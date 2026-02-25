นอท ลอตเตอรี่พลัส เปิดตัว Thaimart มาร์เก็ตเพลสคนไทย ระบบแฟร์ ไม่ขูดรีด

นอท พันธ์ธวัช เปิดตัว Thaimart มาร์เก็ตเพลสเพื่อพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ ชู 4 หลักการค้าขายยุติธรรม เก็บค่า GP เหมาะสม เน้นของแท้และเสียภาษีถูกต้อง หวังดึงเงินหมุนเวียนในประเทศ
หลังจาก นอท พันธ์ธวัช นาควิสุทธิ์ หรือ นอท ลอตเตอรี่พลัส เคยประกาศเจตนารมณ์เมื่อเดือนมกราคม 2569 ว่าต้องการสร้างพื้นที่ขายของออนไลน์ที่เป็นธรรมสำหรับคนไทย ล่าสุดวันนี้ (25 กุมภาพันธ์ 2569) แจ้งข่าวดีว่าเปิดรับลงทะเบียน Partner ของแพลตฟอร์ม Thaimart อย่างเป็นทางการแล้ว เน้นย้ำว่านี่ไม่ใช่การสร้างที่พักพิงเพื่อแข่งกันขายตัดราคา แต่เป็นการสร้างมาตรฐานใหม่ให้คำว่า ‘ของแท้’ มีที่ยืนอย่างชัดเจน
Thaimart สร้างขึ้นจากมุมมองที่เห็นพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ไทยที่ตั้งใจผลิตสินค้า ตั้งใจสร้างแบรนด์ ตั้งใจขายของ และแบกความรับผิดชอบ ในฐานะผู้ประกอบการจริง ๆ แต่อยู่ในระบบที่ถูกบีบให้ลดราคาจนไม่เหลือกำไร รวมถึงการเก็บค่า GP ที่ไม่เป็นธรรมจนทำให้เงินจำนวนมหาศาลไหลออกนอกประเทศ โดยตัวแพลตฟอร์มจะดำเนินงานภายใต้ 4 หลักการสำคัญ
1. GP ที่เป็นธรรม : ออกแบบระบบให้แพลตฟอร์มอยู่ได้ ร้านค้าอยู่รอด และลูกค้าได้รับสินค้าคุณภาพดี โดยไม่สูบเลือดสูบเนื้อผู้ขาย
2. คัดร้านค้าไทยคุณภาพ : ไม่เน้นปริมาณร้านค้าที่มากที่สุด แต่เลือกพาร์ทเนอร์ที่มีความตั้งใจจริงในการสร้างแบรนด์และรับผิดชอบต่อสินค้าของตนเอง
3. ภาษีถูกต้อง : ยึดหลักความโปร่งใสและไม่โกงประเทศ เพื่อร่วมสร้างฐานเศรษฐกิจที่แข็งแรงให้กับประเทศไทย
4. ระบบช่วยให้โตได้จริง : พัฒนาเครื่องมือที่ช่วยให้การขายเป็นเรื่องง่าย สร้างกำไรที่สมเหตุสมผล และเติบโตได้อย่างยั่งยืน
นอท พันธ์ธวัช ยืนยันว่า Thaimart คือ Marketplace ของคนไทย เพื่อคนไทย ที่จะพิสูจน์ให้เห็นว่าธุรกิจสามารถเติบโตได้บนกติกาที่ชัดเจนและตรวจสอบได้ พร้อมประกาศตั้งเป้าหมายในอนาคตว่า อยากให้ผู้บริโภคชาวไทยพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า ของแท้ ต้อง Thaimart
สำหรับผู้ผลิตหรือเจ้าของแบรนด์ไทยที่สนใจร่วมเป็นส่วนหนึ่งในระบบที่แฟร์และพร้อมเติบโตไปด้วยกัน สามารถลงทะเบียนพาร์ทเนอร์ได้ที่เว็บไซต์ thaimart .com ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
