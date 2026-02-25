ส่งกำลังใจ น้ำหวาน กรรณาภรณ์ จอประสาทตาขาดทั้ง 2 ข้าง งดใช้โทรศัพท์ เพื่อรับการรักษา
ส่งกำลังใจ น้ำหวาน กรรณาภรณ์ แจ้งข่าวด่วน จอประสาทตาขาดทั้ง 2 ข้าง จำเป็นต้องงดใช้โทรศัพท์อย่างจริงจังสักระยะ เพื่อรับการรักษา
ทำเอาเพื่อน ๆ ในวงการบันเทิง รวมถึงแฟนคลับอดเป็นห่วงไม่ได้ เมื่อนักแสดงสาว น้ำหวาน กรรณาภรณ์ ออกมาแจ้งข่าวด่วนว่า กำลังต้องเข้ารับการรักษาและงดใช้โทรศัพท์สักระยะ เนื่องจาก จอประสาทตาขาดทั้ง 2 ข้าง
“สวัสดีค่า ตอนนี้หวานกำลังรักษาจอประสาทตาขาดทั้ง 2 ข้าง เลยต้องงดใช้โทรศัพท์จริงจังสักพักนะคะอาจจะไม่ได้ตอบแชททุกช่องทางนะคะ ถ้ามีเรื่องด่วนรบกวนโทรมาได้เลยค่า ขอบคุณมาก ๆ นะคะ” พร้อมแคปชันว่า “I‘ll be back soon.”
ท่ามกลางคอมเมนต์ทั้งจากเพื่อนพี่น้องในวงการบันเทิง ชาวเน็ต รวมถึงกลุ่มแฟนคลับที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นทั้งเป็นห่วง และส่งกำลังใจให้นักแสดงสาว น้ำหวาน กรรณาภรณ์ กันอย่างล้นหลาม
View this post on Instagram
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ลุคนี้ปังมาก “น้ำหวาน กรรณาภรณ์” ใส่เสื้อคอลึก เซ็กซี่ทุกท่วงท่า
- ทริปเปิดตัว? พิ้งกี้-ตุ้ย เสิร์ฟโมเมนต์หวาน ตั้งแต่งานแต่งยันคาเฟ่ ภาพคู่ที่หลายคนรอคอย
อ้างอิงจาก : IG nammwann
ติดตาม The Thaiger บน Google News: