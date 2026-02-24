ICC เปิดไต่สวน “ดูเตอร์เต” อดีตผู้นำฟิลิปปินส์ คดีสั่งฆ่าผู้ต้องหายาเสพติด
ศาลอาญาระหว่างประเทศ (ICC) เปิดไต่สวน โรดริโก ดูเตอร์เต อดีตผู้นำฟิลิปปินส์ คดีอาชญากรรมต่อมนุษยชาติจากสงครามยาเสพติด
ศาลอาญาระหว่างประเทศ (ICC) ได้เปิดการไต่สวนเพื่อพิจารณาตัดสินว่า นายโรดริโก ดูเตอร์เต อดีตประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ จะต้องขึ้นศาลรับการพิจารณาคดีในข้อหาก่ออาชญากรรมต่อมนุษยชาติหรือไม่ จากกรณีการใช้ความรุนแรงและเหตุการณ์นองเลือดในสงครามปราบปรามยาเสพติด
อัยการศาลอาญาระหว่างประเทศได้ตั้งข้อกล่าวหาว่า อดีตผู้นำฟิลิปปินส์มีส่วนเกี่ยวข้องกับการฆาตกรรมอย่างน้อย 76 คดี พร้อมกับตั้งข้อหาก่ออาชญากรรมต่อมนุษยชาติรวมทั้งหมด 3 กระทง ขณะที่กลุ่มสิทธิมนุษยชน ระบุว่า โครงการปราบปรามยาเสพติดนี้เริ่มต้นมาตั้งแต่นายดูเตอร์เตดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรี และสานต่ออย่างต่อเนื่องตลอดวาระการเป็นประธานาธิบดีนาน 6 ปี
นโยบายกวาดล้างดังกล่าวส่งผลให้มีผู้ค้ายาเสพติด ผู้เสพ และบุคคลอื่นๆ เสียชีวิตนอกกระบวนการยุติธรรมเป็นจำนวนหลายหมื่นคน แม้นายดูเตอร์เตในวัย 80 ปี จะเผชิญกับเสียงประณามจากนานาชาติอย่างหนัก แต่อดีตผู้นำฟิลิปปินส์กลับไม่มีท่าทีสะทกสะท้าน โดยในอดีตเคยประกาศว่ายินดีที่จะสังหารผู้ติดยาเสพติดหลายล้านคนที่มองว่าเป็นตัวการทำลายประเทศชาติ
นายมาเม เนียง อัยการศาลอาญาระหว่างประเทศ แถลงต่อคณะผู้พิพากษาเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา โดยระบุว่า สิ่งที่นายดูเตอร์เตเรียกว่าสงครามปราบปรามยาเสพติดนั้น ได้ส่งผลให้พลเรือนหลายพันคนต้องเสียชีวิต และเหยื่อจำนวนมากเป็นเพียงเด็กผู้บริสุทธิ์ พร้อมทั้งเรียกร้องให้อดีตผู้นำฟิลิปปินส์ออกมารับผิดชอบต่อการกระทำดังกล่าว
นายมาเม เนียง ย้ำว่า กระบวนการพิจารณาคดีในครั้งนี้ถือเป็นเครื่องเตือนใจว่า ผู้มีอำนาจไม่ได้อยู่เหนือกฎหมายแต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม นายดูเตอร์เตได้สละสิทธิ์ในการปรากฏตัวในศาล โดยให้เหตุผลว่าตนไม่ยอมรับอำนาจของศาลอาญาระหว่างประเทศ ขณะที่ทีมทนายความส่วนตัวยังคงยืนยันในความบริสุทธิ์ของตนเอง
โดยหลังจากนี้ ศาลอาญาระหว่างประเทศจะดำเนินการไต่สวนต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 4 วัน จากนั้นคณะผู้พิพากษาจะต้องพิจารณาและตัดสินใจว่า พยานหลักฐานที่มีอยู่นั้นมีน้ำหนักเพียงพอที่จะนำไปสู่กระบวนการพิจารณาคดีแบบเต็มรูปแบบต่อไปหรือไม่
ที่มา: BBC
