วงจรปิดมัด “อดีตแฟนหึงโหด” ขับตู้ทึบสะกดรอย ขยี้ร่างอดีตแฟนสาว-สามีดับคาที่

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 24 ก.พ. 2569 14:19 น.| อัปเดต: 24 ก.พ. 2569 14:20 น.
72
แฟ้มภาพ

อุบัติเหตุหรือจงใจฆ่า? ความจริงเริ่มปรากฏชัดเมื่อกล้องวงจรปิดแฉนาที “กระบะตู้ทึบ” ซุ่มดับไฟหน้า รอจังหวะอดีตแฟนสาวขี่รถออกมากับสามีใหม่ ก่อนเปิดไฟพุ่งชนท้ายเต็มแรงดับสยอง 2 ศพ ตรวจเจอฉี่ม่วง เตรียมฟันข้อหาหนัก

จากคดีที่ดูเหมือนจะเป็น “อุบัติเหตุ” บนท้องถนนธรรมดา กลับกลายเป็นมหากาพย์ความแค้นที่สยองขวัญกว่าที่คิด เมื่อภาพวงจรปิดชิ้นสำคัญโผล่มายืนยันว่า เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบนถนนเทพารักษ์ เมื่อช่วงค่ำเวลาราว 4 ทุ่มของ 23 กุมภาพันธ์ 2569 นั้น อาจเป็นการเตรียมการฆ่า มากกว่าความประมาท

ความลับที่นายกฤษฎา อายุ 35 ปี คนขับรถตู้ทึบพยายามปิดบังไว้ด้วยการอ้างว่า หักหลบรถตัดหน้าจนเสียหลัก ถูกทำลายลงด้วยหลักฐานจากกล้องวงจรปิดครับ ภาพโชว์ให้เห็นนาทีที่เจ้าัตวขับรถมาจอดรออยู่ริมถนนก่อนถึงซอยที่พักของฝ่ายหญิง โดยมีการ “ดับไฟหน้า” เพื่ออำพรางตัวไม่ให้เหยื่อรู้ตัว (ดูคลิป)

รถตู้ทึบของนายกฤษฎา ผู้ก่อเหตุ
แฟ้มภาพ

ทันทีที่ น.ส.พรรณนิภา และสามี นายวิเชษฐ์ ขี่รถจักรยานยนต์ออกจากซอยมาได้เพียงไม่กี่วินาที ผู้ก่อเหตุก็ทำการเปิดไฟหน้าทันทีพร้อมกับเร่งเครื่องยนต์ไล่กวดตามหลังไปอย่างรวดเร็ว ก่อนที่กล้องอีกมุมจะจับภาพวินาทีสยอง ! ขณะที่รถกระบะพุ่งเข้าชนท้ายจยย.อย่างจังจนทั้งคู่ร่างกระเด็น และเป็นเหตุให้นายวิเชษฐ์ถูกล้อรถทับซ้ำจนเสียชีวิตคาที่ทั้งสองคน

อดีตแฟนหนุ่มที่คอยตามรังควานฆ่าอดีตคู่รักและสามี
นายกฤษฎา อายุ 35 ปี ผู้ก่อเหตุ (ภาพ ช่อง 7)

ด้านญาติผู้เสียชีวิตยืนยันเสียงแข็งว่านี่คือการ “ตามล้างแค้น” เนื่องจากนายกฤษฎาคือ อดีตแฟนหนุ่มของฝ่ายหญิงที่ไม่ยอมจบความสัมพันธ์ และมักจะตามราวีอยู่ตลอดเวลา

ที่น่าตกใจ คือ เคยก่อเหตุขับรถไล่ชนสามีของอดีตแฟนคนนี้มาแล้วครั้งหนึ่ง แต่ครั้งนั้นยังโชคดีที่รอดชีวิตมาได้จนกระทั่งมาถึงคราวเคราะห์ในครั้งนี้ที่ผู้ก่อเหตุลงมือจนสำเร็จ

พ.ต.ท.ชนสิทธิ์ เด็ดดวง รอง ผกก.สส. สภ.บางเสาธง เปิดเผยว่า แม้ผลตรวจแอลกอฮอล์จะเป็นศูนย์ แต่ผู้ก่อเหตุกลับมีผลตรวจปัสสาวะเป็นสีม่วงพบสารเสพติดในร่างกาย แม้จะยังให้การภาคเสธว่า ไม่ได้ตั้งใจชน แต่ด้วยหลักฐานการซุ่มรอและพฤติการณ์ในที่เกิดเหตุ ทำให้ตำรวจต้องทำงานหนักขึ้นเพื่อแจ้งข้อหาหนักเพิ่ม

ในเบื้องต้นตำรวจแจ้งข้อหาเสพยาแล้วขับ และขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายไว้ก่อน แต่ความเข้มข้นอยู่ที่การสืบสวนเชิงลึก หากพนักงานสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานจากกล้องวงจรปิดทุกจุดและสอบปากคำญาติเกี่ยวกับพฤติกรรมการตามราวีได้ครบถ้วน นายกฤษฎาอาจหนีไม่พ้นข้อหา “ฆาตกรรมโดยเจตนา” ซึ่งมีโทษหนักถึงขั้นประหารชีวิต.

รถตู้ซุ่มรอจังหวะก่อนเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงคร่าชีวิตแฟนเก่ากับสามี
นายกฤษฎา ผู้ก่อเหตุ (ภาพ ช่อง 7)
ขับกระบะตู้ทึบดับไฟหน้าซุ่มรอ ก่อนพุ่งชนอดีตแฟนสาวและสามีใหม่ดับ 2 ศพ
ภาพช่อง 7
งจรปิดแฉอดีตแฟนหึงโหด
ภาพ สนามข่าวช่อง 7

ขอบคุณคลิป : @ch7hdnews

ตำแหน่ง &quot;พระนางเจ้า&quot; รู้จักยศฝ่ายใน ภรรยาเจ้า ยกย่องสตรีผู้รักยิ่ง ข่าว

ตำแหน่ง “พระนางเจ้า” รู้จักยศฝ่ายใน ภรรยาเจ้า ยกย่องสตรีผู้รักยิ่ง

42 วินาที ที่แล้ว
ศาลสั่งจำคุก 10 ปี ชายชนแม่ลูกสองดับ ข่าวต่างประเทศ

วิวาห์ล่ม ตีนผีชนแม่ลูกสองดับ ซ้ำพบสารเสพติด สลดว่าที่เจ้าสาว อยู่ไม่ถึงวันแต่งงาน

4 นาที ที่แล้ว
เปิดหน้าใหม่ ป๋าเบียร์ กานต์พล หลัง แม่ตั๊ก กรกนก ทุ่มเงินล้านทุบหน้าให้ ก่อนประกาศหย่าช็อกวงการ บันเทิง

เปิดหน้าใหม่ ป๋าเบียร์ หลัง แม่ตั๊ก ทุ่มล้านทุบหน้าให้ ก่อนหย่าช็อกวงการ

15 นาที ที่แล้ว
เปิดทรัพย์สิน มัลลิกา มหาสุข หลังพ้นเก้าอี้ สส. ล่าสุด พร้อมลงชิง ผู้ว่า กทม. เศรษฐกิจ

เปิดทรัพย์สิน มัลลิกา มหาสุข หลังพ้นเก้าอี้ สส. ล่าสุด พร้อมลงชิง ผู้ว่า กทม.

38 นาที ที่แล้ว
เพื่อนสาวโอด โดนทัวร์ลงแทน แก๊งนางฟ้าเหยียด &quot;ปอนด์ จักกฤษณ์&quot; วอนสังคมเห็นใจ ข่าว

เพื่อนสาวโอด โดนทัวร์ลงแทน แก๊งนางฟ้าเหยียด “ปอนด์ จักกฤษณ์” วอนสังคมเห็นใจ

44 นาที ที่แล้ว
ทนายรณณรงค์ โพสต์ถึง ทนายตั้ม ยินดีศาลส่งคืนทรัพย์สินทั้งหมด ข่าว

ทนายรณณรงค์ โพสต์ยินดี ทนายตั้ม หลังศาลสั่งคืนทรัพย์สิน ลั่น ไม่โกรธ ล้มแล้วไม่ซ้ำ

59 นาที ที่แล้ว
แชมป์หลุดมือ แต่ช่วยหนึ่งชีวิตไว้ได้ ข่าวกีฬา

คลิปประตูเตะเปิดเกม แต่จู่ๆ อะไรร่วงกลางอากาศ! กัปตันทีมใจหล่อ CPR จนฟื้นปาฏิหาริย์

59 นาที ที่แล้ว
ปิดตำนานดาวเด่น &quot;แม็กซี่ ชิลด์&quot; รแดร็กควีน ชื่อดังจาก Drag Race Down Under เสียชีวิตในวัย 51 ปี เพื่อนร่วมวงการและแฟนคลับทั่วโลกร่วมแสดงความอาลัย ข่าวต่างประเทศ

อาลัย แม็กซี่ ชิลด์ รแดร็กควีน คนดังจาก Drag Race เสียชีวิตแล้ววัย 51 ปี

60 นาที ที่แล้ว
ชาวบ้านออกโรงป้อง อดีตเจ้าอาวาส วัดดังนนทบุรี จี้สื่อตรวจสอบเจตนาคนปล่อยคลิป ข่าว

ชาวบ้านออกโรงป้อง อดีตเจ้าอาวาส จี้สื่อตรวจสอบเจตนาคนปล่อยคลิป

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
นักท่องเที่ยวเล่านาทีหนีตายกลางสนามบินเม็กซิโก ข่าวต่างประเทศ

ฉลองวันเกิดสุดช็อก! นทท.เล่านาทีหนีตาย “แก๊งค้ายาเม็กซิกัน” ยิงสู้เดือดจนสนามบินจลาจล

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ผลทดสอบ ‘เครื่องฟอกอากาศ’ 15 ยี่ห้อ บางยี่ห้อ ‘ประสิทธิภาพ’ ไม่ตรงฉลาก ข่าว

ผลทดสอบ เครื่องฟอกอากาศ 15 ยี่ห้อ บางยี่ห้อ ‘ประสิทธิภาพ’ ไม่ตรงฉลาก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ด่วน! ทหารเขมรขาดวินัย ยิงลูกระเบิด 40 มม. ใส่ไทย ไทยตอบโต้ยิงตักเตือน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ICC เปิดไต่สวน &quot;ดูเตอร์เต&quot; อดีตผู้นำฟิลิปปินส์ คดีสั่งฆ่าผู้ต้องหายาเสพติด ข่าวต่างประเทศ

ICC เปิดไต่สวน “ดูเตอร์เต” อดีตผู้นำฟิลิปปินส์ คดีสั่งฆ่าผู้ต้องหายาเสพติด

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
รู้จัก ไข้หัดสุนัข โศกนาฏกรรมสัตว์ป่า เมื่อไวรัสสุนัข ข้ามสายพันธุ์บวกการติดเชื้อแทรกซ้อน ทำลายปอดเสือโคร่งอย่างรุนแรง ข่าว

รู้จัก ไข้หัดสุนัข คร่าชีวิต เสือเชียงใหม่ 72 ตัว อันตรายแค่ไหน ติดคนไหม?

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

เข้าใจ ไซออนิสต์ จากมุมมองอิสลาม เจาะลึกประวัติศาสตร์ข้อพิพาทดินแดนปาเลสไตน์

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

สธ.-เกษตร ตั้งโต๊ะแถลงปมเสือตาย 72 ตัว เป็นไข้หัดสุนัข ยังไม่แพร่เชื้อสู่คน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;แพรรี่&quot; ฟาดแรง! นักเรียน ม.2 ยกพวกไล่ฟันกลางถนน ซัดเจ็บ อย่าโตมาตายให้อายหมา ข่าว

“แพรรี่” ฟาดแรง! นักเรียน ม.2 ยกพวกไล่ฟันกลางถนน ลั่นอย่าโตมาตายให้อายหมา

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวอาชญากรรม

วงจรปิดมัด “อดีตแฟนหึงโหด” ขับตู้ทึบสะกดรอย ขยี้ร่างอดีตแฟนสาว-สามีดับคาที่

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ศาลนัดตรวจฟ้อง 8 กกต. ใช้บัตรเลือกตั้งทุจริตฯ มีคิวอาร์โค้ด-บาร์โค้ด ข่าวการเมือง

ด่วน! ศาลนัดตรวจฟ้อง 8 กกต. ใช้บัตรเลือกตั้งทุจริตฯ มีคิวอาร์โค้ด-บาร์โค้ด

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ภาพแรก เยาวชนอยุธยาที่ได้รับบาดเจ็บเริ่มฟื้นคืนสติหลังอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ชนกันด้วยความเร็วสูง ข่าว

เปิดภาพล่าสุด “วัยรุ่นอยุธยา” บึ่งจยย. “ดับเครื่องชน” ก๊วนโจ๋วังน้อยสลบคาพื้น

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
จ่านิว เฮ ศาลยกฟ้อง หมิ่นประมาท กกต. ชี้ติชมโดยสุจริต ข่าวการเมือง

จ่านิว เฮ ศาลยกฟ้อง หมิ่นประมาท กกต. ชี้ติชมโดยสุจริต

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เป้ย ปานวาด กับ หมอต้น นิติ ช่วยสกุล แฟนใหม่เที่ยวญี่ปุ่น ข่าวดารา

เป้ย ปานวาด ควงแฟนใหม่ ‘หมอต้น’ อวดรูปคู่เสิร์ฟความหวาน แฟนคลับฟิน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“อนุทิน” โต้ปิดดีลจัดตั้งรัฐบาล ยังไม่รู้บิ๊กเซอร์ไพรส์ “ธรรมนัส” 25 ก.พ.

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
โรงเรียน อยู่ห่างจากจังหวัด 13 กิโลเมตร อักษรย่อของโรงเรียน ฉ. ช. ๙ ใช้กับนักเรียน พ.ส. ใช้กับครุภัณฑ์ ข่าว

ประวัติ โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล ฉะเชิงเทรา บ้านหลังใหม่ “อ.สกล”

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
อนุทิน ชาญวีรกูล และ จ๋า ธนนนท์-2 เศรษฐกิจ

เปิดกรุสมบัติ อนุทิน รวย 3.3 พันล้าน ลดลง 618 ล้านบาท เป็นหนี้ 1.5 ล้าน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
