ด่วน! ทหารเขมรขาดวินัย ยิงลูกระเบิด 40 มม. ใส่ไทย ไทยตอบโต้ยิงตักเตือน

ทหารเขมรขาดวินัย ยิงลูกระเบิด 40 มม. ตกใส่ไทย ในบนิเวณพื้นที่พลาญหินแปดก้อน ไม่มีทหารไทยได้รับบาดเจ็บ ไทยตอบโต้ยิงตักเตือน
เพจเฟซบุ๊ก ทีมโฆษกกองทัพบก Army Spoke Team โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กระบุว่า “กองทัพบกเผยกัมพูชายิงเครื่องยิงลูกระเบิดตกบริเวณพื้นที่พลาญหินแปดก้อน ไทยตอบโต้ตามกฎการปะทะ กำลังพลฝ่ายไทยปลอดภัย ชี้ทหารกัมพูชาขาดวินัย
วันนี้ (24 กุมภาพันธ์ 2569) พลตรี วินธัย สุวารี โฆษกกองทัพบก เปิดเผยว่าเมื่อเวลาประมาณ 08.50 น. กองทัพบกได้รับรายงานจากกองทัพภาคที่ 2 ว่า ขณะกำลังพลฝ่ายไทยปฏิบัติภารกิจลาดตระเวนตามปกติ บริเวณพลาญหินแปดก้อน จังหวัดศรีสะเกษ ในพื้นที่รับผิดชอบของกองกำลังสุรนารี ได้เกิดเหตุฝ่ายกัมพูชาใช้อาวุธเครื่องยิงลูกระเบิด ค.40 มม. ยิงเข้ามายังพื้นที่ใกล้กับจุดลาดตระเวนของฝ่ายไทย จำนวน 1 นัด โดยเหตุการณ์ดังกล่าวไม่ส่งผลให้กำลังพลฝ่ายไทยได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใด
ภายหลังเหตุการณ์ ฝ่ายไทยได้ดำเนินการตอบโต้ยิง M79 ไปยังทิศทางที่ยิงมาตามกฎการปะทะ เพื่อเป็นการเตือนและป้องกันตนเองตามหลักการ และเพื่อคุ้มครองความปลอดภัยของกำลังพลและพื้นที่รับผิดชอบ พร้อมทั้งได้เพิ่มมาตรการเฝ้าติดตามสถานการณ์และเพิ่มความระมัดระวังในการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง
โฆษกกองทัพบกย้ำว่า การกระทำดังกล่าวของฝ่ายกัมพูชาขัดต่อข้อตกลงหยุดยิงในถ้อยแถลงร่วม (Joint Statement) ที่ทั้งสองฝ่ายได้ยึดถือภายหลังการลงนามเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2568 ที่ผ่านมา จากการประเมินเบื้องต้น คาดว่าเหตุการณ์อาจเกิดจากการสับเปลี่ยนกำลังของฝ่ายกัมพูชา ซึ่งเป็นกำลังพลใหม่และยังขาดความคุ้นเคยในระเบียบและการควบคุมบังคับบัญชา ส่งผลให้เกิดความบกพร่องในการปฏิบัติในพื้นที่
ทั้งนี้ หน่วยในพื้นที่ได้เพิ่มความระมัดระวังในการปฏิบัติภารกิจอย่างเคร่งครัด และให้ความสำคัญสูงสุดต่อความปลอดภัยของกำลังพลและประชาชน”
