ข่าวอาชญากรรม

เสื่อม! เด็กอดีตพระเมืองพิจิตร ขี้กามเด็ก 10 ขวบ หยอดอสุจิ-ฉี่ ใส่สายชำระห้องน้ำหญิง

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 25 ก.พ. 2569 14:53 น.| อัปเดต: 25 ก.พ. 2569 14:53 น.
115

ตำรวจไซเบอร์บุกรวบอดีตพระ-เด็กวัดเมืองพิจิตร ล่วงละเมิดเด็ก 10 ขวบ แฉพฤติกรรมสุดเสื่อมดัดแปลงสายชำระห้องน้ำหญิง

เมื่อช่วงเช้ามืดของวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2569 เจ้าหน้าที่ตำรวจไซเบอร์ (บก.ตอท. หรือ TICAC) ได้นำกำลังพร้อมหมายศาลเข้าตรวจค้นกุฏิภายในวัดแห่งหนึ่งในพื้นที่ อ.เมือง จ.พิจิตร และทำการจับกุม นายสิทธิกร อายุ 25 ปี อดีตพระภิกษุซึ่งปัจจุบันอาศัยเป็นเด็กวัด กำลังอยู่ระหว่างรอเกณฑ์ทหารประจำปี 2569 หลังสืบทราบว่ามีพฤติกรรมล่วงละเมิดทางเพศเด็ก ก่อเหตุอนาจารที่เป็นภัยสังคมอย่างร้ายแรง

ขยายผลต่อเนื่องมาจากคดีเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2569 ที่ตำรวจได้ทลายกลุ่มเทเลแกรมลับซึ่งหลอกให้เด็กหญิงอายุต่ำกว่า 18 ปี เปลือยกายถ่ายรูปคู่กับบัตรประชาชนเพื่อแลกกับการกู้เงิน โดยเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนพบเบาะแสของผู้ใช้บัญชีชื่อ “ipxคนดี200%” แฝงตัวอยู่ในกลุ่มดังกล่าวเพื่อเผยแพร่สื่อลามกอนาจาร

นอกจากนี้ ยังพบว่าบัญชีดังกล่าวได้โพสต์คลิปวิดีโอพฤติกรรมสุดสะเทือนใจ คือการวางแผนแอบถ่าย ถอดหัวฉีดสายชำระในห้องน้ำสาธารณะหญิงออก จากนั้นได้ปัสสาวะ ใส่อสุจิของตนเอง รวมถึงเททินเนอร์ลงไปในสายชำระก่อนประกอบกลับคืนเพื่อให้เหยื่อมาใช้งานตามปกติ ซึ่งในเวลาต่อมาปรากฏภาพหญิงสาวรายหนึ่งเดินออกจากห้องน้ำด้วยอาการผิดปกติ โดยคาดว่าร่างกายได้รับบาดเจ็บจากอุปกรณ์ที่ผู้ต้องหาดัดแปลงไว้

จากการเข้าตรวจค้นกุฏิของผู้ต้องหา เจ้าหน้าที่สามารถตรวจยึดของกลางเป็นโทรศัพท์มือถือ 2 เครื่อง และกล้องงู (Borescope) อีก 1 ตัว เมื่อตรวจสอบข้อมูลภายในโทรศัพท์ พบหลักฐานการเข้าใช้งานบัญชีเทเลแกรมดังกล่าว รวมถึงพบภาพและคลิปวิดีโอสื่อลามกอนาจารของเด็กหญิงวัย 10 ขวบในพื้นที่ ซึ่งจากการสอบสวน นายสิทธิกรให้การรับสารภาพว่าได้ล่วงละเมิด อนาจารเด็กหญิงวัย 10 ขวบพร้อมบันทึกภาพไว้จริง ส่วนกล้องงูที่พบนั้น ตนเตรียมเอาไว้ใช้แอบถ่ายผู้หญิงในห้องน้ำของวัด แต่มาถูกตำรวจบุกจับกุมได้เสียก่อน

เบื้องต้น เจ้าหน้าที่ตำรวจได้แจ้งข้อหา “ครอบครองสื่อลามกอนาจารเด็ก เพื่อแสวงหาประโยชน์ในทางเพศสำหรับตนเองหรือผู้อื่น และส่งต่อข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่มีลักษณะลามก” ส่วนข้อหาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องนั้นอยู่ระหว่างการสอบสวนผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติม ขณะเดียวกัน ทางตำรวจไซเบอร์กำลังเร่งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเข้าให้ความคุ้มครองและเยียวยาจิตใจเด็กหญิงผู้เสียหาย เพื่อนำเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมต่อไป

ที่มา: ตำรวจไซเบอร์ – บช.สอท.

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
เช็กรายชื่อ สส. 400 เขต หลัง กกต.รับรองผลเลือกตั้ง 2569 ข่าวการเมือง

เช็กรายชื่อ สส. 400 เขต หลัง กกต.รับรองผลเลือกตั้ง 2569

17 นาที ที่แล้ว
&quot;เสือ ดุสิต&quot; เคลื่อนไหวแล้ว หลังยกพวกรุมกระทืบ ชายวัย 55 สาหัสปางตาย ข่าว

“เสือ ดุสิต” เคลื่อนไหวแล้ว หลังรุมกระทืบชายปางตาย รับขาดสติเพราะความหึงหวง

25 นาที ที่แล้ว
ศาลกัมพูชาอนุญาตปล่อยตัว วัน มรณา ชั่วคราว หลังพบตั้งท้องในเรือนจำ ข่าวต่างประเทศ

ภาพล่าสุด วัน มรณา ปล่อยตัวชั่วคราว อุ้มท้องหลังถูกจับ คดีปลุกปั่น-ทำลายขวัญทหาร

27 นาที ที่แล้ว
&quot;นิกกี้&quot; ปลอบเพื่อนรัก &quot;แจ็ค แฟนฉัน&quot; หลังลดสถานะ &quot;ใบหม่อน&quot; ก่อนตัดจบแบบฮา บันเทิง

“นิกกี้” ปลอบเพื่อนรัก “แจ็ค แฟนฉัน” หลังลดสถานะ “ใบหม่อน” ก่อนตัดจบแบบฮา

37 นาที ที่แล้ว
ส่งกำลังใจ น้ำหวาน กรรณาภรณ์ จอประสาทตาขาดทั้ง 2 ข้าง งดใช้โทรศัพท์ เพื่อรับการรักษา บันเทิง

ส่งกำลังใจ น้ำหวาน กรรณาภรณ์ จอประสาทตาขาดทั้ง 2 ข้าง งดใช้โทรศัพท์ เพื่อรับการรักษา

48 นาที ที่แล้ว
ลืมใบขับขี่ไว้บ้าน โชว์ผ่านแอปได้ ไม่โดนปรับ อัปเดตกฎหมายปี 2569 เศรษฐกิจ

ลืมใบขับขี่ไว้บ้าน โชว์ผ่านแอปได้ ไม่โดนปรับ อัปเดตกฎหมายปี 2569

50 นาที ที่แล้ว
ประวัติ &quot;เสือดุสิต&quot; สัมฤทธิ์ ริมเถือน ข่าว

ประวัติ “เสือดุสิต” สัมฤทธิ์ ริมเถือน จากดาวโซเชียลสู่ปมคดีดัง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
หมอบี เคยทัก แจ็ค แฟนฉัน เตือนให้รักษาเมียให้ดี-2 ข่าวดารา

ย้อนคลิป หมอบี เตือน แจ็ค แฟนฉัน รักษาเมียให้ดี อย่าโทษผู้หญิง ก่อนปิดฉากรัก

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ราชทัณฑ์ แจง ทักษิณ เตรียมพักโทษ 9 พ.ค.นี้ หลังติดคุกครบ 8 เดือนตามเกณฑ์ 2 ใน 3 ของโทษทั้งหมด ข่าว

ราชทัณฑ์ แจง ทักษิณ เตรียมพักโทษ 9 พ.ค.นี้ หลังติดคุกครบ 8 เดือนตามเกณฑ์ 2 ใน 3

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

สลด หญิงไทยถูกชายบราซิล ฆ่าบีบคอกลางอพาร์ทเมนท์ที่ประเทศญี่ปุ่น

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวอาชญากรรม

เสื่อม! เด็กอดีตพระเมืองพิจิตร ขี้กามเด็ก 10 ขวบ หยอดอสุจิ-ฉี่ ใส่สายชำระห้องน้ำหญิง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

หนุ่ม ศรราม สูญเสียคนสำคัญในชีวิต แฟนคลับร่วมอาลัย พร้อมส่งกำลังใจล้นหลาม

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด

เลขเด็ด 1 มี.ค. 69 หวยออกใกล้ “วันมาฆบูชา” จับคู่ปฏิทิน สุริยคติ-จันทรคติ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เช็กด่วน! กลิ่นจิ๊มิปกติ ต้องเป็นแบบไหน สัญญาณสุขภาพดี ที่ผู้หญิงทุกคนต้องรู้ สุขภาพและการแพทย์

เช็กด่วน! กลิ่นจิ๊มิปกติ ต้องเป็นแบบไหน สัญญาณสุขภาพดี ที่ผู้หญิงทุกคนต้องรู้

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
โชเฟอร์ตีรถจากนครปฐมคืนมือถือเรียกค่าเสียเวลา 1500 บาท ข่าว

ดราม่า ลูกค้าลืมมือถือ แท็กซี่ขอค่าเสียเวลา 1500 บาท ถูกด่าไร้น้ำใจ ชาวเน็ตแห่ปกป้อง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ด่วน! กกต. รับรองผลเลือกตั้ง 396 เขต ให้เข้ามารายงานตัวได้พรุ่งนี้

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดโพสต์ล่าสุด ใบหม่อน กิตติยา เคลื่อนไหวแล้ว หลังเลิก แจ็ค แฟนฉัน รับกำลังใจเพียบ ข่าวดารา

ใบหม่อน กิตติยา เคลื่อนไหวแล้ว หลังเลิก แจ็ค แฟนฉัน ได้รับกำลังใจเพียบ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
นอท ลอตเตอรี่พลัส ลุยแอปฯ Thaimart เพื่อคนไทย เศรษฐกิจ

นอท ลอตเตอรี่พลัส เปิดตัว Thaimart มาร์เก็ตเพลสคนไทย ระบบแฟร์ ไม่ขูดรีด

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

Tales Runner พร้อมเยียวยาผู้เล่น เจอปัญหาลบไฟล์เกม ลบทั้งไดร์ฟ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
คนไทยเฮ! ขนมครก คว้าที่ 1 ของหวานไทยยอดเยี่ยม ปี 2026 จากเว็บอาหารดัง ข่าว

คนไทยเฮ! ขนมครก คว้าที่ 1 ของหวานไทยยอดเยี่ยม ปี 2026 จากเว็บอาหารดัง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
รวบเด็กวัด ซุกกล้องแอบถ่ายห้องน้ำหญิง ถอดหัวสายชำระ ใส่ปัสสาวะ-น้ำอสุจิ กลับเข้าไป ข่าว

รวบเด็กวัดพิจิตร ทำอนาจารเด็ก 10 ขวบ ใส่ปัสสาวะ-น้ำอสุจิ ในสายชำระห้องน้ำหญิง

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“อนุทิน” ยืนยันระเบิดคลังแสงไม่ใช่วินาศกรรม ไม่เกี่ยวข้องไทย-เขมร

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดใจ เจ๊อ้อย ลั่นไม่กังวล ศาลคืนทรัพย์ 74 ล้าน ทนายตั้ม ข่าว

เปิดใจ เจ๊อ้อย ลั่นไม่กังวล ศาลคืนทรัพย์ 74 ล้าน ทนายตั้ม ชี้อัยการจ่ออุทธรณ์สู้ต่อ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
พระศรัณย์ สนฺตมโน หาบ้านให้แมวจร ข่าว

3 ล้านวิว! หลวงพี่หาบ้านให้แมวจร โยมโฟกัสผิดจุด ถามส้มไหน เจอตอบกลับพีค

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

PETA ร้อง “พั้นช์คุง” ไม่ใช่คอนเทนท์สำหรับมนุษย์ อย่าให้ซ้ำรอย “หมูเด้ง”

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 25 ก.พ. 2569 14:53 น.| อัปเดต: 25 ก.พ. 2569 14:53 น.
115
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เช็กรายชื่อ สส. 400 เขต หลัง กกต.รับรองผลเลือกตั้ง 2569

เช็กรายชื่อ สส. 400 เขต หลัง กกต.รับรองผลเลือกตั้ง 2569

เผยแพร่: 25 กุมภาพันธ์ 2569
&quot;เสือ ดุสิต&quot; เคลื่อนไหวแล้ว หลังยกพวกรุมกระทืบ ชายวัย 55 สาหัสปางตาย

“เสือ ดุสิต” เคลื่อนไหวแล้ว หลังรุมกระทืบชายปางตาย รับขาดสติเพราะความหึงหวง

เผยแพร่: 25 กุมภาพันธ์ 2569
ศาลกัมพูชาอนุญาตปล่อยตัว วัน มรณา ชั่วคราว หลังพบตั้งท้องในเรือนจำ

ภาพล่าสุด วัน มรณา ปล่อยตัวชั่วคราว อุ้มท้องหลังถูกจับ คดีปลุกปั่น-ทำลายขวัญทหาร

เผยแพร่: 25 กุมภาพันธ์ 2569
&quot;นิกกี้&quot; ปลอบเพื่อนรัก &quot;แจ็ค แฟนฉัน&quot; หลังลดสถานะ &quot;ใบหม่อน&quot; ก่อนตัดจบแบบฮา

“นิกกี้” ปลอบเพื่อนรัก “แจ็ค แฟนฉัน” หลังลดสถานะ “ใบหม่อน” ก่อนตัดจบแบบฮา

เผยแพร่: 25 กุมภาพันธ์ 2569
Back to top button