ในคลิปปรากฏภาพนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ดูเหมือนจะหิวจัด เห็นคนเยอะและมีการตั้งโต๊ะอาหารจึงเดินเข้าไปนั่งร่วมกับแขกในงาน ซึ่งสิ่งที่ได้รับกลับไม่ใช่การเชิญออกหรือการตำหนิ แต่เจ้าภาพและแขกในงานกลับแสดงน้ำใจในแบบคนไทย
เจ้าภาพรีบนำอาหารคาว หวาน และน้ำดื่มมาบริการแขกที่ไม่ได้รับเชิญกลุ่มนี้อย่างเต็มที่ การต้อนรับอบอุ่นเริ่มขึ้นทันที โดยแขกคนอื่นๆ ในงานต่างมองด้วยความเอ็นดูและยินดีที่เห็นชาวต่างชาติได้ลิ้มรสอาหารไทยในบรรยากาศที่เป็นกันเอง
หลังจากคลิปนี้ถูกแชร์ออกไป ชาวเน็ตไทยต่างเข้ามาคอมเมนต์ด้วยความตลกขบขันและชื่นชมน้ำใจเจ้าภาพ บางรายแซวว่า “ถ้าเดินไปหลังศาลาจะเจอกับคาสิโนเคลื่อนที่เร็ว” (เปรียบเปรยถึงวงไฮโลในงานศพสมัยก่อน)
ขณะที่บางส่วนมองว่า นี่คือเสน่ห์ของคนไทยที่มักจะมีน้ำใจแบ่งปันอาหารให้ผู้ที่ผ่านไปมาเสมอ โดยไม่เกี่ยงว่าเป็นใคร
หลายคนแอบเสียดายแทนฝรั่งกลุ่มนี้ที่น่าจะได้มีโอกาสร่วมแสดงความอาลัยแก่ผู้เสียชีวิตด้วย จะได้เข้าใจถึงวัฒนธรรมการดูแลแขกเหรื่อในงานขาวดำของไทยอย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้น
อย่างไรก็ดี มีรายงานว่าไม่ได้มีเพียงคู่แรกเท่านั้น แต่ยังมีนักท่องเที่ยวกลุ่มอื่นที่เห็นภาพความคึกคักแล้วเดินตามเข้ามานั่งเพิ่มอีกด้วย (ดูคลิป).
