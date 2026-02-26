ข่าวต่างประเทศ

ทัวร์ลงยับ อินฟลูอินโดสวมรอยเป็น ‘ลิซ่า’ ออกอีเวนต์เจอแฟนคลับ ทำตัวเหมือนศิลปิน

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 26 ก.พ. 2569 21:30 น.| อัปเดต: 26 ก.พ. 2569 18:01 น.
แฟนคลับฉุน สาวอินโดฯ'สวมรอยเป็นลิซ่า

ดราม่าเดือด! อินฟลูฯ อินโด ถูกรุมสับสวมรอยเป็น ลิซ่า BLACKPINK ออกอีเวนต์พบแฟนคลับเหมือนเป็นศิลปิน ชาวเน็ตจวกยับไม่ให้เกียรติ แฉเคยขอให้คนหยุดทักหน้าเหมือน แต่กลับแต่งตัวเลียนแบบจงใจทำให้เข้าใจผิด

แฟนคลับทั่วโลกเดือด หลังมีการแชร์คลิปวิดีโอของอินฟลูเอนเซอร์สาวชาวอินโดนีเซียรายหนึ่งที่สร้างลุคคล้ายกับ ลิซ่า BLACKPINK ไอดอลสาวระดับโลก คลิปดังกล่าวถูกเผยแพร่เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2569 เผยให้เห็นภาพของเธอขณะสวมหมวกและเสื้อฮู้ดกำลังยืนทำท่าส่งมินิฮาร์ทและโพสท่าถ่ายรูปคู่กับกลุ่มคนที่มาคอยต้อนรับประหนึ่งเป็นศิลปินตัวจริง

แม้จะมีบางส่วนมองว่าเป็นเรื่องขำขันและเป็นสีสัน แต่กระแสตอบรับส่วนใหญ่กลับเต็มไปด้วยเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนัก เหล่าบลิ๊งค์และชาวเน็ตมองว่าพฤติกรรมไม่เหมือนการคอสเพลย์ทั่วไป แต่คล้ายกับการสวมรอยสวมรอย เพื่อผลประโยชน์และหวังยอดผู้ติดตาม

ชาวเน็ตตั้งข้อสังเกตว่าก่อนหน้านี้อินฟลูฯ รายนี้เคยปฏิเสธเสียงแข็งว่าไม่ได้หน้าเหมือนลิซ่า และขอให้คนเลิกทัก แต่ปัจจุบันกลับแต่งตัวเลียนแบบเพื่อดึงดูดความสนใจ และตั้งคำถามว่าทำไมเธอจึงจัดกิจกรรมพบปะแฟนคลับในลุคที่จงใจให้คนเข้าใจผิดว่าเป็นลิซ่า

แฟนคลับรายหนึ่งแสดงความเห็นว่า “เธอดูไม่เหมือนลิซ่าเลยแม้แต่นิดเดียว สัดส่วนร่างกายก็ต่างกันมาก การทำให้คนเชื่อว่าเหมือนเพื่อหาเงินแบบนี้ถือเป็นการไม่ให้เกียรติศิลปิน”

แฟนคลับทั่วโลกก็เริ่มปฏิบัติการขุดคุ้ย และพบว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เธอพยายามลอกเลียนแบบศิลปินคนดั เธอเคยไปออกรายการบันเทิงของอินโดนีเซีย สวมบทบาทเป็นลิซ่า และโชว์เต้นคัฟเวอร์เพลงฮิตอย่าง ‘Rockstar’

ที่หนักสุดคือการใช้ความหน้าคล้ายไปโปรโมตแบรนด์เครื่องสำอางท้องถิ่น ถึงขั้นถือป้ายกระดาษ A4 ที่เขียนข้อความหลอกลวงผู้บริโภคว่า “โอ้โห ลิซ่า แบล็กพิงก์ เคยมาแต่งหน้าที่นี่”

แฟนคลับมองว่าการทำคัฟเวอร์หรือแต่งตัวเลียนแบบด้วยความชื่นชอบคือเรื่องปกติ แต่พฤติกรรมของสาวรายนี้เข้าข่าย “การแอบอ้างและหลอกลวง” เพื่อแสวงหาผลประโยชน์และสร้างรายได้เข้ากระเป๋าตัวเอง ซึ่งนอกจากจะไม่ให้เกียรติศิลปินตัวจริงแล้ว ยังอาจส่งผลเสียต่อภาพลักษณ์ระดับโลกของลิซ่า ที่ปัจจุบันนั่งแท่นเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ให้กับแบรนด์ไฮเอนด์ระดับโลกมากมายอีกด้วย

อย่างไรก็ตาม ยังมีแฟนคลับบางกลุ่มที่ออกมาปกป้องโดยมองว่าเธอมีใบหน้าที่คล้ายคลึงกับไอดอลสาวจริง ๆ และย้อนความไปถึงเหตุการณ์ที่ลิซ่าตัวจริงเคยพบกับสาวรายนี้มาแล้ว พร้อมทั้งขอให้แฟน ๆ อย่าทำเรื่องนี้ให้กลายเป็นประเด็นใหญ่โต

