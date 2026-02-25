สรุปเหตุ คลังอาวุธระเบิด ค่าย ตชด.21 จ.สุรินทร์ เจ็บ 1 นาย ตัดประเด็นวินาศกรรม
ย้อนไทม์ไลน์เหตุระทึกกลางเมืองสุรินทร์ คลังอาวุธระเบิด ค่าย ตชด.21 ระเบิด เจ้าหน้าที่คุมเพลิงสำเร็จหลังปะทะนานหลายชั่วโมง เบื้องต้นพุ่งเป้า ‘กระสุนเก่า-ความร้อนสะสม’ ตัดประเด็นวินาศกรรม
เกิดเหตุระทึกขวัญขึ้นในช่วงค่ำวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2569 เมื่อเกิดเพลิงไหม้และมีเหตุ คลังอาวุธระเบิด ภายในกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 21 (ตชด.21) ค่ายสุรินทร์ภักดี ตำบลเฉนียง อำเภอเมือง จ.สุรินทร์ เสียงระเบิดดังสนั่นเป็นระยะจนประชาชนรับรู้ได้ในวงกว้าง โดยจุดเกิดเหตุอยู่ห่างจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์เพียง 3 กิโลเมตร
ย้อนไทม์ไลน์เหตุการณ์ระทึกขวัญ คลังอาวุธระเบิด ค่าย ตชด.21
เวลา 19.30 น. (24 ก.พ.) เหตุการณ์เริ่มต้นขึ้นเมื่อมีเสียงระเบิดดังอย่างต่อเนื่องจากคลังเก็บกระสุน เสียงระเบิดสร้างความตื่นตระหนกให้แก่ชาวบ้านในพื้นที่ใกล้เคียง
ช่วงระดมกำลัง เจ้าหน้าที่ระดมรถดับเพลิง หน่วยแพทย์ และหน่วยกู้ภัยลงพื้นที่อย่างเร่งด่วน มณฑลทหารบกที่ 25 ส่งกำลังพลเข้าสนับสนุนการควบคุมเพลิง เจ้าหน้าที่สั่งปิดการจราจรบนถนนเลี่ยงเมืองสุรินทร์เพื่อให้ประชาชนหลีกเลี่ยงเส้นทางอันตราย
เวลา 21.20 – 21.30 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์เรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด่วนเพื่อสั่งการและประเมินสถานการณ์ เจ้าหน้าที่สามารถควบคุมเพลิงได้ในช่วงดึก แต่ทีมดับเพลิงยังคงต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดเพราะมีความร้อนสูงและเสี่ยงต่อการปะทุซ้ำ
เช้าวันที่ 25 ก.พ. เจ้าหน้าที่กั้นพื้นที่เป็นเขตอันตรายเด็ดขาด เจ้าหน้าที่เตรียมส่งชุดเก็บกู้วัตถุระเบิด (EOD) เข้าเคลียร์วัตถุระเบิดที่อาจตกค้าง ก่อนเริ่มการตรวจพิสูจน์สาเหตุอย่างเป็นทางการ
ความเสียหายและคำสั่งอพยพ
เหตุการณ์นี้มีเจ้าหน้าที่ ตชด. ได้รับบาดเจ็บ 1 นาย โดยโดนสะเก็ดระเบิดบริเวณขาและหัวเข่า ทีมแพทย์นำตัวผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลและยืนยันว่าอาการปลอดภัยแล้ว ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสั่งการให้เร่งกันบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องออกจากรัศมีอันตราย และสั่งให้ตรวจสอบสาเหตุโดยด่วนเมื่อสถานการณ์สงบ โชคดีที่โครงสร้างคลังอาวุธมีกำแพงคูดินล้อมรอบสูงกว่า 6 เมตร คูดินนี้ช่วยจำกัดทิศทางแรงระเบิดและลดวงความเสียหายได้มาก โดยมีรถโฟมแรงดันสูงสแตนด์บายเฝ้าระวังตลอดคืน
ประเด็นสาเหตุ ความร้อนสะสม หรือ วินาศกรรม?
เจ้าหน้าที่ในพื้นที่ให้ข้อมูลเบื้องต้นว่าสาเหตุอาจเกิดจากสภาพอากาศร้อนจัดและความร้อนสะสมภายในคลัง ผู้เชี่ยวชาญชี้แจงว่า อากาศร้อนเพียงอย่างเดียวอาจไม่ทำให้ระเบิดทำงานทันที แต่ปัจจัยเรื่องความร้อน เชื้อเพลิง ออกซิเจน และปฏิกิริยาเคมีจากการเสื่อมสภาพของวัตถุระเบิดอาจทำให้เกิดเหตุลุกลามได้ โฆษกตำรวจประเมินว่าเหตุการณ์นี้ไม่น่าใช่การก่อวินาศกรรม เนื่องจากอาคารดังกล่าวเป็นคลังเก็บกระสุนเก่า ซึ่งเจ้าหน้าที่จะพิสูจน์ซากหลังเหตุสงบ
หลังจากหน่วย EOD เคลียร์พื้นที่จนปลอดภัยแล้ว เจ้าหน้าที่จะเข้าตรวจสอบหาจุดเริ่มต้นของแสงเพลิงและประเมินมาตรฐานการเก็บรักษาอาวุธ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องสำรวจรายการความเสียหายของอาคารอย่างละเอียด นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ต้องทบทวนมาตรการป้องกันเหตุซ้ำรอย ทั้งการควบคุมอุณหภูมิในคลัง การตรวจสภาพยุทโธปกรณ์เก่า และการปรับปรุงแผนอพยพชุมชนต่อไป
