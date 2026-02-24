อาลัย แม็กซี่ ชิลด์ รแดร็กควีน คนดังจาก Drag Race เสียชีวิตแล้ววัย 51 ปี
ปิดตำนานดาวเด่น “แม็กซี่ ชิลด์” รแดร็กควีน ชื่อดังจาก Drag Race Down Under เสียชีวิตในวัย 51 ปี เพื่อนร่วมวงการและแฟนคลับทั่วโลกร่วมแสดงความอาลัย
วงการบันเทิงต่างประเทศสูญเสียดาวดวงสำคัญ แฟนคลับทั่วโลกร่วมส่งข้อความไว้อาลัยให้กับ แม็กซี่ ชิลด์ (Maxi Shield) รแดร็กควีน ดาวเด่นจากรายการ RuPaul’s Drag Race Down Under เธอเสียชีวิตลงแล้วด้วยวัย 51 ปี
คริสโตเฟอร์ เอลเลียต (Kristopher Elliot) คือชื่อเกิดของเธอ เธอเป็นบุคคลสำคัญในวงการแดร็กของเมืองซิดนีย์ เธอโด่งดังระดับนานาชาติจากรายการแข่งขันประกวดแดร็กควีนซีซั่นแรกในนิวซีแลนด์ ครอบครัวยังไม่ได้ประกาศสาเหตุการเสียชีวิตอย่างเป็นทางการ แต่เมื่อปีที่แล้ว แม็กซี่ ชิลด์ เปิดเผยว่าเธอป่วยเป็นโรคมะเร็งลำคอ
คีตา มีน (Kita Mean) ผู้ชนะรายการซีซั่นแรก กล่าวว่าเธอรู้สึกใจสลาย เธอเล่าความผูกพันว่า “เราสนิทกันทันทีตั้งแต่แรกพบ เธอมีพลังงานเหมือนคุณป้าผู้รอบรู้ เธอทำให้ทุกคนรอบตัวรู้สึกสงบและเป็นที่รัก ตอนที่เธอออกจากรายการ เธอทิ้งจดหมายไว้และบอกให้ฉันคว้าแชมป์มาให้ได้”
ทั้งคู่เคยทำงานร่วมกันในโชว์ที่ แอดิเลด ฟรินจ์ (Adelaide Fringe) คีตาเสริมอีกว่า “เธอชอบหัวเราะและทำตัวตลกเสมอ แต่เธอก็ชอบดูแลคนอื่น เธอคือคนที่ไม่มีใครแทนที่ได้ โลกนี้จะไม่มี แม็กซี่ ชิลด์ อีกแล้ว และหัวใจของฉันก็แตกสลาย”
อานิตา วิกกลิต (Anita Wigl’it) ดาวเด่นอีกคนจากซีซั่นแรก ยกย่อง แม็กซี่ ชิลด์ ว่าเป็น “ตำนานที่มีชีวิตของวงการแดร็กซิดนีย์” เธอกล่าวว่า “เธอคือต้นแบบแดร็กควีนชาวออสเตรเลีย เธอโดดเด่นด้วยชุดตัวจิ๋วและหน้าอกขนาดใหญ่ เธอคือจิตวิญญาณของถนนออกซ์ฟอร์ด แม็กซี่มีความสามารถพิเศษที่ทำให้คุณรู้สึกเป็นที่รักและมีตัวตน”
อานิตากล่าวทิ้งท้ายว่า “เธอสนับสนุนคุณ หัวเราะไปกับคุณ และรับฟังความฝันในวงการบันเทิงของเราทุกคน ทั่วโลกจะคิดถึงเธออย่างมาก เราได้สูญเสียดาวที่สว่างไสวที่สุดดวงหนึ่งของชุมชนแดร็กไปแล้ว”
มิเชล วิสาจ (Michelle Visage) กรรมการรายการ Drag Race ร่วมแสดงความอาลัยว่า “ฉันรักราชินีคนนี้ เธอคือมนุษย์ที่งดงามทั้งภายในและภายนอก ทุกคนจะคิดถึงความรัก หัวใจ พรสวรรค์ และพลังงานของคุณ หลับให้สบายนะนางฟ้าของฉัน คุณคือคนพิเศษที่ไม่เหมือนใครจริงๆ”
ด้าน ซินเธีย ลี ฟอนเทน (Cynthia Lee Fontaine) ดาวเด่นอีกคนจากรายการ เผยว่าข่าวนี้ทำให้เธอสะเทือนใจ “น้องสาวคนสวยของฉัน คุณไม่ต้องเจ็บปวดอีกต่อไปแล้ว ฉันจะรักคุณตลอดไป และสำหรับฉัน คุณคือนักรบ”
แม็กซี่ ชิลด์ เคยแสดงในสถานบันเทิงหลายแห่งทั่วซิดนีย์ ดิลลอน ชอว์ (Dillon Shaw) ผู้รับอนุญาตของ Universal Sydney ร่วมไว้อาลัยว่า “พวกเราตกใจและเสียใจอย่างสุดซึ้งกับข่าวการจากไปของ แม็กซี่ ชิลด์ อันเป็นที่รักของเรา ตลอดเวลาที่ฉันอยู่ในชุมชนนี้ ฉันจำไม่ได้เลยว่ามีช่วงเวลาไหนที่แม็กซี่ไม่ได้เป็นไอคอน (และเธอคงจะตบคุณแน่ๆ ถ้าคุณไปย้ำเตือนเธอเรื่องนั้น) แม็กซี่เป็นคนบุคลิกใหญ่โตและมีหัวใจทองคำ เธอคือพลังขับเคลื่อน เธอเก่งกาจ และฉันจะคิดถึงเพื่อนคนนี้อย่างสุดหัวใจ”
ขณะที่ World of Wonder บริษัทผู้ผลิตรายการแฟรนไชส์ RuPaul แถลงการณ์ว่า “เธอคือส่วนหนึ่งของตำนาน Down Under ของเรา การแสดงที่น่าตื่นตาตื่นใจของเธอทั้งบนเวทีและล่างเวทีจะสร้างแรงบันดาลใจให้พวกเราตลอดไป เราขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อเพื่อนและครอบครัวของเธอ”
นอกเหนือจากการปรากฏตัวในรายการ Drag Race Down Under แล้ว แม็กซี่ ชิลด์ ยังเคยแสดงในพิธีปิดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกที่ซิดนีย์เมื่อปี 2000 และเธอยังร่วมแสดงในภาพยนตร์ตลกเรื่อง The Winner Takes It All เมื่อปี 2023 อีกด้วย
อ้างอิง : Stuff
