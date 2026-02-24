ข่าวต่างประเทศ

ใจสลาย นักสกีจีน ปล่อยโฮ คุณยายเสียชีวิตไม่กี่นาที หลังคว้าเหรียญทองโอลิมปิก

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 24 ก.พ. 2569 11:21 น.| อัปเดต: 24 ก.พ. 2569 11:23 น.
56
กู่ อ้ายหลิง นักสกีทีมชาติจีนวัย 22 ปี สูญเสียคุณยาย

กู่ อ้ายหลิง นักสกีทีมชาติจีนวัย 22 ปี หลั่งน้ำตาคว้าทองโอลิมปิกสร้างสถิติโลก ก่อนรับข่าวเศร้าสูญเสียคุณยายบุคคลสำคัญเป็นแรงบันดาลใจ ยอมรับเป็นช่วงเวลาที่ยาก แม้ประสบความสำเร็จก็ตาม

สำนักข่าวต่างประเทศ รายงานกรณี กู่ อ้ายหลิง หรือ ไอลีน กู่ (Eileen Gu) นักสกีวัย 22 ปีจากทีมชาติจีน สร้างประวัติศาสตร์เป็นนักสกีฟรีสไตล์ที่คว้าเหรียญรางวัลมากที่สุดในโอลิมปิกฤดูหนาวที่ประเทศอิตาลี โดยคว้าเหรียญทองจากการแข่งขันฮาล์ฟไปป์ เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา แต่หลังจากนั้นเพียงไม่กี่นาทีเธอได้รับข่าวเศร้าว่าคุณยายของเธอเสียชีวิตแล้ว

เหรียญทองนี้เป็นเหรียญที่ 6 โดย กู่ อ้ายหลิง สามารถป้องกันแชมป์รายการนี้สำเร็จ หลังจากเคยคว้า 3 เหรียญรางวัลจากโอลิมปิกที่กรุงปักกิ่งเมื่อ 4 ปีก่อน ปัจจุบันไม่มีนักสกีฟรีสไตล์ชายหรือหญิงคนไหนทำผลงานคว้าเหรียญได้มากเท่าเธอ นอกจากนี้ยังเป็นนักกีฬาหญิงเพียงคนเดียวที่ลงแข่งขันในประเภทพาร์กและไปป์ครบทุกรายการในโอลิมปิก

กู อ้ายหลิง นักสกีสูญเสียคุณยาย
ภาพจาก Instagram : eileengu

การแข่งขันเมื่อวันอาทิตย์ที่เมืองลิวิญโญ ต้องเลื่อนออกไป 24 ชั่วโมงเนื่องจากหิมะตกหนัก ก่อนหน้านี้ในโอลิมปิกครั้งนี้ เธอเคยคว้าเหรียญเงินมาแล้ว 2 รายการจากประเภทบิ๊กแอร์และสโลปสไตล์

ส่วนเพื่อนร่วมชาติ หลี่ ฟางฮุย (Li Fanghui) คว้าเหรียญเงินไปครอง ขณะที่ โซอี แอตกิน (Zoe Atkin) จากสหราชอาณาจักรคว้าเหรียญทองแดง

หลังการแข่งขันอันดุเดือด กู อ้ายหลิง ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนเล่าว่าเธอคุยกับคุณยายครั้งสุดท้ายก่อนโอลิมปิกจะเริ่มขึ้น และรู้ดีว่าอาจไม่มีโอกาสได้คุยกันอีก เจ้าตัวทราบข่าวการจากไปของคุณยายเพียงไม่กี่นาทีหลังจบพิธีมอบเหรียญรางวัล

“คุณยายเป็นส่วนสำคัญในชีวิตของฉันมาตั้งแต่เด็ก ฉันเคารพรักท่านมาก ท่านเป็นนักสู้ ท่านกำหนดเส้นทางชีวิตตามที่ท่านต้องการ เป็นแรงบันดาลใจที่ยิ่งใหญ่สำหรับฉัน

จากนั้นนักสกีทีมชาติเล่าต่อว่า “ฉันไม่ได้สัญญาว่าจะคว้าชัยชนะ แต่ฉันสัญญาว่าฉันจะกล้าหาญ ฉันดีใจมากที่ทำตามสัญญานั้นได้ และหวังว่าจะทำให้ท่านภูมิใจ แต่นี่ก็เป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากมากสำหรับฉันเช่นกัน”

เรียกได้ว่าผลงานของไอลีนเป็นที่น่ายินดีสุด ๆ ในรอบแรกเธอทำคะแนนได้เพียง 30 คะแนน ทำให้เธออยู่ในอันดับรั้งท้ายและเสี่ยงที่จะไม่ได้เหรียญรางวัลเลย แต่ในรอบที่สองทำผลงานได้ยอดเยี่ยมจนชนะใจกรรมการ ไอลีนชูกำปั้นขึ้นฟ้าท่ามกลางเสียงเชียร์จากกลุ่มแฟนคลับชาวจีนที่ยืนอยู่หลังแถวธงชาติ กรรมการให้คะแนนเธอสูงถึง 94.00 คะแนน ในรอบสุดท้ายเธอเข้ารอบคัดเลือกมาเป็นอันดับ 8 สามารถทำคะแนนเพิ่มขึ้นเป็น 94.75 คะแนน

กู อ้ายหลิง นักสกีสูญเสียคุณยาย-2
ภาพจาก Instagram : eileengu

กู อ้ายหลิง เปิดใจว่า “ฉันต่อสู้ทุกวัน ทุ่มเทสุดตัวทุกวันตลอดเวลาที่อยู่ที่นี่ ฉันไม่ได้พูดเล่น ในทั้ง 3 รายการ ฉันแสดงฝีมือการเล่นสกีที่ดีที่สุดออกมา ในแง่ของผลงาน นี่คือทั้งหมดที่ฉันขอได้ ฉันต้องการแสดงให้โลกเห็นถึงศักยภาพสูงสุดของสกีหญิงในเวลาที่สำคัญที่สุด

เหตุผลที่ฉันรักสถิติเหล่านี้มาก เพราะมันไม่ได้จำกัดว่าเป็นผู้ชายหรือผู้หญิง ฉันเป็นนักสกีฟรีสไตล์ที่คว้าเหรียญรางวัลมากที่สุดตลอดกาล ไม่ว่าชายหรือหญิง ฉันมีเหรียญทองมากที่สุด ไม่ว่าชายหรือหญิง สิ่งนี้พิสูจน์ถึงความแข็งแกร่งในการแข่งขันและความแข็งแกร่งทางจิตใจ มันคือความสามารถในการแสดงผลงานภายใต้ความกดดัน มันไม่เกี่ยวเลยว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิง การได้เป็นผู้นำในกีฬานี้เป็นสิ่งที่ฉันไม่เคยคิดฝันมาก่อน แต่ฉันรู้สึกเป็นเกียรติและภูมิใจมากที่ทำได้สำเร็จ”

กู่ อ้ายหลิง-2
ภาพจาก Instagram : eileengu
กู่ อ้ายหลิง
ภาพจาก Instagram : eileengu

ข้อมูลจาก : scmp

Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

