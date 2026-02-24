หัวใจไม่ยอมจำนน! “รุสลัน” นักรบวัย 20 ปี เสียแขน-ขา เดิมพันที่ไม่มีคำเสียใจเพื่อยูเครน
จากเด็กกำพร้าสู่นักรบแนวหน้า รุสลัน คนิช ในวัยเพียง 20 ปี ผ่านความเป็นความตายมาถึง 5 ครั้ง แม้ในวันนี้โศกนาฏกรรมสงครามจะพรากอวัยวะไปจากเขาทั้งหมด แต่หัวใจของเขายังคงตั้งมั่นในเอกราชและการแก้แค้นให้เหล่านักรบผู้ล่วงลับ
“ผมรู้ตัวดีว่า ผมจะไม่นั่งรอให้ศัตรูบุกมาถึงบ้านแล้วไล่ผมออกไป ผมจึงตัดสินใจลิขิตโชคชะตาด้วยมือของตัวเอง” นี่คือเสียงสะท้อนจาก รุสลัน คนิช (Ruslan Knysh) ทหารหนุ่มวัยเพียง 20 ปี ชาวเมืองเซลีโดเว ภูมิภาคโดเนตสค์ ผู้ซึ่งชีวิตเต็มไปด้วยการต่อสู้มาตั้งแต่เกิด เขาใช้ชีวิต 3 ปีแรกในสถานรับเลี้ยงเด็กกำพร้าก่อนจะมีครอบครัวรับไปอุปการะ และในฐานะวัยรุ่นคนหนึ่ง เขาเลือกที่จะเปลี่ยนมาพูดภาษายูเครนอย่างภาคภูมิใจเพื่อแสดงจุดยืนทางจิตวิญญาณ
เมื่ออายุครบ 18 ปี รุสลันตัดสินใจดรอปเรียนเพื่อออกไปร่วมรบ แม้แม่ของเขาจะคัดค้านอย่างหนัก แต่ในช่วงปลายปี 2023 เขาตัดสินใจหิ้วสัมภาระและเอกสารหนีออกจากบ้านเพื่อไปสมัครรบที่เมืองโปครอฟสค์ ทว่าเขากลับถูกปฏิเสธเนื่องจากอายุยังน้อยเกินไป
ความมุ่งมั่นนำพาเขาไปที่เมืองโดโบรพิลเลีย จนในที่สุดเขาได้เข้าสังกัดกองพลป้องกันดินแดนที่ 109 หลังผ่านการฝึกขั้นพื้นฐานเขาได้เซ็นสัญญาเป็นเวลา 3 ปี โดยในช่วงแรกผู้บังคับบัญชายังลังเลที่จะส่งเขาไปยังแนวหน้าเพราะความอ่อนเยาว์ แต่รุสลันพิสูจน์ตัวเองในฐานะพลยิงเครื่องยิงลูกระเบิดและพลปืนกลในสมรภูมิโดเนตสค์อย่างห้าวหาญ
5 บาดแผล 5 ครั้งที่หวนคืนสนามรบ
รุสลันเผชิญกับอาการบาดเจ็บซ้ำแล้วซ้ำเล่าในสมรภูมิที่ดุเดือด
ครั้งแรก – บาดเจ็บใกล้เมืองโปครอฟสค์
ครั้งที่สอง – ถูกยิงด้วยเครื่องยิงลูกระเบิด
ครั้งที่สาม – โดนโดรนทิ้งระเบิดใส่จนใบหน้าและมือถูกไฟคลอกใกล้เมืองนิวเยอร์ก
ครั้งที่สี่ – เหยียบทุ่นระเบิด
ครั้งสุดท้าย – วันที่ 27 ตุลาคม 2024 ในภูมิภาคคาร์คิฟ เขาถูกโดรน FPV โจมตีเข้าที่ขาขณะถูกซุ่มโจมตี บาดแผลรุนแรงจนทีมแพทย์จำเป็นต้องตัดแขนและขาทั้งหมดของเขาออก
“ที่ผมกลับไปที่แนวหน้าทุกครั้ง” รุสลัน กล่าว “เพราะในบัญญัติ 10 ประการของชาตินิยมยูเครนระบุไว้ว่า จงแก้แค้นให้กับการตายของเหล่านักรบผู้ยิ่งใหญ่ การเสียสละของพวกเขาต้องไม่ถูกลืม”
ความหวังในวันที่ไร้เรี่ยวแรง
หลังการสูญเสียแขนขา รุสลันยอมรับว่าเขาตกอยู่ในความมืดมนอยู่พักใหญ่ หลายวันเลยที่ผมถามตัวเองว่า ทำไมเขาไม่ปล่อยให้ผมตายไปเสีย สิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือความไม่แน่นอน ว่าชีวิตหลังจากนี้จะเป็นอย่างไร
ปัจจุบัน รุสลันยังคงพักรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลและเตรียมเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูร่างกายด้วยเทคนิคการปลูกถ่ายข้อต่อเทียมเขายังคงย้ำเตือนถึงเหตุผลที่ยูเครนต้องชนะในสงครามครั้งนี้:
“เพราะไม่มีใครอยากให้คนที่รักต้องมีจุดจบเหมือนที่ บูชา , อิซยุม , มาริอูปอล หรือ เคอร์ซอน เราต้องการอุดมการณ์ของชาติที่ร่วมกันรักษาเอกราชของยูเครน และเอาชนะผู้ที่ต้องการทำลายเราให้ได้”.
