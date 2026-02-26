เถ้าแก่ใจป้ำ ขนเงินสด 900 ล้านบาท กองเต็มโต๊ะ ให้พนักงานขนกลับบ้าน ไม่อั้น
บอสสายเปย์ที่แท้ทรู! บริษัทจีนขนเงินสด 26 ล้านดอลลาร์กองเต็มโต๊ะ ให้พนักงาน “กอบโกย” กลับบ้านจุกๆ
ใครเห็นข่าวนี้ก็คงอยากยื่นใบสมัครงานกันเป็นแถว เมื่อบริษัทผลิตและให้เช่าเครนยักษ์ใหญ่ของจีนอย่าง Henan Kuangshan Crane Co. Ltd. จัดงานเลี้ยงขอบคุณพนักงานประจำปีแบบเล่นใหญ่ไฟกะพริบ ด้วยการขนเงินสดรวมกว่า 26 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ราวๆ 900 กว่าล้านบาท มาตั้งเป็นกองภูเขาทองคำ แจกโบนัสให้พนักงานแบบสะใจ ชนิดที่ว่า “แบกไหวแค่ไหน ก็ขนกลับไปแค่นั้นเลย!”
ในงานปาร์ตี้เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา มีพนักงานเข้าร่วมเฉลิมฉลองกว่า 7,000 คน โดยทางบริษัทได้นำธนบัตรปึกหนามาวางเรียงรายบนโต๊ะจัดเลี้ยงถึง 800 ตัว ท่ามกลางแสงสีตระการตา
พนักงานต่างตาลุกวาวและหอบเงินสดกลับบ้านกันอย่างสนุกสนาน สื่อเกาหลีใต้อย่าง Chosun Daily รายงานว่า มีพนักงานมือไวคนหนึ่งสามารถหอบเงินสดกลับไปได้สูงสุดถึง 13,000 ดอลลาร์ (กว่า 4 แสนบาท) เลยทีเดียว
บอสใหญ่สั่งลุย โละทิ้งของรางวัลเดิมๆ อย่างเครื่องซักผ้า แล้วเปลี่ยนมาแจกเงินสดเพิ่มให้ทุกคนอีกคนละ 90,000 บาท แทนการแจกสร้อยคอหรือแหวนทองเหมือนปีก่อนๆ
คุณ Cui Peijun บอสใหญ่ผู้ถือหุ้นบริษัทถึง 98.88% ได้เผยเหตุผลสุดซึ้งที่เลือกแจกเป็นเงินสดเป็นฟ่อนๆ แทนที่จะโอนเข้าบัญชีว่า “บางคนถามว่าทำไมไม่โอนเงินเข้าบัญชีไปเลย… ก็เพราะแบบนั้นมันเป็นแค่ตัวเลขเย็นชาๆ ไงล่ะ!”
นอกจากนี้เขายังเข้าใจหัวอกลูกน้องสุดๆ บอกว่า “ไม่ใช่ว่าผมชอบแจกเงินหรอกนะ แต่เด็กหนุ่มสาวสมัยนี้ต้องแบกรับภาระหนักอึ้ง ทั้งค่าผ่อนรถ ผ่อนบ้าน อะไรที่เราพอจะช่วยแบ่งเบาได้ เราก็อยากช่วย”
ประวัติความใจป้ำที่ไม่ใช่แค่ทำคอนเทนต์
บริษัทนี้ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี 2002 มีเครือข่ายธุรกิจกว่า 130 แห่ง และขึ้นชื่อเรื่องความใจป้ำกับพนักงานมาตลอด
กำไรเท่าไหร่ แบ่งให้เกินครึ่ง ในปี 2024 บริษัทมีกำไรสุทธิ 38 ล้านดอลลาร์ แต่บอสเจียดเงินถึง 24 ล้านดอลลาร์ หรือเกินครึ่งของกำไร มาแจกให้พนักงาน!
เมื่อเดือนมีนาคมปีที่แล้ว บริษัทก็เพิ่งแจกโบนัสรวมเกือบ 230,000 ดอลลาร์ ให้กับพนักงานหญิงเกือบ 2,000 คน
(ข้อมูลเสริม: ความมั่งคั่งนี้สอดคล้องกับภาพรวมเศรษฐกิจจีนที่ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยข้อมูลจากธนาคารโลกชี้ว่า ในปี 2024 GDP ของจีนเติบโตถึง 5% ซึ่งสูงกว่าสหรัฐฯ ที่โต 2.8% และอังกฤษที่โตเพียง 1.1% ครับ)
