ข่าวต่างประเทศ

เถ้าแก่ใจป้ำ ขนเงินสด 900 ล้านบาท กองเต็มโต๊ะ ให้พนักงานขนกลับบ้าน ไม่อั้น

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 27 ก.พ. 2569 05:30 น.| อัปเดต: 26 ก.พ. 2569 17:56 น.
50
เถ้าแก่ใจป้ำ ขนเงินสด 900 ล้านบาท กองเต็มโต๊ะ ให้พนักงานขนกลับบ้าน ไม่อั้น

บอสสายเปย์ที่แท้ทรู! บริษัทจีนขนเงินสด 26 ล้านดอลลาร์กองเต็มโต๊ะ ให้พนักงาน “กอบโกย” กลับบ้านจุกๆ

ใครเห็นข่าวนี้ก็คงอยากยื่นใบสมัครงานกันเป็นแถว เมื่อบริษัทผลิตและให้เช่าเครนยักษ์ใหญ่ของจีนอย่าง Henan Kuangshan Crane Co. Ltd. จัดงานเลี้ยงขอบคุณพนักงานประจำปีแบบเล่นใหญ่ไฟกะพริบ ด้วยการขนเงินสดรวมกว่า 26 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ราวๆ 900 กว่าล้านบาท มาตั้งเป็นกองภูเขาทองคำ แจกโบนัสให้พนักงานแบบสะใจ ชนิดที่ว่า “แบกไหวแค่ไหน ก็ขนกลับไปแค่นั้นเลย!”

ในงานปาร์ตี้เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา มีพนักงานเข้าร่วมเฉลิมฉลองกว่า 7,000 คน โดยทางบริษัทได้นำธนบัตรปึกหนามาวางเรียงรายบนโต๊ะจัดเลี้ยงถึง 800 ตัว ท่ามกลางแสงสีตระการตา

พนักงานต่างตาลุกวาวและหอบเงินสดกลับบ้านกันอย่างสนุกสนาน สื่อเกาหลีใต้อย่าง Chosun Daily รายงานว่า มีพนักงานมือไวคนหนึ่งสามารถหอบเงินสดกลับไปได้สูงสุดถึง 13,000 ดอลลาร์ (กว่า 4 แสนบาท) เลยทีเดียว

บอสใหญ่สั่งลุย โละทิ้งของรางวัลเดิมๆ อย่างเครื่องซักผ้า แล้วเปลี่ยนมาแจกเงินสดเพิ่มให้ทุกคนอีกคนละ 90,000 บาท แทนการแจกสร้อยคอหรือแหวนทองเหมือนปีก่อนๆ

คุณ Cui Peijun บอสใหญ่ผู้ถือหุ้นบริษัทถึง 98.88% ได้เผยเหตุผลสุดซึ้งที่เลือกแจกเป็นเงินสดเป็นฟ่อนๆ แทนที่จะโอนเข้าบัญชีว่า “บางคนถามว่าทำไมไม่โอนเงินเข้าบัญชีไปเลย… ก็เพราะแบบนั้นมันเป็นแค่ตัวเลขเย็นชาๆ ไงล่ะ!”

นอกจากนี้เขายังเข้าใจหัวอกลูกน้องสุดๆ บอกว่า “ไม่ใช่ว่าผมชอบแจกเงินหรอกนะ แต่เด็กหนุ่มสาวสมัยนี้ต้องแบกรับภาระหนักอึ้ง ทั้งค่าผ่อนรถ ผ่อนบ้าน อะไรที่เราพอจะช่วยแบ่งเบาได้ เราก็อยากช่วย”

ประวัติความใจป้ำที่ไม่ใช่แค่ทำคอนเทนต์

บริษัทนี้ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี 2002 มีเครือข่ายธุรกิจกว่า 130 แห่ง และขึ้นชื่อเรื่องความใจป้ำกับพนักงานมาตลอด

กำไรเท่าไหร่ แบ่งให้เกินครึ่ง ในปี 2024 บริษัทมีกำไรสุทธิ 38 ล้านดอลลาร์ แต่บอสเจียดเงินถึง 24 ล้านดอลลาร์ หรือเกินครึ่งของกำไร มาแจกให้พนักงาน!

เมื่อเดือนมีนาคมปีที่แล้ว บริษัทก็เพิ่งแจกโบนัสรวมเกือบ 230,000 ดอลลาร์ ให้กับพนักงานหญิงเกือบ 2,000 คน

(ข้อมูลเสริม: ความมั่งคั่งนี้สอดคล้องกับภาพรวมเศรษฐกิจจีนที่ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยข้อมูลจากธนาคารโลกชี้ว่า ในปี 2024 GDP ของจีนเติบโตถึง 5% ซึ่งสูงกว่าสหรัฐฯ ที่โต 2.8% และอังกฤษที่โตเพียง 1.1% ครับ)

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
เถ้าแก่ใจป้ำ ขนเงินสด 900 ล้านบาท กองเต็มโต๊ะ ให้พนักงานขนกลับบ้าน ไม่อั้น ข่าวต่างประเทศ

เถ้าแก่ใจป้ำ ขนเงินสด 900 ล้านบาท กองเต็มโต๊ะ ให้พนักงานขนกลับบ้าน ไม่อั้น

31 วินาที ที่แล้ว
ดูดวงวันนี้ 26 2 69 ดูดวง

5 ราศี ดวงเสี่ยงโชคมาแรง! ฝันแม่น เซนส์แรง ซื้อเลขใกล้ตัวแล้วจะรวย

31 นาที ที่แล้ว
นางเอกออสการ์ เผยเรื่องบนเตียง ต้องแกล้งเสร็จเพื่อผู้ชาย ลั่น ขอไม่ทนอีกแล้ว บันเทิง

นางเอกออสการ์ เผยเรื่องบนเตียง ต้องแกล้งเสร็จเพื่อผู้ชาย ลั่น ขอไม่ทนอีกแล้ว

51 นาที ที่แล้ว
ข่าว

“หมอสุภัทร” เพิ่งรู้ซึ้ง “ระบบอุปถัมภ์” ฝังรากลึก โจทย์สุดหิน พรรคส้มต้องฝ่าไปให้ได้

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

หนุ่มงดช่วยตัวเอง 365 วัน แชร์ผลลัพธ์สุดทึ่ง ไขปริศนา อสุจิไม่ได้ใช้ หายไปไหน?

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
5 คนกลุ่มเสี่ยง &quot;หัวใจหยุดเต้น&quot; ขณะร่วมรัก เจอแบบนี้ ต้องหยุดทันที ข่าวต่างประเทศ

5 คนกลุ่มเสี่ยง “หัวใจหยุดเต้น” ขณะร่วมรัก เจอแบบนี้ ต้องหยุดทันที

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
วิจัยเผย &quot;ขนาดอัณฑะ&quot; บ่งบอกนิสัยได้ โทนเสียง ช่วยเดาพวงเล็กหรือใหญ่ ข่าวต่างประเทศ

วิจัยเผย “ขนาดอัณฑะ” บ่งบอกนิสัยได้ โทนเสียง ช่วยเดาพวงเล็กหรือใหญ่

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

หนุ่มถูกสุนัขรุมขย้ำ เคราะห์ดี โทรศัพท์บึ้มคากางเกง ทำฝูงหมากระเจิง รอดตายปาฏิหาริย์!

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

เตือนภัยนักท่องเที่ยว! ระวังหญิงปริศนา แยกชิบูย่า จงใจเดินพุ่งชน

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
แฟนคลับฉุน สาวอินโดฯ&#039;สวมรอยเป็นลิซ่า ข่าวต่างประเทศ

ทัวร์ลงยับ อินฟลูอินโดสวมรอยเป็น ‘ลิซ่า’ ออกอีเวนต์เจอแฟนคลับ ทำตัวเหมือนศิลปิน

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
นักท่องเที่ยวญี่ปุ่นแชร์อุทาหรณ์อาหารไทยเผ็ด ข่าวต่างประเทศ

ชาวญี่ปุ่นเตือนอาหารไทย อย่าดูแค่หน้าตา เจอรสชาติแบบนี้ ต่างชาติส่ายหน้าหนี

9 ชั่วโมง ที่แล้ว
ยุโรปเดือด โปแลนด์ รีบส่งบินรบประกบ หลังรัสเซียเปิดฉาก ถล่มยูเครนระลอกใหญ่ ข่าวต่างประเทศ

ยุโรปเดือด โปแลนด์ รีบส่งบินรบประกบ หลังรัสเซียเปิดฉาก ถล่มยูเครนระลอกใหญ่

9 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

แฉทัวร์วิตถาร นนท.ยุโรปแห่ซื้อบริการข่มขืนสัตว์ หมา แพะ แกะ ลา แมว ห่าน วัว ราคาหลักพัน

10 ชั่วโมง ที่แล้ว
Line News

เลขเด็ด อ.น๊อตตี้ งวด 1/3/69 ฟันเลขเลขเด่น ระวังเบิ้ลแผงแตก

10 ชั่วโมง ที่แล้ว
ยิ่งหัวใหญ่ ผู้หญิงยิ่งฟินจริงเหรอ? ฟังคำตอบจากผู้เชี่ยวชาญเรื่องเพศ สุขภาพและการแพทย์

ยิ่งหัวใหญ่ ผู้หญิงยิ่งฟินจริงเหรอ? ฟังคำตอบจากผู้เชี่ยวชาญเรื่องเพศ

10 ชั่วโมง ที่แล้ว
ห้ามพลาด! เลขเด็ด เงินเทวดา งวด 1 มี.ค. 69 เก็งเลขเด่นเข้าวิน จัดเต็มสองตัวตรง Line News

ห้ามพลาด! เลขเด็ด เงินเทวดา งวด 1 มี.ค. 69 เก็งเลขเด่นเข้าวิน จัดเต็มสองตัวตรง

11 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด

เลขเด็ดน้องเพชรกล้า งวด 1 มี.ค. 69 ชูเลขปิงปอง 2 ตัวเน้นตรง เลขนี้มาแรง

12 ชั่วโมง ที่แล้ว
ราคาทองวันนี้ 26 ก.พ. 69 เปิดตลาดเช้าวันพฤหัสบดี เศรษฐกิจ

ปิดตลาดทอง 26 ก.พ. 69 แกว่ง 17 รอบ ยืนไม่ไหว ทองแท่งปิด 76,150

12 ชั่วโมง ที่แล้ว
สุดซึ้ง &quot;ดัง พันกร&quot; ส่งกำลังใจ &quot;หมอของขวัญ&quot; หลังประกาศคืนใบอนุญาตแพทย์ บันเทิง

สุดซึ้ง “ดัง พันกร” ส่งกำลังใจ “หมอของขวัญ” หลังประกาศคืน ใบอนุญาตแพทย์

12 ชั่วโมง ที่แล้ว
กรมควบคุมโรคเผยยอดติด HIV วัย 15-24 ปี พุ่ง 3900 ราย ข่าว

วิกฤตวัยรุ่นไทย ติดเชื้อ HIV พุ่งเฉียด 4000 ราย เสี่ยงโรครุมเร้า-ท้องไม่พร้อม

12 ชั่วโมง ที่แล้ว
รอง ผกก. เมากร่างตีหัวสาว กางระเบียบตำรวจ ข่าว

จับตาบทสรุป รอง ผกก. เมากร่างตีหัวสาว กางระเบียบตำรวจ หากผิดจริงมีสิทธิ์ถูกไล่ออก?

12 ชั่วโมง ที่แล้ว
พีคจัด! &quot;เอ็ม ออนิว&quot; เผย สาวถูกจับก้นชนวน &quot;เสือ ดุสิต&quot; รุมตื้บชายใหญ่คือน้องตัวเอง ข่าว

พีคจัด! “เอ็ม ออนิว” เผย สาวถูกจับก้นชนวน “เสือ ดุสิต” รุมตื้บชายใหญ่คือน้องตัวเอง

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
“มาม่า” เผยกำไรปี 68 วูบ 17% เซ่นพิษเศรษฐกิจโลก ต้นทุนพุ่ง เศรษฐกิจ

“มาม่า” เผยกำไรปี 68 วูบ 17% เซ่นพิษเศรษฐกิจโลก ต้นทุนพุ่ง

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
แพรรี่ ไพรวัลย์ หนุนคำว่า นางสาว ไว้เฉพาะผู้หญิงโดยกำเนิด ข่าว

แพรรี่ เห็นด้วย นางสาว ใช้กับผู้หญิงแต่กำเนิด ส่วนคนแปลงเพศแล้ว ไม่ใช่ ‘นาย’

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
รวบเฒ่าหื่นวัย 56 บุกห้องนอน ขืนใจเด็กหญิงวัย 12 อ้างทักแชตเรียกให้ไปหา ข่าว

รวบเฒ่าหื่นวัย 56 บุกห้องนอน หวังขืนใจเด็กหญิงวัย 12 อ้างทักแชตเรียกให้ไปหา

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 27 ก.พ. 2569 05:30 น.| อัปเดต: 26 ก.พ. 2569 17:56 น.
50
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ดูดวงวันนี้ 26 2 69

5 ราศี ดวงเสี่ยงโชคมาแรง! ฝันแม่น เซนส์แรง ซื้อเลขใกล้ตัวแล้วจะรวย

เผยแพร่: 27 กุมภาพันธ์ 2569
นางเอกออสการ์ เผยเรื่องบนเตียง ต้องแกล้งเสร็จเพื่อผู้ชาย ลั่น ขอไม่ทนอีกแล้ว

นางเอกออสการ์ เผยเรื่องบนเตียง ต้องแกล้งเสร็จเพื่อผู้ชาย ลั่น ขอไม่ทนอีกแล้ว

เผยแพร่: 27 กุมภาพันธ์ 2569

“หมอสุภัทร” เพิ่งรู้ซึ้ง “ระบบอุปถัมภ์” ฝังรากลึก โจทย์สุดหิน พรรคส้มต้องฝ่าไปให้ได้

เผยแพร่: 27 กุมภาพันธ์ 2569

เตือนภัยนักท่องเที่ยว! ระวังหญิงปริศนา แยกชิบูย่า จงใจเดินพุ่งชน

เผยแพร่: 26 กุมภาพันธ์ 2569
Back to top button