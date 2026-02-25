ภาพล่าสุด วัน มรณา ปล่อยตัวชั่วคราว อุ้มท้องหลังถูกจับ คดีปลุกปั่น-ทำลายขวัญทหาร
ชีวิตล่าสุด วัน มรณา ศาลกัมพูชาอนุญาตปล่อยตัวชั่วคราว เจ้าหน้าที่พบตั้งท้องหลังถูกจับกุม 1 สัปดาห์ รับโทษจำคุก 6 เดือน คดีปลุกปั่น-บั่นทอนกำลังใจกองทัพ
ความคืบหน้ากรณีของแม่ค้าสาวชาวกัมพูชา วัน มรณา หรือ เชง ศรีรัตน์ ที่รู้จักกันในชื่อ เลิฟ ริยา (Love Riya) วันนี้ 25 กุมภาพันะ์ 2569 สำนักข่าว khmertimeskh ได้รับการยืนยันจากเจ้าหน้าที่แล้วว่าเธอถุกปล่อยตัวออกจากเรือนจำจังหวัดกันดาล เมื่อเย็นวันอังคารที่ 24 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา
ก่อนหน้านี้ เลิฟ ริยา ถูกดำเนินคดีในข้อหาหนักที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงและระเบียบเรียบร้อยของชาติ เนื่องจากใช้ถ้อยคำรุนแรงผ่านสื่อสังคมออนไลน์ เธอถูกควบคุมตัวตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2568 โดยพนักงานอัยการส่งฟ้องใน 2 ข้อหา คือ ยุยงให้เกิดอาชญากรรมร้ายแรง และบั่นทอนกำลังใจกองทัพ
เจ้าหน้าที่ระบุว่าเธอโพสต์ข้อความปลุกปั่นในโซเชียลมีเดีย เกี่ยวกับพรมแดนกัมพูชา-ไทย รวมถึงประเด็นการใช้สินค้าไทย ซึ่งถูกมองว่าเป็นการทำลายขวัญกำลังใจของกองทัพและส่งผลกระทบต่อจิตวิทยาของประชาชน
ศาลตัดสินจำคุกเธอเป็นเวลา 2 ปี แต่เธอรับโทษจริงในเรือนจำไปเพียง 6 เดือนกับอีก 9 วัน ก่อนที่จะได้รับการปล่อยตัวชั่วคราว หลังจากถูกจับกุมได้เพียงหนึ่งสัปดาห์ เจ้าหน้าที่ตรวจพบว่าเธอกำลังตั้งครรภ์อยู่ด้วย และ มีการแชร์ภาพของ วัน มรณา สวมชุดนักโทษกำลังยืนอุ้มท้องอยู่
อย่างไรก็ดี โฆษกศาลระบุว่าการกระทำของ วัน มรณา เข้าข่ายการยุยงปลุกปั่นและเป็นอันตรายต่อศีลธรรมอันดีของชาติ
