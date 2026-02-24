ใจสลาย นักสกีจีน ปล่อยโฮ คุณยายเสียชีวิตไม่กี่นาที หลังคว้าเหรียญทองโอลิมปิก
กู่ อ้ายหลิง นักสกีทีมชาติจีนวัย 22 ปี หลั่งน้ำตาคว้าทองโอลิมปิกสร้างสถิติโลก ก่อนรับข่าวเศร้าสูญเสียคุณยายบุคคลสำคัญเป็นแรงบันดาลใจ ยอมรับเป็นช่วงเวลาที่ยาก แม้ประสบความสำเร็จก็ตาม
สำนักข่าวต่างประเทศ รายงานกรณี กู่ อ้ายหลิง หรือ ไอลีน กู่ (Eileen Gu) นักสกีวัย 22 ปีจากทีมชาติจีน สร้างประวัติศาสตร์เป็นนักสกีฟรีสไตล์ที่คว้าเหรียญรางวัลมากที่สุดในโอลิมปิกฤดูหนาวที่ประเทศอิตาลี โดยคว้าเหรียญทองจากการแข่งขันฮาล์ฟไปป์ เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา แต่หลังจากนั้นเพียงไม่กี่นาทีเธอได้รับข่าวเศร้าว่าคุณยายของเธอเสียชีวิตแล้ว
เหรียญทองนี้เป็นเหรียญที่ 6 โดย กู่ อ้ายหลิง สามารถป้องกันแชมป์รายการนี้สำเร็จ หลังจากเคยคว้า 3 เหรียญรางวัลจากโอลิมปิกที่กรุงปักกิ่งเมื่อ 4 ปีก่อน ปัจจุบันไม่มีนักสกีฟรีสไตล์ชายหรือหญิงคนไหนทำผลงานคว้าเหรียญได้มากเท่าเธอ นอกจากนี้ยังเป็นนักกีฬาหญิงเพียงคนเดียวที่ลงแข่งขันในประเภทพาร์กและไปป์ครบทุกรายการในโอลิมปิก
การแข่งขันเมื่อวันอาทิตย์ที่เมืองลิวิญโญ ต้องเลื่อนออกไป 24 ชั่วโมงเนื่องจากหิมะตกหนัก ก่อนหน้านี้ในโอลิมปิกครั้งนี้ เธอเคยคว้าเหรียญเงินมาแล้ว 2 รายการจากประเภทบิ๊กแอร์และสโลปสไตล์
ส่วนเพื่อนร่วมชาติ หลี่ ฟางฮุย (Li Fanghui) คว้าเหรียญเงินไปครอง ขณะที่ โซอี แอตกิน (Zoe Atkin) จากสหราชอาณาจักรคว้าเหรียญทองแดง
หลังการแข่งขันอันดุเดือด กู อ้ายหลิง ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนเล่าว่าเธอคุยกับคุณยายครั้งสุดท้ายก่อนโอลิมปิกจะเริ่มขึ้น และรู้ดีว่าอาจไม่มีโอกาสได้คุยกันอีก เจ้าตัวทราบข่าวการจากไปของคุณยายเพียงไม่กี่นาทีหลังจบพิธีมอบเหรียญรางวัล
“คุณยายเป็นส่วนสำคัญในชีวิตของฉันมาตั้งแต่เด็ก ฉันเคารพรักท่านมาก ท่านเป็นนักสู้ ท่านกำหนดเส้นทางชีวิตตามที่ท่านต้องการ เป็นแรงบันดาลใจที่ยิ่งใหญ่สำหรับฉัน”
จากนั้นนักสกีทีมชาติเล่าต่อว่า “ฉันไม่ได้สัญญาว่าจะคว้าชัยชนะ แต่ฉันสัญญาว่าฉันจะกล้าหาญ ฉันดีใจมากที่ทำตามสัญญานั้นได้ และหวังว่าจะทำให้ท่านภูมิใจ แต่นี่ก็เป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากมากสำหรับฉันเช่นกัน”
เรียกได้ว่าผลงานของไอลีนเป็นที่น่ายินดีสุด ๆ ในรอบแรกเธอทำคะแนนได้เพียง 30 คะแนน ทำให้เธออยู่ในอันดับรั้งท้ายและเสี่ยงที่จะไม่ได้เหรียญรางวัลเลย แต่ในรอบที่สองทำผลงานได้ยอดเยี่ยมจนชนะใจกรรมการ ไอลีนชูกำปั้นขึ้นฟ้าท่ามกลางเสียงเชียร์จากกลุ่มแฟนคลับชาวจีนที่ยืนอยู่หลังแถวธงชาติ กรรมการให้คะแนนเธอสูงถึง 94.00 คะแนน ในรอบสุดท้ายเธอเข้ารอบคัดเลือกมาเป็นอันดับ 8 สามารถทำคะแนนเพิ่มขึ้นเป็น 94.75 คะแนน
กู อ้ายหลิง เปิดใจว่า “ฉันต่อสู้ทุกวัน ทุ่มเทสุดตัวทุกวันตลอดเวลาที่อยู่ที่นี่ ฉันไม่ได้พูดเล่น ในทั้ง 3 รายการ ฉันแสดงฝีมือการเล่นสกีที่ดีที่สุดออกมา ในแง่ของผลงาน นี่คือทั้งหมดที่ฉันขอได้ ฉันต้องการแสดงให้โลกเห็นถึงศักยภาพสูงสุดของสกีหญิงในเวลาที่สำคัญที่สุด
เหตุผลที่ฉันรักสถิติเหล่านี้มาก เพราะมันไม่ได้จำกัดว่าเป็นผู้ชายหรือผู้หญิง ฉันเป็นนักสกีฟรีสไตล์ที่คว้าเหรียญรางวัลมากที่สุดตลอดกาล ไม่ว่าชายหรือหญิง ฉันมีเหรียญทองมากที่สุด ไม่ว่าชายหรือหญิง สิ่งนี้พิสูจน์ถึงความแข็งแกร่งในการแข่งขันและความแข็งแกร่งทางจิตใจ มันคือความสามารถในการแสดงผลงานภายใต้ความกดดัน มันไม่เกี่ยวเลยว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิง การได้เป็นผู้นำในกีฬานี้เป็นสิ่งที่ฉันไม่เคยคิดฝันมาก่อน แต่ฉันรู้สึกเป็นเกียรติและภูมิใจมากที่ทำได้สำเร็จ”
scmp
