สาวฮ่องกง โร่แจ้งความ หลังถูกโจรแสบขี่มอไซค์ ฉกกระเป๋าบนตุ๊กตุ๊กก่อนซิ่งหนี
นักท่องเที่ยวสาว ชาวฮ่องกง เข้าแจ้งความกับตำรวจ หลังถูกโจรขี่มอเตอร์ไซค์ประกบ ฉกกระเป๋าบนตุ๊กตุ๊ก หน้าสนามศุภชลาสัย ก่อนซิ่งหนี
25 ก.พ. 2569 เวลา 01.47 น. เจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.ปทุมวัน ได้รับแจ้งเหตุจากศูนย์วิทยุผ่านฟ้า 191 ว่าเกิดเหตุคนร้ายวิ่งราวทรัพย์นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ บริเวณฝั่งตรงข้ามสนามกีฬาศุภชลาสัย ถนนพระราม 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ผู้เสียหายเป็นหญิงชาวฮ่องกงที่กำลังเดินทางด้วยรถตุ๊กตุ๊ก
หญิงชาวฮ่องกงผู้เสียหายให้การกับเจ้าหน้าที่ว่า ระหว่างที่กำลังนั่งอยู่บนรถตุ๊กตุ๊ก ได้มีคนร้ายเป็นผู้ชาย 2 คน ขับขี่และนั่งซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนเข้ามาประชิดตัวรถตุ๊กตุ๊ก จากนั้นคนร้ายกระชากกระเป๋าสะพายไป ผู้เสียหายพยายามดึงกระเป๋ากลับคืนมาแต่ไม่สำเร็จ ทำให้ได้รับบาดเจ็บมีบาดแผลบริเวณเล็บฉีก
ส่วนคนร้ายทั้ง 2 คน ผู้เสียหายและพยานระบุว่ามีรูปร่างท้วม คนขับรถจักรยานยนต์สวมเสื้อสีแดง ส่วนคนนั่งซ้อนท้ายสวมเสื้อสีขาว หลังจากก่อเหตุกระชากกระเป๋าสำเร็จ คนร้ายได้เร่งเครื่องรถจักรยานยนต์หลบหนี มุ่งหน้าไปทางแยกปทุมวัน
ภายในกระเป๋าสะพายของนักท่องเที่ยวชาวฮ่องกง มีทรัพย์สินประกอบไปด้วยกระเป๋าสตางค์ หนังสือเดินทาง และเงินสดจำนวนประมาณ 10,000 บาท ทางด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจ ได้รับแจ้งความ พร้อมทั้งสั่งการให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวนลงพื้นที่ตรวจสอบที่เกิดเหตุ โดยจะเร่งไล่ตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดตามเส้นทางที่คาดว่าคนร้ายใช้หลบหนีเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
