เพลง ชนม์ทิดา จุกอก เป๊ก ลูกอนุทิน บอกเลิก แต่ขอให้เก็บชุดแต่งงานไว้

กลายเป็นทอล์กออฟเดอะทาวน์ที่ทำเอาชาวเน็ตถึงกับอึ้งไปตามๆ กันครับ เมื่อ เพลง-ชนม์ทิดา อัศวเหม ออกมานั่งเปิดใจเป็นครั้งแรกในรายการ Club Friday Show ถึงเบื้องลึกมหากาพย์วิวาห์ล่มกับอดีตหวานใจ เป๊ก-เศรณี ลูกชาย อนุทิน ชาญวีรกูล งานนี้สาวเพลงมาพร้อมความสตรองขั้นสุด แต่เรื่องราวที่เล่าทำเอาคนฟังจุกไปถึงหัวใจ
สาวเพลงยืดอกรับอย่างเข้มแข็งว่าเพลงเป็นคนตัดสินใจเอง สาเหตุเพราะความไม่ชัดเจนที่เกิดขึ้น ในขณะที่เธอยังพยายามอธิบายกับสังคมเรื่องการเลื่อนงานแต่ง แต่อีกฝ่ายกลับไปประกาศตัวว่าโสดแล้ว เมื่อเรื่องสื่อสารออกมาไม่ตรงกัน ตนจึงต้องเป็นฝ่ายเดินไปขอคุยเพื่อทวงความชัดเจน
สิ่งที่ทำเอาพิธีกรและคนดูทั้งสตูดิโอช็อก คือคำตอบที่เธอได้รับจากฝ่ายชาย เขาระบุว่า “ไม่ใช่ว่าไม่รัก แต่วันนี้ยังไม่พร้อม ขอเวลา… ขอยุติความสัมพันธ์” แต่ที่พีคที่สุดคือคำขอสุดงงที่ว่า “ขอให้เพลงเก็บชุดแต่งงานไว้” ซึ่งประเด็นนี้ทำให้ชาวเน็ตตั้งคำถามอย่างหนักว่า ในเมื่อเลือกที่จะเดินจากไป แล้วจะทิ้งชุดเจ้าสาวไว้ตอกย้ำบาดแผลในใจผู้หญิงทำไม?
เมื่อถูกพิธีกรยิงคำถามแทงใจดำว่า “ตอนที่เขาบอกว่าโสด เขาได้ไปเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่กับคนอื่นแล้วใช่ไหม?”สาวเพลงเลือกที่จะไม่ตอบเป็นคำพูด แต่ส่ง “รอยยิ้มบางๆ” ออกมาแทน ซึ่งเป็นรอยยิ้มที่ทำหน้าที่แทนคำตอบได้อย่างชัดเจนที่สุด จนพิธีกรต้องสรุปว่า “โอเค ยิ้มเป็นคำตอบ”
เรียกว่าเป็นการปิดฉากความรักที่ทิ้งรอยแผลไว้ลึกพอสมควร แต่สาวเพลงก็สามารถก้าวผ่านและออกมาตอบคำถามได้อย่างมีวุฒิภาวะและเด็ดเดี่ยวมาก
ขณะที่รายการออนแอร์ไล่ๆ กันอย่าง 3 แซ่บ เพลง-ชนม์ทิดา ควงคุณแม่ “ตู่-นันทิดา มาเปิดใจผ่านรายการ 3 แซ่บ ถึงวิธีก้าวผ่านมรสุมความรักครั้งใหญ่ในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา
คุณแม่ตู่คอยอยู่เคียงข้างและให้พื้นที่ลูกสาวในการทบทวนตัวเอง ให้แง่คิดที่ตรงไปตรงมาและอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงว่าความรักเริ่มต้นด้วยสิ่งดีๆ เสมออย่ากลัวที่จะเริ่มต้นใหม่ แม้วันหนึ่งมันจะไปต่อไม่ได้ เราก็ไม่ใช่คนเดียวในโลกที่ต้องเจอกับความรู้สึกนี้
“ไม่มีใครร้องไห้จนปริ่มขาดใจตายเพราะความรัก” อยากร้องไห้ก็ร้อง รู้สึกอย่างไรก็แสดงออกมา ให้เวลากับตัวเองในการยอมรับและแก้ไข
วิธีฮีลใจ สาวเพลงเลือกใช้วิธี “ซื่อสัตย์กับความรู้สึกตัวเอง” ไม่ปิดกั้นความเสียใจ ปล่อยให้ตัวเองดิ่งจนสุดเพื่อหาสมดุลและเลิกสวิง จนสามารถกลับมายืนได้อีกครั้ง พร้อมทั้งส่งคำขอบคุณถึงพลังเงียบทั้งจากครอบครัว เพื่อนฝูง และแฟนคลับที่ส่งข้อความ ธรรมะ จิตวิทยา และโปสการ์ดจากต่างประเทศมาให้กำลังใจ จนทำให้หัวใจผู้หญิงคนนี้กลับมาแข็งแรงได้จริงๆ
เมื่อถูกพิธีกร “หนุ่ม กรรชัย” ถามถึงสเตตัสหัวใจ สาวเพลงตอบติดตลกว่าตอนนี้โสดสนิท ไม่มีใครมาจีบ แต่ก็ไม่ปิดกั้นตัวเอง พร้อมตั้งกฎ 3 ข้อสำหรับคนที่จะเข้ามาใหม่ไว้ชัดเจนและเด็ดขาด
1 ต้องรู้เท่าทันตัวเองและรู้ปมในอดีตของตัวเอง ตนจะไม่รับหน้าที่ฮีลใจใคร หากคนคนนั้นยังไม่รู้ตัวว่าปมในวัยเด็กกำลังส่งผลต่อการกระทำในวันนี้
2 ต้องตั้งอยู่บนความเข้าใจ ซื่อสัตย์ และให้เกียรติกัน เป็นพื้นฐานสำคัญของความรัก ซึ่งเธอยังคงยึดมั่นในคำตอบนี้เหมือนกับที่เคยให้สัมภาษณ์ไว้เมื่อปีที่แล้ว
3 ต้องให้ความสำคัญ เป็นรองแค่ครอบครัวเขา หากตนป็นสิ่งสำคัญในทุกสิ่งที่เขาตัดสินใจทำ เขาจะไม่ทำอะไรที่บั่นทอนหรือละเลยความรู้สึกของเพลงนั่นเอง
เพลง ชนม์ทิดา เคลื่อนไหวหลัง คนร้ายบุกยิงปืนบ้านอัศวเหม ก่อนถูกตร.จับทันควัน
ติดตาม The Thaiger บน Google News: