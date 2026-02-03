งามไส้! หนุ่มอพยพอัฟกัน ข่มขืนเด็กหญิงอังกฤษวัย 12 กลางสวน บีบคอ เหยื่อร้องขอชีวิต
งามหน้า! หนุ่มผู้อพยพชาวอัฟกานิสถาน ข่มขืนเด็กหญิงวัย 12 ปี อ้างเข้าใจผิดคิดว่าอายุ 23-24 ปี แถมระบุฝ่ายหญิงเป็นคนเรียกร้องเอง ด้านเหยื่อแฉถูกหัวเราะเยาะใส่ทั้งที่ขอร้องให้หยุด
ที่ศาล Warwick Crown Court ประเทศอังกฤษ ได้มีการพิจารณาคดีสะเทือนขวัญ จำเลยเป็นชายชาวอัฟกานิสถาน 2 ราย ตกเป็นผู้ต้องหาในคดีล่วงละเมิดทางเพศและทำร้ายร่างกายเด็กหญิงวัยเพียง 12 ปี
อาหมัด มูลาคิล วัย 23 ปี จำเลยในคดีลักพาตัวและข่มขืนกระทำชำเราเด็กหญิงวัย 12 ปี ได้ให้การต่อตำรวจ อ้างว่าตนเข้าใจว่าเหยื่อเป็นหญิงสาววัยรุ่นตอนปลายหรือวัยทำงาน อายุประมาณ 23-24 ปี เมื่อถูกเจ้าหน้าที่ซักถามว่าทราบหรือไม่ว่าการมีเพศสัมพันธ์กับเด็กอายุ 12 ปีนั้นผิดกฎหมายและไม่สามารถให้ความยินยอมได้ มูลาคิลตอบกลับว่า “เข้าใจได้ ไม่มีใครจะมีเซ็กซ์กับเด็ก 12 ขวบหรอก”
มูลาคิล ยังอ้างกับเจ้าหน้าที่ตำรวจผ่านล่ามว่า เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นจากความต้องการของฝ่ายหญิงเอง “เธอตกลง ผมก็ตกลง เธอเป็นคนรบเร้าและเดินตามผมมาเอง เธอไม่ได้หวาดกลัวเลย” พร้อมทั้งอ้างว่าเนื่องจากมีกำแพงด้านภาษาทำให้สื่อสารกันไม่ค่อยเข้าใจมากนัก
คำให้การของจำเลยขัดแย้งกับคำให้การของเด็กหญิงผู้เสียหายอย่างสิ้นเชิง โดยเธอระบุว่าในวันเกิดเหตุ (22 กรกฎาคม ปีที่ผ่านมา) เธอถูกมูลาคิลโจมตีบริเวณสนามหญ้าในเมือง Nuneaton แม้เธอจะขอร้องให้หยุด แต่เขากลับหัวเราะใส่และเพิกเฉยต่อคำขอร้องของเธอ
นอกจากนี้ ในคดีดังกล่าวยังมีจำเลยร่วมอีก 1 ราย คือ โมฮัมหมัด คาบีร์ วัย 24 ปี ซึ่งถูกกล่าวหาว่าพยายามบีบคอและจะพาตัวเด็กไปเพื่อจุดประสงค์ทางเพศ แต่เจ้าตัวให้การปฏิเสธเช่นกัน
การพิจารณาคดีจะยังคงดำเนินต่อไปในวันอังคารนี้ เพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริง
