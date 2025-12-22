รวบชายเดนมาร์ก-หญิงไทย เล่นสยิวบนทุ่นกลางทะเล ริมหาดพัทยา
รวบชายเดนมาร์ก-หญิงไทย เล่นสยิวบนทุ่นกลางทะเล ริมชายหาดพัทยา หญิงไทยบอกไม่เคยทำแบบนี้ เพิ่งมาพัทยาครั้งแรก หนีสงครามชายแดนมา
กลายเป็นประเด็นในสื่อสังคมออนไลน์ หลังจากที่มีผู้ใช้เฟซบุ๊กโพสต์คลิปความยาวประมาณ 16 วินาที พร้อมข้อความระบุว่า “#ที่นี่พัทยาจะทำอะไรก็ได้ เดินหาหอยอยู่ดี ๆ เจอของดีก็ให้”
ผู้สื่อข่าวได้พูดถึงกับเจ้าของคลิปโดยเล่าว่า ในวันเกิดเหตุตนกำลังลังเดินเล่นเก็บหอยอยู่ที่ริมชายหาด ตอนนั้นก็มีคนอยู่มากพอสมควร สังเกตเห็นผู้ชายคล้ายชาวต่างประเทศ ผิวขาว ศีรษะล้าน อยู่ในสภาพเปลือย นอนทับร่างของผู้หญิงไทย ในลักษณะทำกิจกรรมทางเพศกันอยู่ โดยฝ่ายหญิงส่งเสียงร้องดังลั่นไปทั่วชายหาด ทุกคนทำได้เพียงยืนมองแล้วบันทึกวิดีโอไว้เป็นหลักฐาน ก่อนโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจมาตรวจสอบดังกล่าว
เมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองพัทยา มาถึงจึงได้แสดงตัวแล้วส่งสัญญาณเรียก ผู้ชายชาวต่างประเทศ ทราบภายหลังคือชาวเดนมาร์ก และผู้หญิงไทย ให้แต่งกายให้เรียบร้อยแล้วขึ้นมาบนฝั่ง โดยฝ่ายหญิงให้การอ้างว่าปกติไม่เคยทำแบบนี้ เพราะเพิ่งเดินทางมาพัทยา เนื่องจากหนีความเสี่ยงเรื่องสงครามที่ชายแดนมา แล้วมาเจอชาวต่างชาติ ตอนแรกก็ว่ายน้ำเล่นกัน แต่เกิดอารมณ์ชั่ววูบจึงก่อเหตุแบบนี้
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองพัทยา ได้เชิญตัวทั้งชาวต่างประเทศ และผู้หญิงไทย ไปสอบปากคำ ว่ากล่าวตักเตือนถึงพฤติกรรมเช่นนี้ทำให้เสื่อมเสียภาพลักษณ์เมืองท่องเที่ยว ก่อนแจ้งข้อกล่าวหาเพื่อดำเนินคดีตามกระบวนการทางกฎหมายต่อไป
