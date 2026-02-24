ข่าวต่างประเทศ

หัวใจไม่ยอมจำนน! “รุสลัน” นักรบวัย 20 ปี เสียแขน-ขา เดิมพันที่ไม่มีคำเสียใจเพื่อยูเครน

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 24 ก.พ. 2569 10:30 น.| อัปเดต: 24 ก.พ. 2569 10:30 น.
56
ทหารยูเครนอายุ 20 ปี เสียแขนขา
ภาพ @AP

จากเด็กกำพร้าสู่นักรบแนวหน้า รุสลัน คนิช ในวัยเพียง 20 ปี ผ่านความเป็นความตายมาถึง 5 ครั้ง แม้ในวันนี้โศกนาฏกรรมสงครามจะพรากอวัยวะไปจากเขาทั้งหมด แต่หัวใจของเขายังคงตั้งมั่นในเอกราชและการแก้แค้นให้เหล่านักรบผู้ล่วงลับ

“ผมรู้ตัวดีว่า ผมจะไม่นั่งรอให้ศัตรูบุกมาถึงบ้านแล้วไล่ผมออกไป ผมจึงตัดสินใจลิขิตโชคชะตาด้วยมือของตัวเอง” นี่คือเสียงสะท้อนจาก รุสลัน คนิช (Ruslan Knysh) ทหารหนุ่มวัยเพียง 20 ปี ชาวเมืองเซลีโดเว ภูมิภาคโดเนตสค์ ผู้ซึ่งชีวิตเต็มไปด้วยการต่อสู้มาตั้งแต่เกิด เขาใช้ชีวิต 3 ปีแรกในสถานรับเลี้ยงเด็กกำพร้าก่อนจะมีครอบครัวรับไปอุปการะ และในฐานะวัยรุ่นคนหนึ่ง เขาเลือกที่จะเปลี่ยนมาพูดภาษายูเครนอย่างภาคภูมิใจเพื่อแสดงจุดยืนทางจิตวิญญาณ

เมื่ออายุครบ 18 ปี รุสลันตัดสินใจดรอปเรียนเพื่อออกไปร่วมรบ แม้แม่ของเขาจะคัดค้านอย่างหนัก แต่ในช่วงปลายปี 2023 เขาตัดสินใจหิ้วสัมภาระและเอกสารหนีออกจากบ้านเพื่อไปสมัครรบที่เมืองโปครอฟสค์ ทว่าเขากลับถูกปฏิเสธเนื่องจากอายุยังน้อยเกินไป

ความมุ่งมั่นนำพาเขาไปที่เมืองโดโบรพิลเลีย จนในที่สุดเขาได้เข้าสังกัดกองพลป้องกันดินแดนที่ 109 หลังผ่านการฝึกขั้นพื้นฐานเขาได้เซ็นสัญญาเป็นเวลา 3 ปี โดยในช่วงแรกผู้บังคับบัญชายังลังเลที่จะส่งเขาไปยังแนวหน้าเพราะความอ่อนเยาว์ แต่รุสลันพิสูจน์ตัวเองในฐานะพลยิงเครื่องยิงลูกระเบิดและพลปืนกลในสมรภูมิโดเนตสค์อย่างห้าวหาญ

หัวใจไม่ยอมจำนน ฮีโร่ยูเครนวัย 20 ปี ผู้สูญเสียทุกอย่างยกเว้นความมุ่งมั่น
รูสลัน คนิช อายุ 20 ปี อดีตทหารผ่านศึก นั่งอยู่บนรถเข็นพร้อมกับภาพถ่ายของตัวเองที่ถ่ายไว้ก่อนที่เขาจะสูญเสียแขนขาจากการโจมตีด้วยโดรนเมื่อปีที่แล้ว ในกรุงเคียฟ 22 ก.พ.2026 (AP Photo/Dan Bashakov)

5 บาดแผล 5 ครั้งที่หวนคืนสนามรบ

รุสลันเผชิญกับอาการบาดเจ็บซ้ำแล้วซ้ำเล่าในสมรภูมิที่ดุเดือด

ครั้งแรก – บาดเจ็บใกล้เมืองโปครอฟสค์

ครั้งที่สอง – ถูกยิงด้วยเครื่องยิงลูกระเบิด

ครั้งที่สาม – โดนโดรนทิ้งระเบิดใส่จนใบหน้าและมือถูกไฟคลอกใกล้เมืองนิวเยอร์ก

ครั้งที่สี่ – เหยียบทุ่นระเบิด

ครั้งสุดท้าย – วันที่ 27 ตุลาคม 2024 ในภูมิภาคคาร์คิฟ เขาถูกโดรน FPV โจมตีเข้าที่ขาขณะถูกซุ่มโจมตี บาดแผลรุนแรงจนทีมแพทย์จำเป็นต้องตัดแขนและขาทั้งหมดของเขาออก

จากเด็กกำพร้าสู่ผู้สูญเสียแขนขา: การรบ 5 ครั้งของรุสลันเพื่อจิตวิญญาณแห่งยูเครน
อดีตทหารผ่านศึก กำลังดูแท็บเล็ต หลังจากสูญเสียแขนและขาจากการโจมตีด้วยโดรนเมื่อปีที่แล้ว 22 ก.พ.2026 (AP Photo/Dan Bashakov)

“ที่ผมกลับไปที่แนวหน้าทุกครั้ง” รุสลัน กล่าว “เพราะในบัญญัติ 10 ประการของชาตินิยมยูเครนระบุไว้ว่า จงแก้แค้นให้กับการตายของเหล่านักรบผู้ยิ่งใหญ่ การเสียสละของพวกเขาต้องไม่ถูกลืม”

ความหวังในวันที่ไร้เรี่ยวแรง

หลังการสูญเสียแขนขา รุสลันยอมรับว่าเขาตกอยู่ในความมืดมนอยู่พักใหญ่ หลายวันเลยที่ผมถามตัวเองว่า ทำไมเขาไม่ปล่อยให้ผมตายไปเสีย สิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือความไม่แน่นอน ว่าชีวิตหลังจากนี้จะเป็นอย่างไร

ปัจจุบัน รุสลันยังคงพักรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลและเตรียมเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูร่างกายด้วยเทคนิคการปลูกถ่ายข้อต่อเทียมเขายังคงย้ำเตือนถึงเหตุผลที่ยูเครนต้องชนะในสงครามครั้งนี้:

“เพราะไม่มีใครอยากให้คนที่รักต้องมีจุดจบเหมือนที่ บูชา , อิซยุม , มาริอูปอล หรือ เคอร์ซอน เราต้องการอุดมการณ์ของชาติที่ร่วมกันรักษาเอกราชของยูเครน และเอาชนะผู้ที่ต้องการทำลายเราให้ได้”.

ขอบคุณข้อมูล X @Mylovanov

อ่านข่าวเพิ่มเติม

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
สิ้นแล้ว เอริก เปแตร์ นักพากย์ Kratos เกม God of war-Dragon Ball Z เสียชีวิต ข่าวต่างประเทศ

สิ้นแล้ว เอริก เปแตร์ นักพากย์ Kratos เกม God of war-Dragon Ball Z เสียชีวิต

5 นาที ที่แล้ว
ข่าว

สรุปคดี “ทนายตั้ม ษิทรา” ทำไมรอดยึดทรัพย์ แต่คดีอาญายังไม่จบ

11 นาที ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

เปิดทรัพย์สิน แบงค์ ศุภณัฐ สส.กทม. อู้ฟู่ทะลุ 400 ล้าน หล่อรวยฉลาด ครบเครื่อง

14 นาที ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

อ.สกล เผยแล้วจะไปคุมทีมไหนต่อ ยืนยันลูกศิษย์หมอนทองตามไปด้วย

20 นาที ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

รีแมตช์หยุดโลก! ฟลอยด์ vs ปาเกียว ภาค 2 คอนเฟิร์มตะบันหน้า Netflix ยิงสด

27 นาที ที่แล้ว
&quot;ทนายเดชา&quot; ชี้โทษมือเผา &quot;น้องมอลลี่&quot; สุนัขไซบีเรียน เจอจำคุกสูงสุด 7 ปี ข่าว

“ทนายเดชา” ชี้โทษมือเผา “น้องมอลลี่” สุนัขไซบีเรียน เจอจำคุกสูงสุด 7 ปี

30 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

อัปเดตอาการล่าสุด “สนธิ” หลังล้มหัวฟาดเสา เตรียมคัมแบ็กจัดรายการ 4 มี.ค.

36 นาที ที่แล้ว
เลขเด็ด

แจกใบเต็ม เลขเด็ด แม่น้ำหนึ่ง งวดหวยสัญจรสุราษฎร์ธานี 1 มี.ค. 69

36 นาที ที่แล้ว
ด่วน! กกต. สั่งเลือกตั้งซ่อมพะเยา เขต 1 หน่วยที่ 6 ข่าวการเมือง

ด่วน! กกต. สั่งเลือกตั้งซ่อมพะเยา เขต 1 หน่วยที่ 6 วันที่ 1 มี.ค. 69 พบจำนวนผู้ใช้สิทธิคลาดเคลื่อน

39 นาที ที่แล้ว
กู่ อ้ายหลิง นักสกีทีมชาติจีนวัย 22 ปี สูญเสียคุณยาย ข่าวต่างประเทศ

ใจสลาย นักสกีจีน ปล่อยโฮ คุณยายเสียชีวิตไม่กี่นาที หลังคว้าเหรียญทองโอลิมปิก

44 นาที ที่แล้ว
ด่วน! ศาลสั่ง คืนทรัพย์สินทั้งหมด &quot;ทนายตั้ม ษิทรา&quot; ไม่ตกเป็นของแผ่นดิน ข่าว

ด่วน! “ทนายตั้ม ษิทรา” รอดยึดทรัพย์ ศาลสั่ง คืนทั้งหมด ไม่ตกเป็นของแผ่นดิน

46 นาที ที่แล้ว
&quot;พิพัฒน์&quot; ย้ำดีลตั้งรัฐบาลใกล้จบ มั่นใจได้ก่อนสงกรานต์ ลั่นประเทศไทยรอไม่ได้ ข่าวการเมือง

“พิพัฒน์” ย้ำดีลตั้งรัฐบาลใกล้จบ มั่นใจได้ก่อนสงกรานต์ ลั่นประเทศไทยรอไม่ได้

56 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

รมว.ยุติธรรม เผย “ทักษิณ” ครบกำหนดพักโทษเมื่อไหร่ ยืนยันยื่นได้ตามปกติ

58 นาที ที่แล้ว
กองหลังแมนยู ขับรถเร็ว โรงเรียน ข่าวกีฬา

สั่งแบน 6 เดือน! กองหลังแมนยู ซิ่งปอร์เช่ 72 ไมล์ต่อชั่วโมง ฝ่าโซนรร.โดนยึดใบขับขี่

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ตำรวจมะกัน รวบหนุ่มโรคจิต สมสู่กับศพกวาง พบในสภาพตัวเปื้อนเลือด

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
แมงกาแนง อดีตนักวอลเลย์บอลหญิงอินโดนีเซีย ไม่ใช่ผู้หญิง ข่าวต่างประเทศ

ภาพล่าสุด แมงกาแนง อดีตดาวตบหญิงอินโดฯ เพศจริงเป็นชาย ขอเริ่มต้นใช้ชีวิตใหม่

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
บังมัดคลองตัน ธุรกิจ เศรษฐกิจ

เปิดพอร์ตธุรกิจ “บังมัดคลองตัน” รายได้จาก รีสอร์ต-ซาวน่า

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
คสพป. ผิดหวัง พรรคประชาชน หละหลวมคัดผู้สมัคร ปล่อยคนมีคดีข่มขืนลงชิง สส. ข่าวการเมือง

คสพป. ผิดหวัง พรรคประชาชน หละหลวมคัดผู้สมัคร ปล่อยคนมีคดีข่มขืนลงชิง สส.

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

สรุปดราม่า สอดอStyle – ชิน ชินวุฒ เปิดศึกวิวาทเดือด ปมร้อน “ด้อยค่าดีเจ”

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทหารยูเครนอายุ 20 ปี เสียแขนขา ข่าวต่างประเทศ

หัวใจไม่ยอมจำนน! “รุสลัน” นักรบวัย 20 ปี เสียแขน-ขา เดิมพันที่ไม่มีคำเสียใจเพื่อยูเครน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

สตง. ออกแถลงชี้แจงการใช้งบทำ MV ยันไม่ได้มีการจัดจ้าง ทำเองในองค์กร

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ลูกคนตายโทรด่า “ทนายเกิดผล” คดีคนค้ำรัวยิงลูกหนี้ดับ สวนกลับเจ็บ “สมเป็นผู้สืบสันดาน”

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

เครื่องบินพยาบาล ตกในอินเดีย คนไข้-หมอ ตายยกลำ 7 ศพ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

อบจ.ลำพูน ปัดดราม่าปฏิทินล้านนา ยันไม่มีนโยบายทำขาย-ผลิตเพิ่ม ล่าสุดหมดเกลี้ยง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“สีหศักดิ์” ฝากถึง “กัมพูชา” ว่าต่างชาติรู้ว่าสร้างข่าว หลังเดินสายฟ้องเวทีโลก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 24 ก.พ. 2569 10:30 น.| อัปเดต: 24 ก.พ. 2569 10:30 น.
56
Photo of Pachara

Pachara

นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

สรุปคดี “ทนายตั้ม ษิทรา” ทำไมรอดยึดทรัพย์ แต่คดีอาญายังไม่จบ

เผยแพร่: 24 กุมภาพันธ์ 2569

เปิดทรัพย์สิน แบงค์ ศุภณัฐ สส.กทม. อู้ฟู่ทะลุ 400 ล้าน หล่อรวยฉลาด ครบเครื่อง

เผยแพร่: 24 กุมภาพันธ์ 2569

อ.สกล เผยแล้วจะไปคุมทีมไหนต่อ ยืนยันลูกศิษย์หมอนทองตามไปด้วย

เผยแพร่: 24 กุมภาพันธ์ 2569

รีแมตช์หยุดโลก! ฟลอยด์ vs ปาเกียว ภาค 2 คอนเฟิร์มตะบันหน้า Netflix ยิงสด

เผยแพร่: 24 กุมภาพันธ์ 2569
Back to top button