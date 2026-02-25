หุ้น IBM ดิ่งหนักสุดในรอบ 25 ปี เซ่นพิษ AI หลัง Anthropic โชว์เทพจัดการโค้ด “COBOL”

เทคโนโลยี

หุ้นของยักษ์ใหญ่สีฟ้าอย่าง IBM ร่วงลงอย่างหนักหน่วงที่สุดในรอบกว่าสองทศวรรษ สาเหตุไม่ได้มาจากผลประกอบการของบริษัท แต่มาจากความกังวลที่ว่า AI กำลังจะเข้ามาดิสรัปต์เทคโนโลยีเก่าแก่ที่เป็นหนึ่งในเส้นเลือดใหญ่ของ IBM

เรื่องวุ่นๆ เริ่มต้นขึ้นเมื่อสตาร์ทอัพ AI ชื่อดังอย่าง Anthropic ประกาศว่าเครื่องมือ AI ตัวใหม่ที่ชื่อ “Claude Code”สามารถช่วยอัปเกรดและปรับปรุงภาษาโปรแกรม COBOL ได้แบบอัตโนมัติ

COBOL คืออะไร?

ป็นภาษาคอมพิวเตอร์รุ่นเดอะที่ยังคงถูกใช้งานอย่างหนักบน “คอมพิวเตอร์เมนเฟรม” (เซิร์ฟเวอร์ขนาดใหญ่) ของ IBM โดยเฉพาะในกลุ่มลูกค้าธนาคาร การเงิน และหน่วยงานรัฐบาลที่ต้องการความเสถียรสูง

Anthropic ระบุว่าในอดีตการแก้โค้ด COBOL ต้องใช้กองทัพที่ปรึกษาและกินเวลาหลายปี แต่ตอนนี้ AI สามารถจัดการโครงสร้างและการวิเคราะห์ข้อมูลที่ยุ่งยากแทนมนุษย์ได้แล้ว

นักลงทุนเกิดความกังวลว่ารายได้หลักของ IBM ที่ผูกติดกับระบบเมนเฟรมจะหดตัวลง นำไปสู่การเทขายครั้งใหญ่ หุ้น IBM ดิ่งลงถึง 13% ภายในวันเดียว แย่ที่สุดนับตั้งแต่เดือนตุลาคม ปี 2000

ภาพรวมในเดือนกุมภาพันธ์ (2026) หุ้นร่วงไปแล้วถึง 27% ซึ่งมีแนวโน้มจะทำสถิติเป็นเดือนที่หุ้นตกหนักที่สุดนับตั้งแต่ปี 1968 เลยทีเดียว

ด้านนายร็อบ โทมัส (Rob Thomas) ผู้บริหารระดับสูงของ IBM รีบออกมาดับไฟผ่านบล็อกโพสต์ ยืนยันว่าคุณค่าของเมนเฟรม IBM ไม่ได้ยึดติดกับภาษา COBOL ไม่ว่าแอปพลิเคชันจะเขียนด้วย COBOL, Java หรือภาษาอะไรก็ตาม จุดแข็งที่แท้จริงคือตัวแพลตฟอร์ม ที่การันตีเรื่องความปลอดภัยและประสิทธิภาพระดับสูงสุดต่างหาก

นี่เป็นภาพสะท้อนของเทรนด์ “Vibe Coding” (การใช้ AI เขียนซอฟต์แวร์ด้วยคำสั่งง่ายๆ) ที่กำลังทำให้นักลงทุนทั่วโลกตื่นตระหนก เพราะกลัวว่าผู้ใช้งานจะสามารถสร้างแอปฯ เองได้ง่ายขึ้นจนเลิกง้อซอฟต์แวร์เดิมๆ (ก่อนหน้านี้ไม่กี่วัน หุ้นกลุ่มไซเบอร์ซีเคียวริตี้ก็เพิ่งร่วงหนักจากการที่ Anthropic ปล่อยฟีเจอร์ความปลอดภัยด้วย AI มาแล้วเช่นกัน ทำให้ปีนี้กองทุน ETF กลุ่มซอฟต์แวร์ร่วงลงไปแล้วถึง 27%)

แนะนำ Claude Cowork ผู้ช่วย AI อัจฉริยะ ช่วยงานทุกอย่างในคอมพิวเตอร์

รู้จักให้มากขึ้น COBOL ทำไมภาษาคอมพิวเตอร์ยุคคุณปู่ ถึงยังกุมชะตาระบบการเงินและรัฐบาลทั่วโลก?

หลายคนอาจจะสงสัยว่า ในยุคที่เรามีภาษาโปรแกรมล้ำๆ อย่าง Python, Java หรือ C++ ทำไมธนาคารระดับโลก บริษัทประกันภัย หรือหน่วยงานรัฐบาล ถึงยังต้องพึ่งพาภาษาคอมพิวเตอร์ที่มีอายุมากกว่า 60 ปีอย่าง COBOL (Common Business-Oriented Language) ซึ่งถูกคิดค้นขึ้นตั้งแต่ปี 1959 (พ.ศ. 2502)

1. ความแม่นยำเรื่องเงิน ที่หาใครเทียบยาก

COBOL ถูกสร้างมาเพื่อประมวลผลทางธุรกิจและการเงินโดยเฉพาะ จุดเด่นที่ภาษาใหม่ๆ หลายตัวสู้ไม่ได้คือ ระบบการคำนวณทศนิยมแบบตายตัว (Fixed-point decimal arithmetic) ภาษาโปรแกรมสมัยใหม่มักใช้การคำนวณแบบ Floating-point ซึ่งเหมาะกับงานวิทยาศาสตร์หรือกราฟิก แต่มีจุดอ่อนคืออาจเกิด “ความคลาดเคลื่อนในการปัดเศษทศนิยม” (แม้จะแค่นิดเดียว แต่ถ้าคูณกับธุรกรรมร้อยล้านครั้งก็กลายเป็นเงินมหาศาล) ในขณะที่ COBOL คำนวณเรื่องเงินได้แม่นยำเป๊ะๆ ระดับสตางค์ไม่มีตกหล่น ทำให้ระบบบัญชีและธนาคารเชื่อใจภาษานี้ที่สุด

2. ความเสถียรระดับ ถึกทนทาน ขั้นสุด

ระบบที่รันด้วย COBOL บนเครื่องเมนเฟรมของ IBM มักจะทำงานสอดประสานกันได้อย่างไร้รอยต่อ และมีความเสถียรสูงมากชนิดที่ว่าเปิดรันต่อเนื่องมาหลายสิบปีโดยที่ระบบไม่เคยล่ม

ทุกครั้งที่เรากดเงินจากตู้ ATM รูดบัตรเครดิต หรือระบบคำนวณภาษีของรัฐบาล ล้วนมี COBOL ทำงานอยู่เบื้องหลังเพื่อประมวลผลข้อมูลพร้อมกันมหาศาล (Batch Processing) ในระดับ “พันล้านรายการต่อวัน” ได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัย มีคำกล่าวในวงการว่า “If it ain’t broke, don’t fix it” (ถ้ามันไม่ได้พัง ก็อย่าไปซ่อมมัน)

3. ต้นทุนและความเสี่ยงในการย้ายระบบ ที่แพงมหาศาล

โค้ด COBOL ที่ฝังรากลึกอยู่ในระบบธนาคารนั้นมีจำนวนมหาศาล (คาดว่ามีมากกว่า 8 แสนล้านบรรทัดทั่วโลก) การจะรื้อระบบที่ใช้มา 40-50 ปี เพื่อเขียนใหม่ด้วยภาษาในยุคปัจจุบัน ถือเป็นฝันร้ายของ CEO ทุกคน เพราะต้องใช้เงินหลักพันล้านบาทและเวลาหลายปี

เสี่ยงสุดๆ หากเกิดข้อผิดพลาด ระหว่างการเปลี่ยนผ่าน แค่ระบบแบงก์ล่มชั่วโมงเดียว ความเสียหายก็ประเมินค่าไม่ได้แล้ว ไม่มีใครอยากเอาธุรกิจระดับโลกมาเสี่ยง

4. วิกฤตโปรแกรมเมอร์วัยเก๋า ขาดแคลน

นี่คือปัญหาใหญ่ที่สุดในปัจจุบัน โปรแกรมเมอร์ที่เขียน COBOL เป็น ส่วนใหญ่อยู่ในวัยเกษียณหรือเสียชีวิตไปแล้ว ส่วนโปรแกรมเมอร์รุ่นใหม่ก็ไม่มีใครอยากเรียนภาษาโบราณนี้เพราะมองว่าตกยุค ทำให้ตลาดขาดแคลนคนดูแลรักษาระบบอย่างหนัก

