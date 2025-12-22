ข่าว

รวบชายเดนมาร์ก-หญิงไทย เล่นสยิวบนทุ่นกลางทะเล ริมหาดพัทยา

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 22 ธ.ค. 2568 08:31 น.| อัปเดต: 22 ธ.ค. 2568 08:31 น.
104

รวบชายเดนมาร์ก-หญิงไทย เล่นสยิวบนทุ่นกลางทะเล ริมชายหาดพัทยา หญิงไทยบอกไม่เคยทำแบบนี้ เพิ่งมาพัทยาครั้งแรก หนีสงครามชายแดนมา

กลายเป็นประเด็นในสื่อสังคมออนไลน์ หลังจากที่มีผู้ใช้เฟซบุ๊กโพสต์คลิปความยาวประมาณ 16 วินาที พร้อมข้อความระบุว่า “#ที่นี่พัทยาจะทำอะไรก็ได้ เดินหาหอยอยู่ดี ๆ เจอของดีก็ให้”

ผู้สื่อข่าวได้พูดถึงกับเจ้าของคลิปโดยเล่าว่า ในวันเกิดเหตุตนกำลังลังเดินเล่นเก็บหอยอยู่ที่ริมชายหาด ตอนนั้นก็มีคนอยู่มากพอสมควร สังเกตเห็นผู้ชายคล้ายชาวต่างประเทศ ผิวขาว ศีรษะล้าน อยู่ในสภาพเปลือย นอนทับร่างของผู้หญิงไทย ในลักษณะทำกิจกรรมทางเพศกันอยู่ โดยฝ่ายหญิงส่งเสียงร้องดังลั่นไปทั่วชายหาด ทุกคนทำได้เพียงยืนมองแล้วบันทึกวิดีโอไว้เป็นหลักฐาน ก่อนโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจมาตรวจสอบดังกล่าว

เมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองพัทยา มาถึงจึงได้แสดงตัวแล้วส่งสัญญาณเรียก ผู้ชายชาวต่างประเทศ ทราบภายหลังคือชาวเดนมาร์ก และผู้หญิงไทย ให้แต่งกายให้เรียบร้อยแล้วขึ้นมาบนฝั่ง โดยฝ่ายหญิงให้การอ้างว่าปกติไม่เคยทำแบบนี้ เพราะเพิ่งเดินทางมาพัทยา เนื่องจากหนีความเสี่ยงเรื่องสงครามที่ชายแดนมา แล้วมาเจอชาวต่างชาติ ตอนแรกก็ว่ายน้ำเล่นกัน แต่เกิดอารมณ์ชั่ววูบจึงก่อเหตุแบบนี้

เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองพัทยา ได้เชิญตัวทั้งชาวต่างประเทศ และผู้หญิงไทย ไปสอบปากคำ ว่ากล่าวตักเตือนถึงพฤติกรรมเช่นนี้ทำให้เสื่อมเสียภาพลักษณ์เมืองท่องเที่ยว ก่อนแจ้งข้อกล่าวหาเพื่อดำเนินคดีตามกระบวนการทางกฎหมายต่อไป

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
โชเฟอร์แอปฯ ดัง วีนใส่ผู้โดยสาร เหตุวิ่งไกลแต่ได้เงินน้อย อ้างรับงานอัตโนมัติ ยกเลิกไม่ได้ ข่าว

โชเฟอร์แอปฯ ดัง วีนใส่ผู้โดยสาร เหตุวิ่งไกลแต่ได้เงินน้อย อ้างรับงานอัตโนมัติ ยกเลิกไม่ได้

3 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

พรรคภูมิใจไทย เปิด 100 รายชื่อ สส.บัญชีรายชื่อ เตรียมเลือกตั้งปี 69

11 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

สถานทูตสหรัฐฯ ออกแถลงขอให้ ไทย-กัมพูชา ยุติการรบ ดำเนินการข้อตกลง

23 นาที ที่แล้ว
ดาวพฤหัสย้าย 23 ธ.ค. 68 ดูดวง

ดาวพฤหัสย้าย 23 ธ.ค. 68 ‘อุจจาวิลาส’ เคาะ 5 ราศี ดวงพลิกเป็นเศรษฐีรับปี 69

35 นาที ที่แล้ว
นาซาเผยภาพ &quot;กระจุกดาวต้นคริสต์มาส&quot; ระยิบระยับกลางอวกาศ รับเทศกาลแห่งความสุข ข่าวต่างประเทศ

นาซาเผยภาพ “กระจุกดาวต้นคริสต์มาส” ระยิบระยับกลางอวกาศ รับเทศกาลแห่งความสุข

38 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

รมว.ดีอี เผยพบนักการเมือง 1-2 คน เอี่ยว MOU สิงคโปร์-สแกนม่านตา

40 นาที ที่แล้ว
หายคิดถึง &quot;นาเดีย&quot; พิธีกรดาวกระจาย อวดบทบาทคุณแม่ ลูกๆ น่ารักมาก บันเทิง

หายคิดถึง “นาเดีย” พิธีกรดาวกระจาย อวดบทบาทคุณแม่ ลูกๆ น่ารักมาก

45 นาที ที่แล้ว
ข่าว

“ช่อ พรรณิการ์” เข้าแจ้งความเอาผิด มือดีตัดต่อบิดเบือนคำพูด เรื่องไทย-กัมพูชา

51 นาที ที่แล้ว
พม. เปิดโครงการปรับปรุงที่อยู่อาศัยเพื่อผู้สูงอายุ หลังละไม่เกิน 40,000 บาท เศรษฐกิจ

ซ่อมบ้านผู้สูงอายุ หลังละ 4 หมื่น เปิดคุณสมบัติ-เอกสาร เช็กจุดขอรับสิทธิใกล้บ้าน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไลฟ์สไตล์

คำอวยพรวันคริสต์มาส ภาษาอังกฤษ 2025/2568 ความหมายดี ส่งต่อให้คนที่เรารัก

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

บ้านประชาชน จ.สระแก้ว ได้รับความเสียหาย เจออาวุธหนักเขมรยิงมั่วตกใส่

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

กัน จอมพลัง เปิดเคสฟ้องหมิ่นฯ เตือนเก่งโซเชียลมักโดดเดี่ยวหน้าบัลลังก์

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

เด็ก 14 ป่วย ‘มะเร็งลำไส้’ เพราะมื้อเช้า หมอเตือน 4 เมนูอันตราย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

2 วัยรุ่นสหรัฐฯ ฆ่าเผาศพ เตรียมถูกพิจารณาคดีแบบผู้ใหญ่ โทษสูงสุดประหาร

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ครอบครัวสเปนเข็น “ศพยาย” ขึ้นเครื่องบิน อ้างเพลียจนหลับ สุดท้ายโป๊ะแตก ทำเที่ยวบินโกลาหล

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
สาวหาดใหญ่บินมารับปริญญา แวะเที่ยวงานกาชาดได้ตู้เย็น ข่าว

สุดพีค สาวแวะเดินงานกาชาด 2568 จับฉลากได้สิ่งนี้ เครียดหนักขนกลับยังไงดี

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เท้ง ณัฐพงษ์ รุดเยี่ยมชาวบ้านที่ ศูนย์อพยพ ทุกคนลั่นเป็นเสียงเดียว อยากกลับบ้าน ข่าว

“เท้ง ณัฐพงษ์” รุดเยี่ยมชาวบ้านที่ ศูนย์อพยพ ทุกคนลั่นเป็นเสียงเดียว “อยากกลับบ้าน”

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ผกก.ฉวาง แจงคลิปเสียงตำรวจเรียกผลประโยชน์ อาจเป็นเสียงจาก AI

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
สื่อเวียดนามโว ข้าวพันธุ์ ‘Jasmine 85’ บุกยึดนาไทย แห่ปลูก ‘หอมพวง’ แซงหอมมะลิ ข่าวต่างประเทศ

สื่อเวียดนามโว ข้าวพันธุ์ ‘Jasmine 85’ บุกยึดนาไทย แห่ปลูก ‘หอมพวง’ แซงหอมมะลิ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“สีหศักดิ์” เดินทางถึงมาเลเซีย ประชุมถกปัญหาชายแดนวันนี้ ย้ำจุดยืน 3 ข้อ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
คนละครึ่งพลัส เตรียมโอนเงินเข้าอีก 2000 บาท ร้านค้าเฮ เศรษฐกิจ

คนละครึ่งพลัส เตรียมโอนเงินเข้าอีก 2000 บาท ร้านค้าเฮ ใช้ได้ถึงวันไหน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“สม รังสี” โพสต์ “ฮุนเซน” ปล่อยคลิปเสียงคุย “อิ๊งค์” ลากเขมรเข้าสู่ไฟสงคราม

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

รวบชายเดนมาร์ก-หญิงไทย เล่นสยิวบนทุ่นกลางทะเล ริมหาดพัทยา

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“จาตุรนต์ ฉายแสง” ลาออก ทิ้งเก้าอี้ประธานยุทธศาสตร์พรรคเพื่อไทย

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

“เจมส์ แรนซัน” ดาราซีรีย์ดัง ฆ่าตัวตายในบ้านพัก เสียชีวิตวัย 46 ปี

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 22 ธ.ค. 2568 08:31 น.| อัปเดต: 22 ธ.ค. 2568 08:31 น.
104
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

พรรคภูมิใจไทย เปิด 100 รายชื่อ สส.บัญชีรายชื่อ เตรียมเลือกตั้งปี 69

เผยแพร่: 22 ธันวาคม 2568

สถานทูตสหรัฐฯ ออกแถลงขอให้ ไทย-กัมพูชา ยุติการรบ ดำเนินการข้อตกลง

เผยแพร่: 22 ธันวาคม 2568
ดาวพฤหัสย้าย 23 ธ.ค. 68

ดาวพฤหัสย้าย 23 ธ.ค. 68 ‘อุจจาวิลาส’ เคาะ 5 ราศี ดวงพลิกเป็นเศรษฐีรับปี 69

เผยแพร่: 22 ธันวาคม 2568
นาซาเผยภาพ &quot;กระจุกดาวต้นคริสต์มาส&quot; ระยิบระยับกลางอวกาศ รับเทศกาลแห่งความสุข

นาซาเผยภาพ “กระจุกดาวต้นคริสต์มาส” ระยิบระยับกลางอวกาศ รับเทศกาลแห่งความสุข

เผยแพร่: 22 ธันวาคม 2568
Back to top button