ออสเตรเลียไม่เข็ด จ่อรับกลุ่มเชื่อมโยง ISIS 34 ชีวิตกลับประเทศ สิทธิมนุษยชนมาที่ 1
ออสเตรเลียระส่ำ จ่อรับกลุ่มผู้เชื่อมโยง ISIS 34 ชีวิตกลับประเทศ คาดตั้งถิ่นฐานในรัฐนิวเซาท์เวลส์และวิกตอเรีย
สำนักข่าวออสเตรเลีย มีรายงานว่าพลเมืองออสเตรเลียที่มีความเชื่อมโยงกับกลุ่มติดอาวุธรัฐอิสลาม (ISIS) จำนวน 34 คนประกอบด้วยผู้หญิง 11 คน และเด็ก 23 คน อาจเดินทางกลับมาตั้งถิ่นฐานในประเทศ หากหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายและข่าวกรองอนุญาตให้พวกเขากลับคืนสู่สังคม
กลุ่มคนเหล่านี้ปัจจุบันติดอยู่ในค่ายกักกันอัล-โรจ (al-Roj) ทางตะวันออกเฉียงเหนือของซีเรีย มีรายงานว่าหากพวกเขากลับมาได้ ส่วนใหญ่จะไปตั้งถิ่นฐานใน 2 รัฐหลัก
-
รัฐนิวเซาท์เวลส์ (NSW): คริส มินส์ มุขมนตรีรัฐ เผยว่าราว 1 ใน 3 ของกลุ่มนี้อาจมาอยู่ที่ NSW แต่ตัวเลขยังสามารถเปลี่ยนแปลงได้
-
รัฐวิกตอเรีย: จาซินตา อัลลัน มุขมนตรีรัฐ ยืนยันว่ากำลังหารือกับรัฐบาลกลางอย่างใกล้ชิด แต่ปฏิเสธที่จะลงรายละเอียด พร้อมย้ำจุดยืนชัดเจนว่า “สิทธิของพลเมืองเป็นสิ่งสำคัญ แต่ความปลอดภัยของชาววิกตอเรียต้องมาก่อนเป็นอันดับแรก”
พาสปอร์ตออสซี่ รอยร้าวทางการเมือง
แม้รัฐบาลพรรคแรงงาน ภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรีแอนโทนี อัลบานีส จะยืนกรานปฏิเสธการจัดเที่ยวบินพิเศษเพื่อรับกลุ่มคนเหล่านี้กลับประเทศ แต่เนื่องจากพวกเขาถือหนังสือเดินทางออสเตรเลีย จึงมีสิทธิตามกฎหมายที่จะเดินทางกลับเข้าประเทศได้ด้วยตนเอง
ประเด็นนี้ทำให้เกิดการปะทะคารมอย่างหนัก ฝ่ายค้าน เตรียมเสนอแก้กฎหมายให้การช่วยเหลือบุคคลที่มีประวัติโยงใยกับการก่อการร้ายเดินทางกลับเข้าออสเตรเลียถือเป็นความผิดทางอาญา ครอบคลุมถึงองค์กรหรือมูลนิธิที่ช่วยเหลือด้วย
นายกฯ อัลบานีส ตอกกลับว่าแนวคิดของฝ่ายค้านนั้นไร้สาระ และทำไปเพื่อหวังผลพื้นที่สื่อ เพราะการออกกฎหมายห้ามพลเมืองกลับประเทศตัวเองนั้นอาจมีปัญหาขัดต่อรัฐธรรมนูญ
การประเมินภัยคุกคาม vs สิทธิมนุษยชน
มุมความมั่นคง โทนี เบิร์ก รัฐมนตรีกิจการมหาดไทย เผยว่ามีเพียง 1 ใน 34 คนเท่านั้นที่ถูกออกคำสั่งห้ามเข้าประเทศชั่วคราว (สูงสุด 2 ปี) ส่วนอีก 33 คนที่เหลือ องค์การข่าวกรองความมั่นคงแห่งออสเตรเลีย (ASIO) ประเมินว่า ไม่ได้เป็นภัยคุกคามร้ายแรงระดับชาติ จนถึงขั้นต้องสั่งห้ามเข้าประเทศ
องค์การสหประชาชาติ (UN) และกลุ่มสิทธิมนุษยชน ระบุว่าสภาพความเป็นอยู่ในค่ายกักกันที่ซีเรียนั้นเลวร้ายและไร้มนุษยธรรมอย่างมาก พร้อมเรียกร้องให้นานาชาติรับพลเมืองของตน (โดยเฉพาะสตรีและเด็ก) กลับประเทศ เพื่อเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมและพิจารณาคดีอย่างเป็นธรรม
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ตำรวจออสเตรเลีย ตั้งข้อหาเอาผิด หนุ่มโรคจิตล่วงละเมิดเด็ก เหยื่อ 459 คน
- วัยรุ่นออสเตรเลียแกร่ง ว่ายน้ำ 4 ชั่วโมง ขึ้นฝั่งเพื่อขอความช่วยเหลือเจ้าหน้าที่
- ระทึก! ฝูงจิงโจ้ตัดหน้า นักปั่นจักรยาน ขณะแข่งขัน ที่ออสเตรเลีย ทำเจ็บหนักหลายราย
ติดตาม The Thaiger บน Google News: