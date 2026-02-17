ว่อนคลิปฉาว นทท.ฝรั่ง “ร่วมรัก” กลางทะเลพัทยา ไม่สนสายตาคนยืนดู
ว่อนคลิปฉาว! คู่รักนักท่องเที่ยว ร่วมรักกลางทะเลพัทยา ไม่สายตาคนมอง ชาวพื้นที่จี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบหวั่นกระทบการท่องเที่ยว
เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2569 โลกโซเชียลแทบลุกเป็นไฟ เมื่อมีผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งโพสต์คลิปวิดีโอดอื้อฉาวจำนวน 2 คลิป ความยาวประมาณ 35 วินาที และ 6 วินาที ลงในกลุ่มเฟซบุ๊กที่มีชื่อว่า ตกหมึกพัทยาหวานเจี๊ยบ เผยให้เห็นพฤติกรรมของคู่รักนักท่องเที่ยวชาวเอเชียคู่หนึ่ง ที่กำลังทำกิจกรรมเข้าจังหวะร่วมรักกันกลางทะเลพัทยาอย่างไม่แคร์สื่อ
โดยจุดที่นักท่องเที่ยวคู่นี้ใช้เป็นสังเวียนบรรเลงเพลงรักนั้น อยู่ในระดับน้ำที่ตื้นและใกล้กับชายฝั่งมากเสียจนผู้คนที่สัญจรไปมาในบริเวณนั้นสามารถมองเห็นกิจกรรมทุกอย่างได้อย่างชัดเจนด้วยตาเปล่าแบบไม่ต้องใช้กล้องซูม
นอกจากนั้นปฏิกิริยาของนักท่องเที่ยวคู่นี้ไม่มีท่าทีสะทกสะท้าน เขินอาย หรือสนใจเสียงวิพากษ์วิจารณ์รอบข้างแม้แต่น้อย แต่กลับเดินหน้าทำกิจกรรมทางเพศต่อไปแบบหน้าตาเฉยราวกับโลกนี้มีแค่เราสองคน
เหตุการณ์ดังกล่าวได้นำไปสู่กระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักถึงความไม่เหมาะสมและการขาดจิตสำนึกต่อสถานที่สาธารณะ โดยประชาชนในพื้นที่ต่างแสดงความกังวลว่า พฤติกรรมที่ไร้ซึ่งอารยะเช่นนี้จะส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของเมืองพัทยา รวมถึงกระทบต่อความรู้สึกของคนในพื้นที่ด้วย
อ้างอิงจาก : FB ตกหมึกพัทยาหวานเจี๊ยบ
