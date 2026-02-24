สิ้นแล้ว เอริก เปแตร์ นักพากย์ Kratos เกม God of war-Dragon Ball Z เสียชีวิต
วงการพากย์เศร้า เอริก เปแตร์ เจ้าของเสียง Kratos เกม God of war เสียชีวิตในวัย 62 ปี
วงการบันเทิงและเหล่านักพากย์ต่างประเทศร่วมไว้อาลัยต่อการจากไปของ เอริก เปแตร์ (Éric Peter) นักพากย์ระดับตำนานชาวฝรั่งเศส ซึ่งเสียชีวิตลงเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2026 ขณะมีอายุ 62 ปี
เอริก เปแตร์ เป็นศิลปินผู้มีน้ำเสียงทุ้มลึกเป็นเอกลักษณ์ มีผลงานฝากไว้ในวงการเกมและแอนิเมชันมากมาย ผลงานที่สร้างชื่อเสียงให้เขาเป็นอย่างมากคือการพากย์เสียงตัวละคร Kratos ในเกม God of War เวอร์ชันภาษาฝรั่งเศส ตั้งแต่ภาคแรกจนถึงภาค Ghost of Sparta นอกจากนี้เขายังเป็นผู้ให้เสียง Nappa จากแอนิเมชันเรื่อง Dragon Ball Z Doctor Robotnik จาก Sonic Underground และอาโอคิยิ (Aokiji) หรือคุซัน จาก One Piece เวอร์ชันภาษาฝรั่งเศส
ตลอดเส้นทางการทำงาน เปแตร์ไม่เพียงแต่เป็นนักพากย์เท่านั้น แต่ยังทำหน้าที่เป็นผู้กำกับเสียงที่มีความเชี่ยวชาญ การจากไปของเขาถือเป็นการสูญเสียบุคลากรสำคัญที่ร่วมสร้างความทรงจำผ่านเสียงตัวละครให้แก่แฟนคลับทั่วโลกมาอย่างยาวนาน
สำหรับสาเหตุการเสียชีวิตนั้น ปัจจุบันยังไม่มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเป็นทางการจากทางครอบครัวหรือต้นสังกัด
