สรุปเหตุ คลังอาวุธระเบิด ค่าย ตชด.21 จ.สุรินทร์ เจ็บ 1 นาย ตัดประเด็นวินาศกรรม

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 25 ก.พ. 2569 10:05 น.| อัปเดต: 25 ก.พ. 2569 10:06 น.
สรุปเหตุ คลังอาวุธระเบิด ค่าย ตชด.21 จ.สุรินทร์ เจ็บ 1 นาย ตัดประเด็นวินาศกรรม

ย้อนไทม์ไลน์เหตุระทึกกลางเมืองสุรินทร์ คลังอาวุธระเบิด ค่าย ตชด.21 ระเบิด เจ้าหน้าที่คุมเพลิงสำเร็จหลังปะทะนานหลายชั่วโมง เบื้องต้นพุ่งเป้า ‘กระสุนเก่า-ความร้อนสะสม’ ตัดประเด็นวินาศกรรม

เกิดเหตุระทึกขวัญขึ้นในช่วงค่ำวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2569 เมื่อเกิดเพลิงไหม้และมีเหตุ คลังอาวุธระเบิด ภายในกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 21 (ตชด.21) ค่ายสุรินทร์ภักดี ตำบลเฉนียง อำเภอเมือง จ.สุรินทร์ เสียงระเบิดดังสนั่นเป็นระยะจนประชาชนรับรู้ได้ในวงกว้าง โดยจุดเกิดเหตุอยู่ห่างจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์เพียง 3 กิโลเมตร

ย้อนไทม์ไลน์เหตุการณ์ระทึกขวัญ คลังอาวุธระเบิด ค่าย ตชด.21

เวลา 19.30 น. (24 ก.พ.) เหตุการณ์เริ่มต้นขึ้นเมื่อมีเสียงระเบิดดังอย่างต่อเนื่องจากคลังเก็บกระสุน เสียงระเบิดสร้างความตื่นตระหนกให้แก่ชาวบ้านในพื้นที่ใกล้เคียง

ช่วงระดมกำลัง เจ้าหน้าที่ระดมรถดับเพลิง หน่วยแพทย์ และหน่วยกู้ภัยลงพื้นที่อย่างเร่งด่วน มณฑลทหารบกที่ 25 ส่งกำลังพลเข้าสนับสนุนการควบคุมเพลิง เจ้าหน้าที่สั่งปิดการจราจรบนถนนเลี่ยงเมืองสุรินทร์เพื่อให้ประชาชนหลีกเลี่ยงเส้นทางอันตราย

เวลา 21.20 – 21.30 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์เรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด่วนเพื่อสั่งการและประเมินสถานการณ์ เจ้าหน้าที่สามารถควบคุมเพลิงได้ในช่วงดึก แต่ทีมดับเพลิงยังคงต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดเพราะมีความร้อนสูงและเสี่ยงต่อการปะทุซ้ำ

เช้าวันที่ 25 ก.พ. เจ้าหน้าที่กั้นพื้นที่เป็นเขตอันตรายเด็ดขาด เจ้าหน้าที่เตรียมส่งชุดเก็บกู้วัตถุระเบิด (EOD) เข้าเคลียร์วัตถุระเบิดที่อาจตกค้าง ก่อนเริ่มการตรวจพิสูจน์สาเหตุอย่างเป็นทางการ

ความเสียหายและคำสั่งอพยพ

เหตุการณ์นี้มีเจ้าหน้าที่ ตชด. ได้รับบาดเจ็บ 1 นาย โดยโดนสะเก็ดระเบิดบริเวณขาและหัวเข่า ทีมแพทย์นำตัวผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลและยืนยันว่าอาการปลอดภัยแล้ว ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสั่งการให้เร่งกันบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องออกจากรัศมีอันตราย และสั่งให้ตรวจสอบสาเหตุโดยด่วนเมื่อสถานการณ์สงบ โชคดีที่โครงสร้างคลังอาวุธมีกำแพงคูดินล้อมรอบสูงกว่า 6 เมตร คูดินนี้ช่วยจำกัดทิศทางแรงระเบิดและลดวงความเสียหายได้มาก โดยมีรถโฟมแรงดันสูงสแตนด์บายเฝ้าระวังตลอดคืน

ประเด็นสาเหตุ ความร้อนสะสม หรือ วินาศกรรม?

เจ้าหน้าที่ในพื้นที่ให้ข้อมูลเบื้องต้นว่าสาเหตุอาจเกิดจากสภาพอากาศร้อนจัดและความร้อนสะสมภายในคลัง ผู้เชี่ยวชาญชี้แจงว่า อากาศร้อนเพียงอย่างเดียวอาจไม่ทำให้ระเบิดทำงานทันที แต่ปัจจัยเรื่องความร้อน เชื้อเพลิง ออกซิเจน และปฏิกิริยาเคมีจากการเสื่อมสภาพของวัตถุระเบิดอาจทำให้เกิดเหตุลุกลามได้ โฆษกตำรวจประเมินว่าเหตุการณ์นี้ไม่น่าใช่การก่อวินาศกรรม เนื่องจากอาคารดังกล่าวเป็นคลังเก็บกระสุนเก่า ซึ่งเจ้าหน้าที่จะพิสูจน์ซากหลังเหตุสงบ

หลังจากหน่วย EOD เคลียร์พื้นที่จนปลอดภัยแล้ว เจ้าหน้าที่จะเข้าตรวจสอบหาจุดเริ่มต้นของแสงเพลิงและประเมินมาตรฐานการเก็บรักษาอาวุธ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องสำรวจรายการความเสียหายของอาคารอย่างละเอียด นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ต้องทบทวนมาตรการป้องกันเหตุซ้ำรอย ทั้งการควบคุมอุณหภูมิในคลัง การตรวจสภาพยุทโธปกรณ์เก่า และการปรับปรุงแผนอพยพชุมชนต่อไป

ข้อมูลอ้างอิง : Thai PBS News

Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

