พบ 3 ศพ เหตุเฮลิคอปเตอร์ตกภูเขาไฟญี่ปุ่น หลังสูญหายนานนับเดือน
เจ้าหน้าที่พบ 3 ศพ ซึ่งเกี่ยวข้องกับเหตุเฮลิคอปเตอร์ตกภูเขาไฟญี่ปุ่น หลังจากที่ทั้งสามสูญหายไปนานนับเดือน เสียชีวิตยกลำ
จากกรณีที่ เจ้าหน้าที่กู้ภัยในญี่ปุ่นพบซากเฮลิคอปเตอร์ใกล้ปล่องภูเขาไฟ ที่ภูเขาอาโซะ ในจังหวัดคุมาโมโต้ ประเทศญี่ปุ่น หลังจากที่เฮลิคอปเตอร์ลำดังกล่าวสูญหายไปตั้งแต่วันอังคารที่ 20 มกราคมที่ผ่านมา เบื้องต้นมีสูญหาย 3 ราย ประกอบด้วยนักบินชาวญี่ปุ่น และชายหญิงชาวไต้หวันนั้น
ล่าสุดเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ สำนักข่าว เจแปนไทมส์ รายงานว่า เจ้าหน้าที่พบผู้เสียชีวิตแล้วทั้ง 3 ศพ ซึ่งหลังจากนี้เจ้าหน้าที่จะเริ่มปฏิบัติภารกิจในการกู้ร่างผู้เสียชีวิตต่อไป
จากการตรวจสอบพบว่าเฮลิคอปเตอร์ลำดังกล่าวเป็นของสวนสัตว์และสวนสนุกในอาโซะ ซึ่งมีบริการพาชมวิว จึงเชื่อว่าทั้งสองเป็นนักท่องเที่ยว อย่างไรก็ตามยังไม่มีรายงานถึงสาเหตุของเหตุการณ์ครั้งนี้
