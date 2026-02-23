เทคโนโลยี

แนะนำ Claude Cowork ผู้ช่วย AI อัจฉริยะ ช่วยงานทุกอย่างในคอมพิวเตอร์

เผยแพร่: 23 ก.พ. 2569 11:29 น.
61
แนะนำ Claude Cowork ผู้ช่วย AI อัจฉริยะ ช่วยงานทุกอย่างในคอมพิวเตอร์

แอนโทรปิกเปิดตัว Claude Cowork เอไอจัดการไฟล์บนคอมพิวเตอร์ พลิกโฉมการทำงานระบบอัตโนมัติแบบหลายขั้นตอน อ่านวิธีใช้งานฟีเจอร์เด่นสำหรับผู้เริ่มต้น

แอนโทรปิกเปิดตัวเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ตัวใหม่ชื่อ Claude Cowork เมื่อเดือนมกราคม 2026 เปลี่ยนรูปแบบการใช้งานเอไอจากการพิมพ์โต้ตอบในหน้าต่างแชต มาเป็นการอนุญาตให้เอไอเข้าไปจัดการไฟล์ในคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้งานโดยตรง ผู้ใช้งานระดับเริ่มต้นสามารถทำความเข้าใจการทำงานของระบบนี้ได้ง่าย

Claude Cowork คืออะไร

Claude Cowork ทำหน้าที่เสมือนพนักงานดิจิทัลส่วนตัว ผู้ใช้งานเพียงแค่เปิดแอปพลิเคชันบนเดสก์ท็อป เลือกโฟลเดอร์เป้าหมาย พิมพ์คำสั่งบอกสิ่งที่ต้องการ ระบบจะเข้าไปอ่านข้อมูล สร้างไฟล์ แก้ไขเอกสาร จัดระเบียบโฟลเดอร์ย่อยตามคำสั่งทันที การทำงานทั้งหมดเกิดขึ้นแบบอัตโนมัติ ผู้ใช้งานไม่ต้องนั่งทำทีละขั้นตอนด้วยตัวเอง

แอนโทรปิกพัฒนาฟีเจอร์นี้ต่อยอดจาก Claude Code ซึ่งเป็นเครื่องมือสำหรับนักเขียนโปรแกรม ทีมงานปรับปรุงระบบใหม่ให้คนทั่วไปใช้งานได้สะดวกขึ้นผ่านหน้าต่างสนทนาแบบปกติ การทำงานเน้นไปที่การจัดการเอกสารจำนวนมาก การแปลงนามสกุลไฟล์ การสรุปข้อมูลจากไฟล์ดิบ

ตัวอย่างการใช้งานสำหรับผู้เริ่มต้น

  • การจัดระเบียบไฟล์ระบบ เอไอสามารถเข้าไปในโฟลเดอร์ดาวน์โหลดที่มีไฟล์ปะปนกันจำนวนมากเพื่อคัดแยกประเภทไฟล์ เปลี่ยนชื่อไฟล์ให้สื่อความหมาย สร้างโฟลเดอร์ย่อย ลบไฟล์ซ้ำ

  • การแปลงนามสกุลไฟล์ ผู้ใช้งานสั่งให้เอไอเปลี่ยนไฟล์เอกสาร Word เป็น PDF หรือลดขนาดไฟล์รูปภาพทั้งหมดในโฟลเดอร์ได้ในคำสั่งเดียว

  • การสร้างรายงานสรุปผล ผู้ใช้งานสามารถโยนไฟล์ข้อมูลดิบ บิลค่าใช้จ่าย หรือไฟล์สเปรดชีตเข้าไปในโฟลเดอร์ จากนั้นสั่งให้ระบบวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเขียนรายงานสรุปออกมาเป็นไฟล์ PDF หรือ Word รูปแบบสมบูรณ์พร้อมใช้งาน

ผู้สนใจใช้งานต้องสมัครสมาชิกแพ็กเกจ Claude Max ซึ่งมีค่าบริการรายเดือนระหว่าง 100 ถึง 200 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 6,000 บาท ปัจจุบันระบบรองรับเฉพาะคอมพิวเตอร์ระบบปฏิบัติการ macOS แอนโทรปิกมีแผนพัฒนาโปรแกรมให้รองรับระบบ Windows ในอนาคต

Claude Cowork ยกระดับการใช้ปัญญาประดิษฐ์ให้เข้าถึงการจัดการไฟล์ในระดับโครงสร้าง ช่วยลดภาระงานเอกสารซ้ำซ้อน เครื่องมือนี้ตอบโจทย์คนทำงานที่ต้องการจัดระเบียบข้อมูลในคอมพิวเตอร์ให้รวดเร็วเป็นระบบ

Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

