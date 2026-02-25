ธนาคารเขมรล้มอีกหนึ่ง หลังสถานะการเงินย่ำแย่ จนไม่สามารถให้บริการได้
สำนักธนาคารแห่งชาติกัมพูชา สั่งระงับการให้บริการ แพนด้าแบงก์ หลังสถานะการเงินย่ำแย่ จนไม่สามารถให้บริการได้ เร่งช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ
เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ สำนักข่าว ขแมร์ไทมส์ รายงานว่า สำนักธนาคารแห่งชาติกัมพูชา ได้ประกาศระงับใบอนุญาตของธนาคารแพนด้าแบงก์ หลังจากพบว่า สถานะทางการเงินของธนาคารแย่ลงอย่างต่อเนื่องตลอดการดำเนินงานมาหกปี ซึ่งสถานะการเงินปัจจุบันของธนาคารย่ำแย่ขนาดที่ไม่สามารถให้บริการทางธนาคารได้แล้ว
ในฐานะส่วนหนึ่งของมาตรการทางกำกับดูแล ธนาคารแห่งชาติกัมพูชาได้แต่งตั้งบริษัท Morisonkak MKA Audit-Accounting Co Ltd เป็นผู้บริหารชั่วคราวและผู้ชำระบัญชีของแพนด้าแบงก์
ในช่วงการบริหารชั่วคราว ทางแพนด้าแบงก์จะถูกระงับการให้บริการทางการเงินใหม่ทั้งหมด รวมถึงการรับฝากเงินและการปล่อยสินเชื่อ
ทั้งนี้ Morisonkak MKA Audit-Accounting Co Ltd ได้รับมอบอำนาจให้บริหารจัดการการดำเนินงานและทรัพย์สินทั้งหมดของแพนด้าแบงก์ นับตั้งแต่วันที่มีประกาศดังกล่าว
ธนาคารแห่งชาติกัมพูายังได้แจ้งให้ลูกค้าผู้ฝากเงินของแพนด้าแบงก์ เตรียมเอกสารที่จำเป็นเพื่อดำเนินการถอนเงิน โดยจะดำเนินการตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยสถาบันการเงินและการธนาคาร และจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของผู้ฝากเงินและผลประโยชน์ของลูกค้า
