เสื่อม! เด็กอดีตพระเมืองพิจิตร ขี้กามเด็ก 10 ขวบ หยอดอสุจิ-ฉี่ ใส่สายชำระห้องน้ำหญิง
ตำรวจไซเบอร์บุกรวบอดีตพระ-เด็กวัดเมืองพิจิตร ล่วงละเมิดเด็ก 10 ขวบ แฉพฤติกรรมสุดเสื่อมดัดแปลงสายชำระห้องน้ำหญิง
เมื่อช่วงเช้ามืดของวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2569 เจ้าหน้าที่ตำรวจไซเบอร์ (บก.ตอท. หรือ TICAC) ได้นำกำลังพร้อมหมายศาลเข้าตรวจค้นกุฏิภายในวัดแห่งหนึ่งในพื้นที่ อ.เมือง จ.พิจิตร และทำการจับกุม นายสิทธิกร อายุ 25 ปี อดีตพระภิกษุซึ่งปัจจุบันอาศัยเป็นเด็กวัด กำลังอยู่ระหว่างรอเกณฑ์ทหารประจำปี 2569 หลังสืบทราบว่ามีพฤติกรรมล่วงละเมิดทางเพศเด็ก ก่อเหตุอนาจารที่เป็นภัยสังคมอย่างร้ายแรง
ขยายผลต่อเนื่องมาจากคดีเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2569 ที่ตำรวจได้ทลายกลุ่มเทเลแกรมลับซึ่งหลอกให้เด็กหญิงอายุต่ำกว่า 18 ปี เปลือยกายถ่ายรูปคู่กับบัตรประชาชนเพื่อแลกกับการกู้เงิน โดยเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนพบเบาะแสของผู้ใช้บัญชีชื่อ “ipxคนดี200%” แฝงตัวอยู่ในกลุ่มดังกล่าวเพื่อเผยแพร่สื่อลามกอนาจาร
นอกจากนี้ ยังพบว่าบัญชีดังกล่าวได้โพสต์คลิปวิดีโอพฤติกรรมสุดสะเทือนใจ คือการวางแผนแอบถ่าย ถอดหัวฉีดสายชำระในห้องน้ำสาธารณะหญิงออก จากนั้นได้ปัสสาวะ ใส่อสุจิของตนเอง รวมถึงเททินเนอร์ลงไปในสายชำระก่อนประกอบกลับคืนเพื่อให้เหยื่อมาใช้งานตามปกติ ซึ่งในเวลาต่อมาปรากฏภาพหญิงสาวรายหนึ่งเดินออกจากห้องน้ำด้วยอาการผิดปกติ โดยคาดว่าร่างกายได้รับบาดเจ็บจากอุปกรณ์ที่ผู้ต้องหาดัดแปลงไว้
จากการเข้าตรวจค้นกุฏิของผู้ต้องหา เจ้าหน้าที่สามารถตรวจยึดของกลางเป็นโทรศัพท์มือถือ 2 เครื่อง และกล้องงู (Borescope) อีก 1 ตัว เมื่อตรวจสอบข้อมูลภายในโทรศัพท์ พบหลักฐานการเข้าใช้งานบัญชีเทเลแกรมดังกล่าว รวมถึงพบภาพและคลิปวิดีโอสื่อลามกอนาจารของเด็กหญิงวัย 10 ขวบในพื้นที่ ซึ่งจากการสอบสวน นายสิทธิกรให้การรับสารภาพว่าได้ล่วงละเมิด อนาจารเด็กหญิงวัย 10 ขวบพร้อมบันทึกภาพไว้จริง ส่วนกล้องงูที่พบนั้น ตนเตรียมเอาไว้ใช้แอบถ่ายผู้หญิงในห้องน้ำของวัด แต่มาถูกตำรวจบุกจับกุมได้เสียก่อน
เบื้องต้น เจ้าหน้าที่ตำรวจได้แจ้งข้อหา “ครอบครองสื่อลามกอนาจารเด็ก เพื่อแสวงหาประโยชน์ในทางเพศสำหรับตนเองหรือผู้อื่น และส่งต่อข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่มีลักษณะลามก” ส่วนข้อหาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องนั้นอยู่ระหว่างการสอบสวนผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติม ขณะเดียวกัน ทางตำรวจไซเบอร์กำลังเร่งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเข้าให้ความคุ้มครองและเยียวยาจิตใจเด็กหญิงผู้เสียหาย เพื่อนำเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมต่อไป
ที่มา: ตำรวจไซเบอร์ – บช.สอท.
