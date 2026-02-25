ข่าว

สาวฮ่องกง โร่แจ้งความ หลังถูกโจรแสบขี่มอไซค์ ฉกกระเป๋าบนตุ๊กตุ๊กก่อนซิ่งหนี

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 25 ก.พ. 2569 09:57 น.| อัปเดต: 25 ก.พ. 2569 11:27 น.
54
สาวฮ่องกง โร่แจ้งความ หลังถูกโจรแสบขี่มอไซค์ ฉกกระเป๋าบนตุ๊กตุ๊กก่อนซิ่งหนี

นักท่องเที่ยวสาว ชาวฮ่องกง เข้าแจ้งความกับตำรวจ หลังถูกโจรขี่มอเตอร์ไซค์ประกบ ฉกกระเป๋าบนตุ๊กตุ๊ก หน้าสนามศุภชลาสัย ก่อนซิ่งหนี

25 ก.พ. 2569 เวลา 01.47 น. เจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.ปทุมวัน ได้รับแจ้งเหตุจากศูนย์วิทยุผ่านฟ้า 191 ว่าเกิดเหตุคนร้ายวิ่งราวทรัพย์นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ บริเวณฝั่งตรงข้ามสนามกีฬาศุภชลาสัย ถนนพระราม 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ผู้เสียหายเป็นหญิงชาวฮ่องกงที่กำลังเดินทางด้วยรถตุ๊กตุ๊ก

หญิงชาวฮ่องกงผู้เสียหายให้การกับเจ้าหน้าที่ว่า ระหว่างที่กำลังนั่งอยู่บนรถตุ๊กตุ๊ก ได้มีคนร้ายเป็นผู้ชาย 2 คน ขับขี่และนั่งซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนเข้ามาประชิดตัวรถตุ๊กตุ๊ก จากนั้นคนร้ายกระชากกระเป๋าสะพายไป ผู้เสียหายพยายามดึงกระเป๋ากลับคืนมาแต่ไม่สำเร็จ ทำให้ได้รับบาดเจ็บมีบาดแผลบริเวณเล็บฉีก

หญิงชาวฮ่องกงเข้าแจ้งความที่ สน.ปทุมวัน
แฟ้มภาพ

ส่วนคนร้ายทั้ง 2 คน ผู้เสียหายและพยานระบุว่ามีรูปร่างท้วม คนขับรถจักรยานยนต์สวมเสื้อสีแดง ส่วนคนนั่งซ้อนท้ายสวมเสื้อสีขาว หลังจากก่อเหตุกระชากกระเป๋าสำเร็จ คนร้ายได้เร่งเครื่องรถจักรยานยนต์หลบหนี มุ่งหน้าไปทางแยกปทุมวัน

ภายในกระเป๋าสะพายของนักท่องเที่ยวชาวฮ่องกง มีทรัพย์สินประกอบไปด้วยกระเป๋าสตางค์ หนังสือเดินทาง และเงินสดจำนวนประมาณ 10,000 บาท ทางด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจ ได้รับแจ้งความ พร้อมทั้งสั่งการให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวนลงพื้นที่ตรวจสอบที่เกิดเหตุ โดยจะเร่งไล่ตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดตามเส้นทางที่คาดว่าคนร้ายใช้หลบหนีเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
เปิ้ล-จูน เผยค่าเช่าร้านหม้อแม่จูนสนามบินดอนเมืองเดือนละ 1 ล้าน บันเทิง

เฉลยค่าที่ เปิ้ล-จูน เช่าขายหม้อแม่จูนในสนามบิน รู้ราคามีอึ้ง ซ้ำอยากจ่ายแพงกว่านี้

5 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“กังฟู” ลั่น “พรรคไทรวมพลัง” 6 เสียง พร้อมสนันสนุน “อนุทิน” เป็นนายก

12 นาที ที่แล้ว
ดร.มัลลิกา คอนเฟิร์ม ลงชิงเก้าอี้ผู้ว่า กทม. ลั่นขอเปลี่ยน เมืองท็อกซิกเป็นแดนสวรรค์ ข่าวการเมือง

ดร.มัลลิกา คอนเฟิร์ม ลงชิงเก้าอี้ผู้ว่า กทม. ลั่นขอเปลี่ยน เมืองท็อกซิกเป็นแดนสวรรค์

18 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ผู้กองธรรมนัส” กลับถึงไทยแล้ว พาครอบครัวดูแสงเหนือ จับตาท่าทีร่วมรัฐบาล

27 นาที ที่แล้ว
ข่าว

ด่วน! แผ่นดินไหวเมียนมา 5.5 ห่างแม่สาย 494 กม. อินโดนีเซียสั่นสะเทือนซ้ำ 4.3

29 นาที ที่แล้ว
จับตาสัมพันธ์ เปโดร ปัสกัล-ราฟาเอล โอลาร์รา หลังหลุดภาพโอบเอวซบไหล่ กลางแอลเอ ข่าวต่างประเทศ

จับตาสัมพันธ์ เปโดร ปัสกัล-ราฟาเอล โอลาร์รา หลังหลุดภาพโอบเอวซบไหล่ กลางแอลเอ

40 นาที ที่แล้ว
ข่าว

ญี่ปุ่น ประกาศติดตั้งมิสไซล์ ใกล้เกาะไต้หวัน ทวีความตึงเครียดจีน-ญี่ปุ่น

42 นาที ที่แล้ว
อูน ชนิสรา พาลูกในท้องเที่ยวฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ บันเทิง

อูน ชนิสรา พาลูกเช็กอินดิสนีย์แลนด์ วางแพลนทัวร์รอบโลก ก่อนท้องโต

48 นาที ที่แล้ว
หุ้น Delta ปันผล 2569 เช็กข้อมูลทั้งหมดที่นี่ เศรษฐกิจ

หุ้น Delta ปันผล 2569 เช็กข้อมูลทั้งหมดที่นี่ สูตรคำนวณ ปันผลย้อนหลัง 5 ปี

55 นาที ที่แล้ว
วินาทีทนายตั้มปล่อยโฮ ก้มกราบศาล หลังศาลแพ่งสั่งคืนทรัพย์ 74 ล้าน ข่าว

วินาทีทนายตั้มปล่อยโฮ ก้มกราบศาล หลังศาลแพ่งสั่งคืนทรัพย์ 74 ล้าน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
สวนสัตว์อังกฤษ การุณยฆาต เพื่อนซี้ &quot;สมเสร็จ-คาปิบารา&quot; ในวันเดียวกัน กลัวน้องโดดเดี่ยว ข่าวต่างประเทศ

สวนสัตว์อังกฤษ การุณยฆาต เพื่อนซี้ “สมเสร็จ-คาปิบารา” ในวันเดียวกัน กลัวน้องโดดเดี่ยว

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
สุดสลด! เจอศพทารก ซุกถังขยะห้องน้ำบนรถทัวร์ จนท.นำร่างส่งชันสูตรหาอัตลักษณ์ ข่าว

สุดสลด! เจอศพทารก ทิ้งถังขยะห้องน้ำรถทัวร์ จนท.นำร่างส่งชันสูตรหาอัตลักษณ์

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

สภา พร้อมรับ สส. ใหม่ หาก กกต. รองรับผลเลือกตั้ง 95% ในวันนี้

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

ย้อนเส้นทางรัก แจ็ค แฟนฉัน-ใบหม่อน กิตติยา ฝ่าคำครหา คู่รักคอนเทนต์ สู่การสร้างครอบครัวอบอุ่น

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
สรุปเหตุ คลังอาวุธระเบิด ค่าย ตชด.21 จ.สุรินทร์ เจ็บ 1 นาย ตัดประเด็นวินาศกรรม ข่าว

สรุปเหตุ คลังอาวุธระเบิด ค่าย ตชด.21 จ.สุรินทร์ เจ็บ 1 นาย ตัดประเด็นวินาศกรรม

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ธนาคารเขมรล้มอีกหนึ่ง หลังสถานะการเงินย่ำแย่ จนไม่สามารถให้บริการได้

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
อัดฉีดโบนัส 77 ล้าน เศรษฐกิจ

สุกี้ตี๋น้อย แจกโบนัสพนักงาน แม้กำไรเหลือ 860 ล้าน พนักงานเฮลั่น อยากทำงานต่อ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เพลง ชนม์ทิดา จุกอก เป๊ก บอกเลิก แต่ขอให้เก็บชุดแต่งงานไว้ บันเทิง

เพลง ชนม์ทิดา จุกอก เป๊ก ลูกอนุทิน บอกเลิก แต่ขอให้เก็บชุดแต่งงานไว้

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
สาวฮ่องกง โร่แจ้งความ หลังถูกโจรแสบขี่มอไซค์ ฉกกระเป๋าบนตุ๊กตุ๊กก่อนซิ่งหนี ข่าว

สาวฮ่องกง โร่แจ้งความ หลังถูกโจรแสบขี่มอไซค์ ฉกกระเป๋าบนตุ๊กตุ๊กก่อนซิ่งหนี

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดคลิป &quot;เปโดร ปาสคาล&quot; ควงแขน &quot;ราฟาเอล โอลาร์รา&quot; บันเทิง

คลิปหวานฉ่ำ เปโดร ปาสคาล ควง ราฟาเอล โอลาร์รา ย้อนข่าวลือสัมพันธ์

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

นิวยอร์ก เข้าสอบ ตำรวจ ถูกรุมปาหิมะใส่ ต้องหามส่งโรงพยาบาล (คลิป)

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
โรเบิร์ต คาร์ราดีน เสียชีวิต บันเทิง

ช็อกวงการ พระเอกรุ่นใหญ่ จบชีวิตตัวเอง สุดทรมานป่วยโรคไบโพลาร์

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประวัติ ใบหม่อน อดีตภรรยา แจ็ค แฟนฉัน บันเทิง

ประวัติ ใบหม่อน อดีตภรรยา แจ็ค แฟนฉัน สาวสวยดีกรีนางเอก ปิดฉากรัก ยันไร้มือที่สาม

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปลี่ยนนามหน่วยทหารรักษาพระองค์ 14 หน่วย ข่าว

โปรดเกล้าฯ พระราชทานเปลี่ยนนามหน่วยทหารรักษาพระองค์ 14 หน่วย มีผล 23 ก.พ. 69

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
หุ้น IBM ดิ่งหนักสุดในรอบ 25 ปี เซ่นพิษ AI หลัง Anthropic จัดการโค้ด &quot;COBOL&quot; ได้ง่ายมาก เทคโนโลยี

หุ้น IBM ดิ่งหนักสุดในรอบ 25 ปี เซ่นพิษ AI หลัง Anthropic โชว์เทพจัดการโค้ด “COBOL”

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 25 ก.พ. 2569 09:57 น.| อัปเดต: 25 ก.พ. 2569 11:27 น.
54
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เปิ้ล-จูน เผยค่าเช่าร้านหม้อแม่จูนสนามบินดอนเมืองเดือนละ 1 ล้าน

เฉลยค่าที่ เปิ้ล-จูน เช่าขายหม้อแม่จูนในสนามบิน รู้ราคามีอึ้ง ซ้ำอยากจ่ายแพงกว่านี้

เผยแพร่: 25 กุมภาพันธ์ 2569

“กังฟู” ลั่น “พรรคไทรวมพลัง” 6 เสียง พร้อมสนันสนุน “อนุทิน” เป็นนายก

เผยแพร่: 25 กุมภาพันธ์ 2569
ดร.มัลลิกา คอนเฟิร์ม ลงชิงเก้าอี้ผู้ว่า กทม. ลั่นขอเปลี่ยน เมืองท็อกซิกเป็นแดนสวรรค์

ดร.มัลลิกา คอนเฟิร์ม ลงชิงเก้าอี้ผู้ว่า กทม. ลั่นขอเปลี่ยน เมืองท็อกซิกเป็นแดนสวรรค์

เผยแพร่: 25 กุมภาพันธ์ 2569

“ผู้กองธรรมนัส” กลับถึงไทยแล้ว พาครอบครัวดูแสงเหนือ จับตาท่าทีร่วมรัฐบาล

เผยแพร่: 25 กุมภาพันธ์ 2569
Back to top button