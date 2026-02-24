ข่าวต่างประเทศ

อาลัย แม็กซี่ ชิลด์ รแดร็กควีน คนดังจาก Drag Race เสียชีวิตแล้ววัย 51 ปี

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 24 ก.พ. 2569 15:32 น.| อัปเดต: 24 ก.พ. 2569 15:32 น.
57
ปิดตำนานดาวเด่น "แม็กซี่ ชิลด์" รแดร็กควีน ชื่อดังจาก Drag Race Down Under เสียชีวิตในวัย 51 ปี เพื่อนร่วมวงการและแฟนคลับทั่วโลกร่วมแสดงความอาลัย
ภาพจาก : IG maxishield

ปิดตำนานดาวเด่น “แม็กซี่ ชิลด์” รแดร็กควีน ชื่อดังจาก Drag Race Down Under เสียชีวิตในวัย 51 ปี เพื่อนร่วมวงการและแฟนคลับทั่วโลกร่วมแสดงความอาลัย

วงการบันเทิงต่างประเทศสูญเสียดาวดวงสำคัญ แฟนคลับทั่วโลกร่วมส่งข้อความไว้อาลัยให้กับ แม็กซี่ ชิลด์ (Maxi Shield) รแดร็กควีน ดาวเด่นจากรายการ RuPaul’s Drag Race Down Under เธอเสียชีวิตลงแล้วด้วยวัย 51 ปี

คริสโตเฟอร์ เอลเลียต (Kristopher Elliot) คือชื่อเกิดของเธอ เธอเป็นบุคคลสำคัญในวงการแดร็กของเมืองซิดนีย์ เธอโด่งดังระดับนานาชาติจากรายการแข่งขันประกวดแดร็กควีนซีซั่นแรกในนิวซีแลนด์ ครอบครัวยังไม่ได้ประกาศสาเหตุการเสียชีวิตอย่างเป็นทางการ แต่เมื่อปีที่แล้ว แม็กซี่ ชิลด์ เปิดเผยว่าเธอป่วยเป็นโรคมะเร็งลำคอ

คีตา มีน (Kita Mean) ผู้ชนะรายการซีซั่นแรก กล่าวว่าเธอรู้สึกใจสลาย เธอเล่าความผูกพันว่า “เราสนิทกันทันทีตั้งแต่แรกพบ เธอมีพลังงานเหมือนคุณป้าผู้รอบรู้ เธอทำให้ทุกคนรอบตัวรู้สึกสงบและเป็นที่รัก ตอนที่เธอออกจากรายการ เธอทิ้งจดหมายไว้และบอกให้ฉันคว้าแชมป์มาให้ได้”

ทั้งคู่เคยทำงานร่วมกันในโชว์ที่ แอดิเลด ฟรินจ์ (Adelaide Fringe) คีตาเสริมอีกว่า “เธอชอบหัวเราะและทำตัวตลกเสมอ แต่เธอก็ชอบดูแลคนอื่น เธอคือคนที่ไม่มีใครแทนที่ได้ โลกนี้จะไม่มี แม็กซี่ ชิลด์ อีกแล้ว และหัวใจของฉันก็แตกสลาย”

อานิตา วิกกลิต (Anita Wigl’it) ดาวเด่นอีกคนจากซีซั่นแรก ยกย่อง แม็กซี่ ชิลด์ ว่าเป็น “ตำนานที่มีชีวิตของวงการแดร็กซิดนีย์” เธอกล่าวว่า “เธอคือต้นแบบแดร็กควีนชาวออสเตรเลีย เธอโดดเด่นด้วยชุดตัวจิ๋วและหน้าอกขนาดใหญ่ เธอคือจิตวิญญาณของถนนออกซ์ฟอร์ด แม็กซี่มีความสามารถพิเศษที่ทำให้คุณรู้สึกเป็นที่รักและมีตัวตน”

อาลัย แม็กซี่ ชิลด์ รแดร็กควีน คนดังจาก Drag Race
ภาพจาก : IG maxishield

อานิตากล่าวทิ้งท้ายว่า “เธอสนับสนุนคุณ หัวเราะไปกับคุณ และรับฟังความฝันในวงการบันเทิงของเราทุกคน ทั่วโลกจะคิดถึงเธออย่างมาก เราได้สูญเสียดาวที่สว่างไสวที่สุดดวงหนึ่งของชุมชนแดร็กไปแล้ว”

มิเชล วิสาจ (Michelle Visage) กรรมการรายการ Drag Race ร่วมแสดงความอาลัยว่า “ฉันรักราชินีคนนี้ เธอคือมนุษย์ที่งดงามทั้งภายในและภายนอก ทุกคนจะคิดถึงความรัก หัวใจ พรสวรรค์ และพลังงานของคุณ หลับให้สบายนะนางฟ้าของฉัน คุณคือคนพิเศษที่ไม่เหมือนใครจริงๆ”

ด้าน ซินเธีย ลี ฟอนเทน (Cynthia Lee Fontaine) ดาวเด่นอีกคนจากรายการ เผยว่าข่าวนี้ทำให้เธอสะเทือนใจ “น้องสาวคนสวยของฉัน คุณไม่ต้องเจ็บปวดอีกต่อไปแล้ว ฉันจะรักคุณตลอดไป และสำหรับฉัน คุณคือนักรบ”

แม็กซี่ ชิลด์ เคยแสดงในสถานบันเทิงหลายแห่งทั่วซิดนีย์ ดิลลอน ชอว์ (Dillon Shaw) ผู้รับอนุญาตของ Universal Sydney ร่วมไว้อาลัยว่า “พวกเราตกใจและเสียใจอย่างสุดซึ้งกับข่าวการจากไปของ แม็กซี่ ชิลด์ อันเป็นที่รักของเรา ตลอดเวลาที่ฉันอยู่ในชุมชนนี้ ฉันจำไม่ได้เลยว่ามีช่วงเวลาไหนที่แม็กซี่ไม่ได้เป็นไอคอน (และเธอคงจะตบคุณแน่ๆ ถ้าคุณไปย้ำเตือนเธอเรื่องนั้น) แม็กซี่เป็นคนบุคลิกใหญ่โตและมีหัวใจทองคำ เธอคือพลังขับเคลื่อน เธอเก่งกาจ และฉันจะคิดถึงเพื่อนคนนี้อย่างสุดหัวใจ”

ขณะที่ World of Wonder บริษัทผู้ผลิตรายการแฟรนไชส์ RuPaul แถลงการณ์ว่า “เธอคือส่วนหนึ่งของตำนาน Down Under ของเรา การแสดงที่น่าตื่นตาตื่นใจของเธอทั้งบนเวทีและล่างเวทีจะสร้างแรงบันดาลใจให้พวกเราตลอดไป เราขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อเพื่อนและครอบครัวของเธอ”

นอกเหนือจากการปรากฏตัวในรายการ Drag Race Down Under แล้ว แม็กซี่ ชิลด์ ยังเคยแสดงในพิธีปิดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกที่ซิดนีย์เมื่อปี 2000 และเธอยังร่วมแสดงในภาพยนตร์ตลกเรื่อง The Winner Takes It All เมื่อปี 2023 อีกด้วย

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

อ้างอิง : Stuff

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ตำแหน่ง &quot;พระนางเจ้า&quot; รู้จักยศฝ่ายใน ภรรยาเจ้า ยกย่องสตรีผู้รักยิ่ง ข่าว

ตำแหน่ง “พระนางเจ้า” รู้จักยศฝ่ายใน ภรรยาเจ้า ยกย่องสตรีผู้รักยิ่ง

2 นาที ที่แล้ว
ศาลสั่งจำคุก 10 ปี ชายชนแม่ลูกสองดับ ข่าวต่างประเทศ

วิวาห์ล่ม ตีนผีชนแม่ลูกสองดับ ซ้ำพบสารเสพติด สลดว่าที่เจ้าสาว อยู่ไม่ถึงวันแต่งงาน

6 นาที ที่แล้ว
เปิดหน้าใหม่ ป๋าเบียร์ กานต์พล หลัง แม่ตั๊ก กรกนก ทุ่มเงินล้านทุบหน้าให้ ก่อนประกาศหย่าช็อกวงการ บันเทิง

เปิดหน้าใหม่ ป๋าเบียร์ หลัง แม่ตั๊ก ทุ่มล้านทุบหน้าให้ ก่อนหย่าช็อกวงการ

17 นาที ที่แล้ว
เปิดทรัพย์สิน มัลลิกา มหาสุข หลังพ้นเก้าอี้ สส. ล่าสุด พร้อมลงชิง ผู้ว่า กทม. เศรษฐกิจ

เปิดทรัพย์สิน มัลลิกา มหาสุข หลังพ้นเก้าอี้ สส. ล่าสุด พร้อมลงชิง ผู้ว่า กทม.

39 นาที ที่แล้ว
เพื่อนสาวโอด โดนทัวร์ลงแทน แก๊งนางฟ้าเหยียด &quot;ปอนด์ จักกฤษณ์&quot; วอนสังคมเห็นใจ ข่าว

เพื่อนสาวโอด โดนทัวร์ลงแทน แก๊งนางฟ้าเหยียด “ปอนด์ จักกฤษณ์” วอนสังคมเห็นใจ

46 นาที ที่แล้ว
ทนายรณณรงค์ โพสต์ถึง ทนายตั้ม ยินดีศาลส่งคืนทรัพย์สินทั้งหมด ข่าว

ทนายรณณรงค์ โพสต์ยินดี ทนายตั้ม หลังศาลสั่งคืนทรัพย์สิน ลั่น ไม่โกรธ ล้มแล้วไม่ซ้ำ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
แชมป์หลุดมือ แต่ช่วยหนึ่งชีวิตไว้ได้ ข่าวกีฬา

คลิปประตูเตะเปิดเกม แต่จู่ๆ อะไรร่วงกลางอากาศ! กัปตันทีมใจหล่อ CPR จนฟื้นปาฏิหาริย์

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ปิดตำนานดาวเด่น &quot;แม็กซี่ ชิลด์&quot; รแดร็กควีน ชื่อดังจาก Drag Race Down Under เสียชีวิตในวัย 51 ปี เพื่อนร่วมวงการและแฟนคลับทั่วโลกร่วมแสดงความอาลัย ข่าวต่างประเทศ

อาลัย แม็กซี่ ชิลด์ รแดร็กควีน คนดังจาก Drag Race เสียชีวิตแล้ววัย 51 ปี

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ชาวบ้านออกโรงป้อง อดีตเจ้าอาวาส วัดดังนนทบุรี จี้สื่อตรวจสอบเจตนาคนปล่อยคลิป ข่าว

ชาวบ้านออกโรงป้อง อดีตเจ้าอาวาส จี้สื่อตรวจสอบเจตนาคนปล่อยคลิป

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
นักท่องเที่ยวเล่านาทีหนีตายกลางสนามบินเม็กซิโก ข่าวต่างประเทศ

ฉลองวันเกิดสุดช็อก! นทท.เล่านาทีหนีตาย “แก๊งค้ายาเม็กซิกัน” ยิงสู้เดือดจนสนามบินจลาจล

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ผลทดสอบ ‘เครื่องฟอกอากาศ’ 15 ยี่ห้อ บางยี่ห้อ ‘ประสิทธิภาพ’ ไม่ตรงฉลาก ข่าว

ผลทดสอบ เครื่องฟอกอากาศ 15 ยี่ห้อ บางยี่ห้อ ‘ประสิทธิภาพ’ ไม่ตรงฉลาก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ด่วน! ทหารเขมรขาดวินัย ยิงลูกระเบิด 40 มม. ใส่ไทย ไทยตอบโต้ยิงตักเตือน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ICC เปิดไต่สวน &quot;ดูเตอร์เต&quot; อดีตผู้นำฟิลิปปินส์ คดีสั่งฆ่าผู้ต้องหายาเสพติด ข่าวต่างประเทศ

ICC เปิดไต่สวน “ดูเตอร์เต” อดีตผู้นำฟิลิปปินส์ คดีสั่งฆ่าผู้ต้องหายาเสพติด

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
รู้จัก ไข้หัดสุนัข โศกนาฏกรรมสัตว์ป่า เมื่อไวรัสสุนัข ข้ามสายพันธุ์บวกการติดเชื้อแทรกซ้อน ทำลายปอดเสือโคร่งอย่างรุนแรง ข่าว

รู้จัก ไข้หัดสุนัข คร่าชีวิต เสือเชียงใหม่ 72 ตัว อันตรายแค่ไหน ติดคนไหม?

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

เข้าใจ ไซออนิสต์ จากมุมมองอิสลาม เจาะลึกประวัติศาสตร์ข้อพิพาทดินแดนปาเลสไตน์

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

สธ.-เกษตร ตั้งโต๊ะแถลงปมเสือตาย 72 ตัว เป็นไข้หัดสุนัข ยังไม่แพร่เชื้อสู่คน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;แพรรี่&quot; ฟาดแรง! นักเรียน ม.2 ยกพวกไล่ฟันกลางถนน ซัดเจ็บ อย่าโตมาตายให้อายหมา ข่าว

“แพรรี่” ฟาดแรง! นักเรียน ม.2 ยกพวกไล่ฟันกลางถนน ลั่นอย่าโตมาตายให้อายหมา

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวอาชญากรรม

วงจรปิดมัด “อดีตแฟนหึงโหด” ขับตู้ทึบสะกดรอย ขยี้ร่างอดีตแฟนสาว-สามีดับคาที่

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ศาลนัดตรวจฟ้อง 8 กกต. ใช้บัตรเลือกตั้งทุจริตฯ มีคิวอาร์โค้ด-บาร์โค้ด ข่าวการเมือง

ด่วน! ศาลนัดตรวจฟ้อง 8 กกต. ใช้บัตรเลือกตั้งทุจริตฯ มีคิวอาร์โค้ด-บาร์โค้ด

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ภาพแรก เยาวชนอยุธยาที่ได้รับบาดเจ็บเริ่มฟื้นคืนสติหลังอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ชนกันด้วยความเร็วสูง ข่าว

เปิดภาพล่าสุด “วัยรุ่นอยุธยา” บึ่งจยย. “ดับเครื่องชน” ก๊วนโจ๋วังน้อยสลบคาพื้น

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
จ่านิว เฮ ศาลยกฟ้อง หมิ่นประมาท กกต. ชี้ติชมโดยสุจริต ข่าวการเมือง

จ่านิว เฮ ศาลยกฟ้อง หมิ่นประมาท กกต. ชี้ติชมโดยสุจริต

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เป้ย ปานวาด กับ หมอต้น นิติ ช่วยสกุล แฟนใหม่เที่ยวญี่ปุ่น ข่าวดารา

เป้ย ปานวาด ควงแฟนใหม่ ‘หมอต้น’ อวดรูปคู่เสิร์ฟความหวาน แฟนคลับฟิน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“อนุทิน” โต้ปิดดีลจัดตั้งรัฐบาล ยังไม่รู้บิ๊กเซอร์ไพรส์ “ธรรมนัส” 25 ก.พ.

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
โรงเรียน อยู่ห่างจากจังหวัด 13 กิโลเมตร อักษรย่อของโรงเรียน ฉ. ช. ๙ ใช้กับนักเรียน พ.ส. ใช้กับครุภัณฑ์ ข่าว

ประวัติ โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล ฉะเชิงเทรา บ้านหลังใหม่ “อ.สกล”

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
อนุทิน ชาญวีรกูล และ จ๋า ธนนนท์-2 เศรษฐกิจ

เปิดกรุสมบัติ อนุทิน รวย 3.3 พันล้าน ลดลง 618 ล้านบาท เป็นหนี้ 1.5 ล้าน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 24 ก.พ. 2569 15:32 น.| อัปเดต: 24 ก.พ. 2569 15:32 น.
57
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ตำแหน่ง &quot;พระนางเจ้า&quot; รู้จักยศฝ่ายใน ภรรยาเจ้า ยกย่องสตรีผู้รักยิ่ง

ตำแหน่ง “พระนางเจ้า” รู้จักยศฝ่ายใน ภรรยาเจ้า ยกย่องสตรีผู้รักยิ่ง

เผยแพร่: 24 กุมภาพันธ์ 2569
เปิดหน้าใหม่ ป๋าเบียร์ กานต์พล หลัง แม่ตั๊ก กรกนก ทุ่มเงินล้านทุบหน้าให้ ก่อนประกาศหย่าช็อกวงการ

เปิดหน้าใหม่ ป๋าเบียร์ หลัง แม่ตั๊ก ทุ่มล้านทุบหน้าให้ ก่อนหย่าช็อกวงการ

เผยแพร่: 24 กุมภาพันธ์ 2569
เปิดทรัพย์สิน มัลลิกา มหาสุข หลังพ้นเก้าอี้ สส. ล่าสุด พร้อมลงชิง ผู้ว่า กทม.

เปิดทรัพย์สิน มัลลิกา มหาสุข หลังพ้นเก้าอี้ สส. ล่าสุด พร้อมลงชิง ผู้ว่า กทม.

เผยแพร่: 24 กุมภาพันธ์ 2569
เพื่อนสาวโอด โดนทัวร์ลงแทน แก๊งนางฟ้าเหยียด &quot;ปอนด์ จักกฤษณ์&quot; วอนสังคมเห็นใจ

เพื่อนสาวโอด โดนทัวร์ลงแทน แก๊งนางฟ้าเหยียด “ปอนด์ จักกฤษณ์” วอนสังคมเห็นใจ

เผยแพร่: 24 กุมภาพันธ์ 2569
Back to top button