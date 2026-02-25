ข่าว

ด่วน! แผ่นดินไหวเมียนมา 5.5 ห่างแม่สาย 494 กม. อินโดนีเซียสั่นสะเทือนซ้ำ 4.3

เผยแพร่: 25 ก.พ. 2569 11:02 น.| อัปเดต: 25 ก.พ. 2569 11:14 น.
กรมอุตุนิยมวิทยา รายงานด่วน เกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด 5.5 ที่ประเทศเมียนมา เมื่อเวลา 10:15 น. วันที่ 25 ก.พ. 69 จุดศูนย์กลางห่างจาก อ.แม่สาย จ.เชียงราย ประมาณ 494 กม. ลึก 1 กม. จากนั้นไม่นานเกิดแผ่นดินไหวหมู่เกาะสุมาตรา อินโดนีเซีย ขนาด 4.3

เมื่อเวลา 10:15 น. ของวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2569 กรมอุตุนิยมวิทยา ออกประกาศรายงานด่วนเหตุการณ์แผ่นดินไหว โดยตรวจพบแรงสั่นสะเทือนขนาด 5.5 มีจุดศูนย์กลางอยู่ในประเทศเมียนมา ที่พิกัดละติจูด 24.369 องศาเหนือ และลองจิจูด 97.633 องศาตะวันออก

เหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งนี้มีตำแหน่งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของอำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ประมาณ 494 กิโลเมตร และลึก 1 กิโลเมตร

กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว จับตาใกล้ชิด แผ่นดินไหว
กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว

กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด เบื้องต้นยังไม่มีรายงานผลกระทบหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อพื้นที่ในประเทศไทยอย่างเป็นทางการ

เวลา 10:15 น. แผ่นดินไหว ศูนย์กลางประเทศเมียนมา ขนาด 5.5 ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.แม่สาย จ.เชียงราย ประมาณ 494 กม.
กรมอุตุนิยมวิทยา

ห่างกันไม่นาน กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว รายงานว่า เกิดแผ่นดินไหวบริเวณตอนเหนือของหมู่เกาะสุมาตรา ประเทศอินโดนีเซีย ขนาด 4.3 แมกนิจูด เมื่อเวลา 10:38:47 ตามเวลาประเทศไทย ความลึก 10 กิโลเมตร

แผ่นดินไหว ตอนเหนือของหมู่เกาะสุมาตรา ประเทศอินโดนีเซีย
กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว

