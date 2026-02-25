บันเทิง

“นิกกี้” ปลอบเพื่อนรัก “แจ็ค แฟนฉัน” หลังลดสถานะ “ใบหม่อน” ก่อนตัดจบแบบฮา

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 25 ก.พ. 2569 16:30 น.| อัปเดต: 25 ก.พ. 2569 15:52 น.
“นิกกี้ ณฉัตร” โพสต์คลิป สวมชุดโนบิตะ โอบไหล่ปลอบใจ “แจ็ค แฟนฉัน” ในชุดไจแอนท์ หลังประกาศลดสถานะกับ “ใบหม่อน” แต่ตอนจบทำ นิกกี้ ถึงกับหลุดขำ

กลายเป็นประเด็นที่ชาวเน็ตจับตามองมาพักใหญ่ สำหรับความสัมพันธ์ของคู่รักอารมณ์ดี “แจ็ค แฟนฉัน” (เฉลิมพล ทิฆัมพรธีรวงศ์) กับนางเอกสาวสวย “ใบหม่อน กิตติยา” หลังจากที่แฟนๆ สังเกตเห็นความผิดปกติว่าพักหลังมานี้คู่นี้ดูเงียบเหงาไปมาก โดยเฉพาะช่วงวาเลนไทน์และปีใหม่ที่ผ่านมาที่ไม่มีการโพสต์ภาพคู่หรือโมเมนต์หวานๆ ให้เห็นเลย ซึ่งเมื่อย้อนดูพบว่าทั้งคู่ไม่มีภาพคู่ร่วมกันมานานกว่า 2 เดือนแล้ว แถมยังต่างฝ่ายต่างเลิกติดตามอินสตาแกรมของกันและกันอีกด้วย

ก่อนหน้านี้ แจ็ค แฟนฉัน ได้ออกมาเปิดใจถึงสถานะในตอนนี้ว่า ยอมรับว่าได้ลดระดับความสัมพันธ์กับใบหม่อนลงจริง โดยปัจจุบันเปลี่ยนมาทำหน้าที่พ่อและแม่ของลูกให้ดีที่สุดเท่านั้น แม้จะลดสถานะจากสามีภรรยาลงมาแล้ว แต่ยังสามารถพูดคุยและเจอกับใบหม่อนรวมถึงลูกได้ตามปกติ เพียงแต่ช่วงที่ผ่านมาไม่ได้มีการถ่ายรูปคู่กันให้แฟนๆ ได้เห็น

แจ็ค แฟนฉัน ยืนยันว่า ไม่ได้มีการทะเลาะวิวาทหรือมีเรื่องมือที่สามเข้ามาเกี่ยวข้องแต่อย่างใด และย้ำว่าใบหม่อนยังคงเป็นคนที่น่ารักเสมอ ทุกวันนี้ยังมีการเจอกัน พาลูกไปเที่ยว และไปกินข้าวร่วมกันเหมือนเดิม เพียงแต่ยอมรับว่าได้ตัดสินใจแยกกันอยู่มาได้ประมาณ 2 เดือนแล้ว เพื่อปรับจูนทุกอย่างให้ลงตัวที่สุดในฐานะพ่อและแม่ ส่วนน้องคากิยังคงอยู่ที่บ้านตามปกติ

ขณะเดียวกันเพื่อนสนิทอย่าง นิกกี้ ณฉัตร ก็ได้โพสต์คลิปวิดีโอให้กำลังใจเพื่อนรัก โดยในคลิป แจ็ค แฟนฉัน สวมชุดไจแอนท์นั่งหน้าเศร้า ก่อนที่นิกกี้จะสวมชุดโนบิตะเข้าไปโอบไหล่ปลอบโยน พร้อมใส่เพลง “ไม่รู้จะโทรหาใคร” ของ Yes’sir days และแคปชั่นว่า “@Jackfanchan โอเคนะ ไจแอ้นน”

แต่ทว่าในช่วงท้ายของคลิปนั้น แจ๊ค แฟนฉัน ได้ชี้นิ้วไปที่เสื้อไจแอ้นของตัวเองที่เป็นสีส้ม ทำเอา นิกกี้ ถึงกับขำแบบตามองตาก็รู้กันว่าหมายถึงอะไร

