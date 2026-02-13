สลด สาวไทยไปทำงานที่เกาหลี ถูกแฟนหนุ่มซ้อมดับ ทำลูกกำพร้าแม่

ข่าว

เผยแพร่: 13 ก.พ. 2569 09:47 น.| อัปเดต: 13 ก.พ. 2569 09:47 น.
สาวไทยไปทำงานที่เกาหลี ถูกแฟนหนุ่มซึ่งเป็นแรงงานไทยเหมือนกันซ้อมดับ ทำลูกชายวัย 4 ขวบกำพร้าแม่ ล่าสุดตำรวจคุมตัวผู้ก่อเหตุแล้ว

ผู้ใช้เฟซบุ๊กได้ติด #อุทาหรณ์รักเกาหลีใต้ หลังจากที่ น้องแต้ว ถูกแฟนหนุ่มซึ่งเป็นแรงงานชาวไทยเหมือนกัน ซ้อมดับที่เกาหลีใต้ ทิ้งให้ลูกกำพร้าแม่

โดยข้อความระบุว่า “เรื่องราวสุดสลดที่เพจ “เทพเทวดา แม็ค” นำมาถ่ายทอดนี้ เป็นความจริงที่เจ็บปวดของ “ผีน้อย” หรือแรงงานไทยในเกาหลีใต้ เมื่อความรักที่ควรจะเป็นที่พึ่งพิงในต่างแดน กลับกลายเป็น “เพชฌฆาต” พรากชีวิตสาวไทยไปอย่างไม่มีวันกลับ

สรุปโศกนาฏกรรม: จากความหวัง… สู่ความตาย

ผู้เสียชีวิต: นางสาวสุนันทา (น้องแต้ว) อายุประมาณ 30 ปีเศษ ชาวบ้านโอโล ต.โอโล อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ

ภูมิหลัง: เป็นแม่เลี้ยงเดี่ยว มีลูกชายวัย 4 ขวบ ยอมเดินทางลัดฟ้ามาทำงานเป็นแรงงานอาลาไบต์ (รับจ้างทั่วไป) ที่เขตมกโพ ประเทศเกาหลีใต้ เพื่อหาเงินเลี้ยงครอบครัวที่ยากจน

จุดเริ่มต้นความรัก: พบรักกับ นายแซก แรงงานไทยด้วยกันที่เกาหลี ทั้งคู่ใช้ชีวิตอยู่กินกันแบบสามีภรรยาในหอพักเพียง 1 ปี
ชนวนเหตุสะเทือนใจ: นายแซกเป็นคนดื่มเหล้าจัด ทุกครั้งที่เมาจะเห็นน้องแต้วเป็น “กระสอบทราย” ทั้งตบ ตี เตะ ซ้อมจนสลบหลายครั้ง จนเพื่อนบ้านชินชา และมักแนะนำให้เลิก แต่ด้วยความรักและไม่มีที่ไป น้องแต้วจึงทนเรื่อยมา

คืนสุดท้าย (11 ก.พ. 69): นายแซกเมาหนักกว่าทุกครั้ง ประเคนหมัด เข่า ศอก ใส่ร่างเล็กๆ ของน้องแต้วจนเงียบเสียงไป นายแซกคิดว่าเมียแค่สลบเหมือนทุกที จึงล้มตัวลงนอนข้างศพจนถึงเช้า

ความจริงที่สายเกินไป: เช้าวันต่อมา นายแซกปลุกเมียไม่ตื่น ร่างกายเริ่มแข็งและบอบช้ำเขียวช้ำไปทั้งตัว เมื่อส่งโรงพยาบาล หมอยืนยันว่า “เสียชีวิตจากการถูกทำร้ายร่างกายอย่างหนัก”

สถานะปัจจุบันและความช่วยเหลือ:
การดำเนินคดี: ตำรวจเกาหลีใต้ควบคุมตัวนายแซกไปดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาด ข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนเป็นเหตุให้ถึงแก่ความตาย

ความลำบากของครอบครัว: ทางบ้านที่ชัยภูมิยากจนมาก คุณแม่ของผู้เสียชีวิตไม่มีเงินแม้แต่บาทเดียวในการจัดการศพ ได้แต่ร้องไห้เสียใจที่ต้องสูญเสียเสาหลัก และหลานชายต้องกลายเป็นเด็กกำพร้า

การจัดการศพ: ญาติปรึกษากันว่าจะทำการ “ฌาปนกิจศพที่เกาหลีใต้” เนื่องจากไม่มีทุนทรัพย์เพียงพอที่จะนำร่างกลับประเทศไทย (ซึ่งมีค่าใช้จ่ายสูงถึง 2-3 แสนบาท) และจะนำเพียงอัฐิกลับบ้านเกิด

อุทาหรณ์ “รักในเกาหลี”:

คดีนี้สะท้อนให้เห็นว่า ชีวิตแรงงานไทยในต่างแดนไม่ได้สวยหรูเหมือนในซีรีส์:
ความโดดเดี่ยว: ทำให้หลายคนรีบตัดสินใจใช้ชีวิตคู่กับคนแปลกหน้าเพื่อหาที่พึ่ง
ความรุนแรงในครอบครัว: ในสังคมไทยที่นั่นมักมองว่าเป็นเรื่อง “ผัวเมีย” ทำให้การเข้าแทรกแซงหรือช่วยเหลือทำได้ยาก
สถานะกฎหมาย: การเป็นแรงงานผิดกฎหมาย (ผีน้อย) ทำให้หลายคนไม่กล้าแจ้งความเมื่อถูกทำร้าย จนเรื่องราวบานปลายถึงชีวิต “น้องแต้วตื่นตี 4 มาทำกับข้าวให้สามีทุกวัน… แต่เช้านี้เธอไม่ตื่นขึ้นมาอีกตลอดกาล”

Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

